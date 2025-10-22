Искусство ведения логов (Часть 5): Оптимизация обработчика с помощью кэширования и ротации

Введение

В первой статье этой серии "Искусство ведения логов (Часть 1): Основные понятия и первые шаги в MQL5", мы приступили к созданию пользовательской библиотеки журналов для разработки советников. Также мы исследовали мотивацию создания столь важного инструмента: преодолеть ограничения собственных журналов MetaTrader 5 и предоставить надежное, настраиваемое и мощное решение для экосистемы MQL5.

Мы заложили основу нашей библиотеки, установив следующие основные требования:

Создание устойчивой конструкции с помощью паттерна Singleton, обеспечивающего согласованность между компонентами кода. Расширенные возможности сохранения логов в базах данных для отслеживаемости истории в целях углубленного аудита и анализа. Гибкость в выводе данных, позволяющая удобно хранить и отображать журналы: в консоли, в файлах, в терминале или в базе данных. Классификация по уровням, отличающая информационные сообщения от важных оповещений и ошибок. Настройка выходного формата для удовлетворения уникальных потребностей каждого разработчика или проекта.

Благодаря этой прочной основе стало ясно, что разрабатываемая нами структура логирования будет представлять собой нечто большее, чем просто логи событий; это будет стратегический инструмент для понимания, мониторинга и оптимизации поведения советника в реальном времени.

До сих пор мы изучили основы логирования, научились их форматировать, а также рассмотрели, как обработчики управляют назначением сообщений. В прошлой статье мы узнали, как сохранять записи журнала в файл (.txt, .log, или .json). В пятой статье серии мы оптимизируем сохранение журналов в файлы, реализовав кэширование и ротацию файлов.





Добавление форматтера к каждому обработчику

До сих пор наша библиотека логов управляла форматированием сообщений через один экземпляр класса CFormatter, который централизованно размещен в базе библиотеки (CLogify). Этот подход хорошо работает в простых сценариях, но ограничивает гибкость обработчиков.

Проблема в том, что при использовании одного глобального форматтера все обработчики используют один и тот же формат, что может быть неидеально, когда для разных целей требуется разное форматирование. Например, обработчику, который записывает логи в формате JSON, может потребоваться определенная структура, а обработчику, который выводит логи на консоль, может потребоваться более удобочитаемый формат. Решение состоит в том, чтобы перенести ответственность за форматирование в базовый класс обработчика (CLogifyHandler). Таким образом, каждый обработчик может иметь свой собственный независимый форматтер, что обеспечивает больший контроль над форматированием сообщений журнала. Давайте реализуем это изменение и посмотрим, как оно повысит гибкость библиотеки.

Переходя непосредственно к коду, мы начнем с добавления экземпляра CFormatter внутрь CLogifyHandler. Поскольку это простая задача для тех, кто читал предыдущие статьи, я просто добавлю окончательный код, выделив то, что было добавлено:

#property copyright "joaopedrodev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev" #include "../LogifyModel.mqh" #include "../Formatter/LogifyFormatter.mqh" class CLogifyHandler { protected : string m_name; ENUM_LOG_LEVEL m_level; CLogifyFormatter *m_formatter; public : CLogifyHandler( void ); ~CLogifyHandler( void ); virtual void Emit(MqlLogifyModel &data); virtual void Flush( void ); virtual void Close( void ); void SetLevel(ENUM_LOG_LEVEL level); void SetFormatter(CLogifyFormatter *format); string GetName( void ); ENUM_LOG_LEVEL GetLevel( void ); CLogifyFormatter *GetFormatter( void ); }; CLogifyHandler::CLogifyHandler( void ) { } CLogifyHandler::~CLogifyHandler( void ) { if (m_formatter != NULL ) { delete m_formatter ; } } void CLogifyHandler::Emit(MqlLogifyModel &data) { } void CLogifyHandler::Flush( void ) { } void CLogifyHandler::Close( void ) { } void CLogifyHandler::SetLevel(ENUM_LOG_LEVEL level) { m_level = level; } void CLogifyHandler::SetFormatter(CLogifyFormatter *format) { m_formatter = GetPointer (format); } string CLogifyHandler::GetName( void ) { return (m_name); } ENUM_LOG_LEVEL CLogifyHandler::GetLevel( void ) { return (m_level); } CLogifyFormatter *CLogifyHandler::GetFormatter( void ) { return (m_formatter); }

Продолжая простейшие изменения, мы удалили экземпляр CFormatter в CLogify. Части, которые были удалены из класса, выделены красным, а те, которые были добавлены, выделены зеленым:

#property copyright "joaopedrodev" #property link "https://www.mql5.com/en/users/joaopedrodev" #property version "1.00" #include "LogifyModel.mqh" #include "Formatter/LogifyFormatter.mqh" #include "Handlers/LogifyHandler.mqh" #include "Handlers/LogifyHandlerConsole.mqh" #include "Handlers/LogifyHandlerDatabase.mqh" #include "Handlers/LogifyHandlerFile.mqh" class CLogify { private : C LogifyFormatter *m_formatter; CLogifyHandler *m_handlers[]; public : CLogify(); ~CLogify(); void AddHandler(CLogifyHandler *handler); bool HasHandler( string name); CLogifyHandler *GetHandler( string name); CLogifyHandler *GetHandler( int index); int SizeHandlers( void ); bool Append(ENUM_LOG_LEVEL level, string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ); bool Debug( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ); bool Infor( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ); bool Alert ( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ); bool Error( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ); bool Fatal( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ); void SetFormatter(CLogifyFormatter *format); CLogifyFormatter *GetFormatter( void ); }; CLogify::CLogify() { } CLogify::~CLogify() { if (m_formatter != NULL ) { delete m_formatter; } int size_handlers = ArraySize (m_handlers); for ( int i= 0 ;i<size_handlers;i++) { delete m_handlers[i]; } } void CLogify::AddHandler(CLogifyHandler *handler) { int size = ArraySize (m_handlers); ArrayResize (m_handlers,size+ 1 ); m_handlers[size] = GetPointer (handler); } bool CLogify::HasHandler( string name) { int size = ArraySize (m_handlers); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { if (m_handlers[i].GetName() == name) { return ( true ); } } return ( false ); } CLogifyHandler *CLogify::GetHandler( string name) { int size = ArraySize (m_handlers); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { if (m_handlers[i].GetName() == name) { return (m_handlers[i]); } } return ( NULL ); } CLogifyHandler *CLogify::GetHandler( int index) { return (m_handlers[index]); } int CLogify::SizeHandlers( void ) { return ( ArraySize (m_handlers)); } bool CLogify::Append(ENUM_LOG_LEVEL level, string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ) { if (m_formatter == NULL ) { return ( false ); } string levelStr = "" ; switch (level) { case LOG_LEVEL_DEBUG: levelStr = "DEBUG" ; break ; case LOG_LEVEL_INFOR: levelStr = "INFOR" ; break ; case LOG_LEVEL_ALERT: levelStr = "ALERT" ; break ; case LOG_LEVEL_ERROR: levelStr = "ERROR" ; break ; case LOG_LEVEL_FATAL: levelStr = "FATAL" ; break ; } datetime time_current = TimeCurrent (); MqlLogifyModel data( "" ,levelStr,msg,args,time_current,time_current,level,origin,filename,function,line); data.formated = m_formatter.FormatLog(data); int size = this .SizeHandlers(); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { data.formated = m_handlers[i].GetFormatter().FormatLog(data); m_handlers[i].Emit(data); } return ( true ); } bool CLogify::Debug( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ) { return ( this .Append(LOG_LEVEL_DEBUG,msg,origin,args,filename,function,line)); } bool CLogify::Infor( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ) { return ( this .Append(LOG_LEVEL_INFOR,msg,origin,args,filename,function,line)); } bool CLogify:: Alert ( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ) { return ( this .Append(LOG_LEVEL_ALERT,msg,origin,args,filename,function,line)); } bool CLogify::Error( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ) { return ( this .Append(LOG_LEVEL_ERROR,msg,origin,args,filename,function,line)); } bool CLogify::Fatal( string msg, string origin = "" , string args = "" , string filename= "" , string function= "" , int line= 0 ) { return ( this .Append(LOG_LEVEL_FATAL,msg,origin,args,filename,function,line)); } void CLogify::SetFormatter(CLogifyFormatter *format) { m_formatter = GetPointer (format); } CLogifyFormatter *CLogify::GetFormatter( void ) { return (m_formatter); }

Единственная часть, которая была добавлена, была при форматировании сообщения. Раньше мы использовали форматтер внутри самого класса. Благодаря изменениям в каждом обработчике мы используем форматтер, предоставляемый обработчиком. Связывая форматтер непосредственно с каждым обработчиком, мы устраняем ограничение одного формата и делаем библиотеку более адаптируемой к различным потребностям. Теперь для каждого пункта назначения можно задать определенный стиль логирования, что гарантирует, что выходные данные будут лучше соответствовать контексту, в котором они будут использоваться. В следующей теме мы рассмотрим, как управлять логированием в запланированных циклах с помощью класса CIntervalWatcher, который будет вспомогательным классом для ротации файлов.





Создание класса CIntervalWatcher

Основная задача CIntervalWatcher — проверить, прошел ли определенный интервал времени с момента последнего вызова. Это необходимо для создания логов, которые нужно проверять через определенные промежутки времени. Независимо от того, нужно ли избегать перегрузки при записи или лучше структурировать записи, необходим механизм управления циклом, позволяющий избежать ненужной обработки на каждом этапе. Класс позволяет настроить:

Интервал времени, который необходимо контролировать (в секундах).

Источник времени (текущее время, GMT, локальное или торговое время сервера).

Нужно ли возвращать true при первом выполнении.

Таким образом, класс полезен для проверки того, когда следует выполнять периодическое действие в библиотеке. Давайте создадим новую папку Utils, которая будет содержать этот файл. В конечном итоге файловый браузер должен выглядеть так:

Переходя к построению класса, сначала создадим перечисление для поддержки различных источников времени. Назовем его ENUM_TIME_ORIGIN.

enum ENUM_TIME_ORIGIN { TIME_ORIGIN_CURRENT = 0 , TIME_ORIGIN_GMT, TIME_ORIGIN_LOCAL, TIME_ORIGIN_TRADE_SERVER };

Мы добавили в класс частные переменные для хранения последнего зафиксированного момента (m_last_time), желаемого временного интервала (m_interval), начала отсчета времени (m_time_origin) и флага (m_first_return) для управления первым возвратом. В результате мы создали Set и Get для каждого частного атрибута. Чтобы упростить настройку интервалов, начала отсчета времени и первого возврата, я решил создать несколько дополнительных конструкторов для класса в помощь разработчику. Ниже представлен код с конструкторами и методами для доступа и получения приватных данных.

class CIntervalWatcher { private : ulong m_last_time; ulong m_interval; ENUM_TIME_ORIGIN m_time_origin; bool m_first_return; public : CIntervalWatcher( ENUM_TIMEFRAMES interval, ENUM_TIME_ORIGIN time_origin = TIME_ORIGIN_CURRENT, bool first_return = true ); CIntervalWatcher( ulong interval, ENUM_TIME_ORIGIN time_origin = TIME_ORIGIN_CURRENT, bool first_return = true ); CIntervalWatcher( void ); ~CIntervalWatcher( void ); void SetInterval( ENUM_TIMEFRAMES interval); void SetInterval( ulong interval); void SetTimeOrigin(ENUM_TIME_ORIGIN time_origin); void SetFirstReturn( bool first_return); ulong GetInterval( void ); ENUM_TIME_ORIGIN GetTimeOrigin( void ); bool GetFirstReturn( void ); ulong GetLastTime( void ); }; CIntervalWatcher::CIntervalWatcher( ENUM_TIMEFRAMES interval, ENUM_TIME_ORIGIN time_origin = TIME_ORIGIN_CURRENT, bool first_return = true ) { m_interval = PeriodSeconds (interval); m_time_origin = time_origin; m_first_return = first_return; m_last_time = 0 ; } CIntervalWatcher::CIntervalWatcher( ulong interval, ENUM_TIME_ORIGIN time_origin = TIME_ORIGIN_CURRENT, bool first_return = true ) { m_interval = interval; m_time_origin = time_origin; m_first_return = first_return; m_last_time = 0 ; } CIntervalWatcher::CIntervalWatcher( void ) { m_interval = 10 ; m_time_origin = TIME_ORIGIN_CURRENT; m_first_return = true ; m_last_time = 0 ; } CIntervalWatcher::~CIntervalWatcher( void ) { } void CIntervalWatcher::SetInterval( ENUM_TIMEFRAMES interval) { m_interval = PeriodSeconds (interval); } void CIntervalWatcher::SetInterval( ulong interval) { m_interval = interval; } void CIntervalWatcher::SetTimeOrigin(ENUM_TIME_ORIGIN time_origin) { m_time_origin = time_origin; } void CIntervalWatcher::SetFirstReturn( bool first_return) { m_first_return=first_return; } ulong CIntervalWatcher::GetInterval( void ) { return (m_interval); } ENUM_TIME_ORIGIN CIntervalWatcher::GetTimeOrigin( void ) { return (m_time_origin); } bool CIntervalWatcher::GetFirstReturn( void ) { return (m_first_return); } ulong CIntervalWatcher::GetLastTime( void ) { return (m_last_time); }

Чтобы помочь основному методу, создадим функцию GetTime, которая возвращает время на основе определенного источника:

ulong CIntervalWatcher::GetTime(ENUM_TIME_ORIGIN time_origin) { switch (time_origin) { case (TIME_ORIGIN_CURRENT): return ( TimeCurrent ()); case (TIME_ORIGIN_GMT): return ( TimeGMT ()); case (TIME_ORIGIN_LOCAL): return ( TimeLocal ()); case (TIME_ORIGIN_TRADE_SERVER): return ( TimeTradeServer ()); } return ( 0 ); }

Самый важный метод класса — Inspect(), который проверяет, достигнут ли заданный интервал. Логика следующая: при первом вызове проверяется, равно ли m_last_time нулю (вновь созданный класс), функция сохраняет текущее время и возвращает m_first_return. Если сохраненная временная метка отличается от текущей плюс интервал, это означает, что интервал достигнут, поэтому m_last_time обновляется, и функция возвращает true. Если временная метка та же, это означает, что интервал еще не достигнут, поэтому функция возвращает false.

bool CIntervalWatcher::Inspect( void ) { ulong time_current = this .GetTime(m_time_origin); if (m_last_time == 0 ) { m_last_time = time_current; return (m_first_return); } if (time_current >= m_last_time + m_interval) { m_last_time = time_current; return ( true ); } return ( false ); }

Благодаря CIntervalWatcher мы получаем более точный контроль над созданием журналов, что позволяет программировать циклы и повышать эффективность обработки. Такой подход будет необходим для библиотеки журналирования, требующей периодического выполнения задач. Теперь, настроив периодическое выполнение действий логирования, мы можем сосредоточиться на оптимизации записи и поддержании производительности системы.





Оптимизация сохранения логов: кэширование и ротация файлов

Хотя прямая запись логов в файлы, которую мы реализовали в прошлой статье, является функциональным решением, по мере роста объема логов оно может стать неэффективным. Чтобы избежать негативного влияния на производительность, необходимо оптимизировать этот процесс. В этой теме мы рассмотрим, как реализовать систему кэширования и ротации файлов, чтобы гарантировать эффективную запись логов, не перегружая хранилище и сохраняя целостность данных.

В предыдущей статье мы более подробно обсудили, как работают эти улучшения и их преимущества: "Представьте себе следующий сценарий: советник работает в течение нескольких недель или месяцев, записывая каждое событие, ошибку или уведомление в один и тот же файл. Вскоре этот лог достигает значительных размеров, что значительно усложняет чтение и интерпретацию информации. Именно здесь и приходит на помощь ротация. Она позволяет нам разделить эту информацию на более мелкие и организованные части, что значительно упрощает чтение и анализ. Два наиболее распространенных способа сделать это: По размеру: Вы устанавливаете ограничение по размеру, обычно в мегабайтах (МБ), для лог-файла. Когда это ограничение достигается, автоматически создается новый файл, и цикл начинается заново. Этот подход очень практичен, когда основное внимание уделяется контролю роста лога, без необходимости придерживаться календаря. Как только текущий файл достигает ограничения по размеру (в мегабайтах), происходит следующий поток: Текущий лог-файл переименовывается, получая индекс, например "log1.log". Существующие файлы в каталоге также перенумеровываются, например "log1.log" становится "log2.log". Если количество файлов достигает максимально допустимого, самые старые файлы удаляются. Этот подход полезен для ограничения как места, занимаемого логами, так и количества сохраненных файлов. По дате: в этом случае каждый день создается новый лог-файл. Каждый из них имеет в своем имени дату создания, например log_2025-01-19.log, что решает большую часть проблем с организацией логов. Этот подход идеально подходит для тех случаев, когда вам нужно посмотреть конкретный день, не теряясь в одном гигантском файле. Это метод, который я чаще всего применяю для логов моих советников: он делает данные более понятными, структурированными и удобными для анализа. Кроме того, вы также можете ограничить количество хранимых файлов логов. Этот контроль очень важен для предотвращения ненужного накопления старых логов. Представьте, что вы настроили сохранение 30 самых последних файлов, когда появляется 31-й, система автоматически удаляет самый старый, что предотвращает накопление очень старых логов на диске, а самые последние сохраняются. Еще одна важная деталь — использование кэша. Вместо того чтобы записывать каждое сообщение непосредственно в файл сразу после его поступления, сообщения временно хранятся в кэше. Когда кэш достигает установленного предела, он сразу же сбрасывает все содержимое файла. Это приводит к уменьшению количества операций чтения и записи на диск, улучшению производительности и увеличению срока службы ваших устройств хранения данных."

Чтобы реализовать ротацию файлов журнала, нам сначала понадобится вспомогательный метод SearchForFilesInDirectory(). Этот метод отвечает за поиск всех файлов, присутствующих в определенном каталоге, и возврат их имен в массиве. Он использует функцию FileFindFirst() для запуска поиска. По мере нахождения файлов их имена добавляются в этот массив. После завершения процесса метод закрывает обработчик поиска, используя FileFindClose().

Но почему этот метод так важен? Всё просто! Он позволяет нам составить список существующих файлов логов, гарантируя, что класс, управляющий логами, при необходимости удалит старые файлы.

class CLogifyHandlerFile : public CLogifyHandler { private : bool SearchForFilesInDirectory( string directory, string &file_names[]); }; bool CLogifyHandlerFile::SearchForFilesInDirectory( string directory, string &file_names[]) { string file_name; long search_handle = FileFindFirst (directory,file_name); ArrayFree (file_names); bool is_found = false ; if (search_handle != INVALID_HANDLE ) { do { int size_file = ArraySize (file_names); ArrayResize (file_names,size_file+ 1 ); file_names[size_file] = file_name; is_found = true ; } while ( FileFindNext (search_handle,file_name)); FileFindClose (search_handle); } return (is_found); }

Теперь, когда у нас есть функция для извлечения файлов, мы можем включить ее в основной метод, отвечающий за публикацию логов, Emit(). Логика будет корректироваться в зависимости от выбранных настроек ротации.

Если ротация логов настроена на основе размера файла, функция:

Проверяет, не превысил ли размер файла установленный лимит (m_config.max_file_size_mb).

Выполняет поиск по всем файлам логов в каталоге.

Удаляет старые файлы, количество которых превышает максимально допустимое (m_config.max_file_count).

Переименовывает старые файлы, увеличивая их числовые индексы (log1.txt, log2.txt, etc.).

Переименовывает текущий лог-файл в "log1" для сохранения последовательности.

Если ротация основана на дате, функция:

Выполняет поиск по всем файлам логов в каталоге.

Удаляет самые старые файлы, количество которых превышает максимально допустимое (m_config.max_file_count).

Теперь давайте рассмотрим реализацию метода Emit() с обеими логиками ротации:

void CLogifyHandlerFile::Emit(MqlLogifyModel &data) { if (data.level >= this .GetLevel()) { string log_path = this .LogPath(); ResetLastError (); int handle_file = m_file.Open(log_path, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI ); if (handle_file == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Log system error: Unable to open log file '" +log_path+ "'. Ensure the directory exists and is writable. (Code: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ")" ); return ; } m_file.Seek( 0 , SEEK_END ); m_file.WriteString(data.formated + "

" ); ulong size_mb = m_file.Size() / ( 1024 * 1024 ); m_file.Close(); string file_extension = this .LogFileExtensionToStr(m_config.file_extension); if (m_config.rotation_mode == LOG_ROTATION_MODE_SIZE) { if (size_mb >= m_config.max_file_size_mb) { string file_names[]; if ( this .SearchForFilesInDirectory(m_config.directory+ "\\*" +file_extension,file_names)) { int size_file = ArraySize (file_names); for ( int i=size_file- 1 ;i>= 0 ;i--) { string file_index = file_names[i]; StringReplace (file_index,file_extension, "" ); StringReplace (file_index,m_config.base_filename, "" ); if ( StringToInteger (file_index) >= m_config.max_file_count) { FileDelete (m_config.directory + "\\" + file_names[i]); } } for ( int i=m_config.max_file_count- 1 ;i>= 0 ;i--) { string old_file = m_config.directory + "\\" + m_config.base_filename + (i == 0 ? "" : StringFormat ( "%d" , i)) + file_extension; string new_file = m_config.directory + "\\" + m_config.base_filename + StringFormat ( "%d" , i + 1 ) + file_extension; if ( FileIsExist (old_file)) { FileMove (old_file, 0 , new_file, FILE_REWRITE ); } } string new_primary = m_config.directory + "\\" + m_config.base_filename + "1" + file_extension; FileMove (log_path, 0 , new_primary, FILE_REWRITE ); } } } else if (m_config.rotation_mode == LOG_ROTATION_MODE_DATE) { string file_names[]; if ( this .SearchForFilesInDirectory(m_config.directory+ "\\*" +file_extension,file_names)) { int size_file = ArraySize (file_names); for ( int i=size_file- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (i < size_file - m_config.max_file_count) { FileDelete (m_config.directory + "\\" + file_names[i]); } } } } } }





Сохранение по блокам для лучшей производительности

Введем логику, которую я считаю наиболее интересной в статье, — сохранение записей по блокам. Основная идея заключается в реализации кэша (временной памяти), где записи журнала будут храниться до тех пор, пока не достигнут определенного предела. При достижении этого лимита все записи в кэше одновременно сохраняются в лог-файле.

Реализуем эту логику поэтапно. Сначала мы создадим структуру кэша в классе CLogifyHandlerFile. В закрытом разделе класса мы добавим массив типа MqlLogifyModel для временного хранения логов. Мы также включаем переменную для управления текущим индексом последнего значения, сохраненного в кэше. При каждом добавлении новой записи этот индекс будет увеличиваться. Мы также создаем экземпляр класса CIntervalWatcher и устанавливаем в конструкторе интервал в один день. Вот как это выглядит:

class CLogifyHandlerFile : public CLogifyHandler { private : CIntervalWatcher m_interval_watcher; MqlLogifyModel m_cache[]; int m_index_cache; }; CLogifyHandlerFile::CLogifyHandlerFile( void ) { m_interval_watcher.SetInterval( PERIOD_D1 ); ArrayFree (m_cache); m_index_cache = 0 ; }

Создав кэш и структуру обновления, переходим к следующему шагу: изменению метода Emit() для использования кэша.

Метод Emit() отвечает за обработку сообщения журнала и отправку его в указанное место назначения (в данном случае в файл). Мы адаптируем его таким образом, чтобы вместо сохранения данных напрямую в файл они временно сохранялись в кэше. Когда кэш достигает настроенного предела или заданного интервала (один день), метод вызывает функцию Flush(), которая сохраняет накопленные записи в файле. Этот интервал полезен, поскольку если данные кэшируются более одного дня, этот механизм обеспечивает ежедневное сохранение данных, а также позволяет выполнять процедуру ротации каждый день.

Измененный код:

void CLogifyHandlerFile::Emit(MqlLogifyModel &data) { if (data.level >= this .GetLevel()) { int size = ArraySize (m_cache); if (size != m_config.messages_per_flush) { ArrayResize (m_cache, m_config.messages_per_flush); size = m_config.messages_per_flush; } m_cache[m_index_cache++] = data; if (m_index_cache >= m_config.messages_per_flush || m_interval_watcher.Inspect()) { Flush(); m_index_cache = 0 ; for ( int i= 0 ;i<size;i++) { m_cache[i].Reset(); } } } }

Функция Flush() отвечает за сохранение данных кэша в файл. Этот процесс включает открытие файла, установку указателя в конец и вывод всех записей, хранящихся в кэше.

void CLogifyHandlerFile::Flush( void ) { string log_path = this .LogPath(); ResetLastError (); int handle_file = FileOpen (log_path, FILE_READ | FILE_WRITE | FILE_ANSI , '\t' , m_config.codepage); if (handle_file == INVALID_HANDLE ) { Print ( "[ERROR] [" + TimeToString ( TimeCurrent ())+ "] Log system error: Unable to open log file '" +log_path+ "'. Ensure the directory exists and is writable. (Code: " + IntegerToString ( GetLastError ())+ ")" ); return ; } int size = ArraySize (m_cache); for ( int i= 0 ;i<size;i++) { if (m_cache[i].timestamp > 0 ) { FileSeek (handle_file, 0 , SEEK_END ); FileWrite (handle_file, m_cache[i].formated); } } ulong size_mb = FileSize (handle_file) / ( 1024 * 1024 ); FileClose (handle_file); string file_extension = this .LogFileExtensionToStr(m_config.file_extension); if (m_config.rotation_mode == LOG_ROTATION_MODE_SIZE) { if (size_mb >= m_config.max_file_size_mb) { string file_names[]; if ( this .SearchForFilesInDirectory(m_config.directory+ "\\*" +file_extension,file_names)) { int size_file = ArraySize (file_names); for ( int i=size_file- 1 ;i>= 0 ;i--) { string file_index = file_names[i]; StringReplace (file_index,file_extension, "" ); StringReplace (file_index,m_config.base_filename, "" ); if ( StringToInteger (file_index) >= m_config.max_file_count) { FileDelete (m_config.directory + "\\" + file_names[i]); } } for ( int i=m_config.max_file_count- 1 ;i>= 0 ;i--) { string old_file = m_config.directory + "\\" + m_config.base_filename + (i == 0 ? "" : StringFormat ( "%d" , i)) + file_extension; string new_file = m_config.directory + "\\" + m_config.base_filename + StringFormat ( "%d" , i + 1 ) + file_extension; if ( FileIsExist (old_file)) { FileMove (old_file, 0 , new_file, FILE_REWRITE ); } } string new_primary = m_config.directory + "\\" + m_config.base_filename + "1" + file_extension; FileMove (log_path, 0 , new_primary, FILE_REWRITE ); } } } else if (m_config.rotation_mode == LOG_ROTATION_MODE_DATE) { string file_names[]; if ( this .SearchForFilesInDirectory(m_config.directory+ "\\*" +file_extension,file_names)) { int size_file = ArraySize (file_names); for ( int i=size_file- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (i < size_file - m_config.max_file_count) { FileDelete (m_config.directory + "\\" + file_names[i]); } } } } }

Благодаря этой реализации мы создали эффективное и масштабируемое решение для ведения логов, способное обрабатывать большие объемы данных, не ставя под угрозу производительность советника. Наконец, нам нужно убедиться, что при закрытии программы все кэшированные данные сохраняются в файле. Для этого просто вызовите метод Flush() в методе Close(), который уже вызывается в деструкторе базового класса CLogify.

CLogifyHandlerFile::~CLogifyHandlerFile( void ) { this .Close(); } void CLogifyHandlerFile::Close( void ) { Flush(); }

Внедряя кэширование и ротацию файлов, мы сокращаем количество операций записи на диск и обеспечиваем более эффективное хранение наших логов. Это обеспечивает производительность и масштабируемость нашей библиотеки, делая ее более надежной для реальных приложений. Но действительно ли эти оптимизации что-то меняют? Давайте проверим.





Тесты производительности: измерение эффективности улучшений

Теперь, когда мы внедрили оптимизации, нам необходимо оценить их реальное влияние. Тесты производительности помогут нам понять, снижает ли кэш нагрузку записи и работает ли ротация файлов так, как ожидается. Для этого мы проведем тот же тест, что и в предыдущей статье, сравнив исходную версию библиотеки с оптимизированной версией.

Для запуска теста мы будем использовать тот же файл, но с измененным форматтером, поскольку теперь каждый обработчик имеет собственный форматтер. Изменения выделены следующим образом:

Зеленый: дополнения к коду

Красный: удаление

Желтый: параметр, определяющий размер кэша. Чем больше кэш, тем быстрее обработка.

#include <Logify/Logify.mqh> CLogify logify; int OnInit () { MqlLogifyHandleFileConfig m_config; m_config.CreateSizeRotationConfig( "expert" , "logs" ,LOG_FILE_EXTENSION_LOG, 5 , 5 , 10 ); CLogifyHandlerFile *handler_file = new CLogifyHandlerFile(); handler_file.SetConfig(m_config); handler_file.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_file.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname}] {msg}" )) ; logify.AddHandler(handler_file); logify.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname}] {msg}" )); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); logify.Infor( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); logify. Alert ( "Stop Loss adjusted to breakeven level" , "Risk Management" , "Order ID: 12345678" ); logify.Error( "Failed to send sell order" , "Order Management" , "Reason: Insufficient balance" ); logify.Fatal( "Failed to initialize EA: Invalid settings" , "Initialization" , "Missing or incorrect parameters" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Давайте начнем тестирование в тестере стратегий, используя те же параметры даты и символа.

При использовании модели "OHLC на М1" на символе EURUSD и 7-дневном таймфрейме время исполнения составило 26 секунд. Стоит отметить, что каждый тик генерируется новая запись журнала, а кэш настроен на хранение 10 сообщений. Теперь давайте увеличим кэш до 100 сообщений и посмотрим на разницу в производительности:

Благодаря этому изменению нам удалось сократить время тестирования на 2 секунды, сохраняя при этом те же настройки моделирования, даты и символов. Если мы сравним с первым тестом, проведенным в предыдущей статье, который занял 5 итнут и 11 секунд, улучшение впечатляет!

Результаты показывают, что небольшая оптимизация может дать значительный прирост эффективности. Сочетание кэширования и ротации файлов делает управление журналами более гибким и надежным, подтверждая правильность сделанного выбора. Но как можно применить эти улучшения на практике? Давайте рассмотрим некоторые примеры использования.





Примеры использования библиотеки логов

Теперь, когда мы улучшили нашу библиотеку логов, пришло время применить ее на практике! Давайте рассмотрим практические примеры того, как использовать ее для создания различных типов лог-файлов, каждый из которых имеет собственное форматирование и уровень значимости.

Пример 1: Разделение логов на файлы .log и .json

В первом сценарии мы создаем два лог-файла: один в формате .log, другой - в формате .json. Каждый из них имеет определенный формат и разный уровень значимости, что упрощает управление логами и их анализ.

int OnInit () { MqlLogifyHandleFileConfig m_config; m_config.CreateSizeRotationConfig( "expert" , "logs" ,LOG_FILE_EXTENSION_LOG, 5 , 5 , 1 ); CLogifyHandlerFile *handler_file_log = new CLogifyHandlerFile(); handler_file_log.SetConfig(m_config); handler_file_log.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_file_log.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname}] {msg}" )); m_config.CreateNoRotationConfig( "expert" , "logs" ,LOG_FILE_EXTENSION_JSON, 1 ); CLogifyHandlerFile *handler_file_json = new CLogifyHandlerFile(); handler_file_json.SetConfig(m_config); handler_file_json.SetLevel(LOG_LEVEL_ALERT); handler_file_json.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{\"datetime\":\"{date_time}\", \"level\":\"{levelname}\", \"msg\":\"{msg}\"}" )); logify.AddHandler(handler_file_log); logify.AddHandler(handler_file_json); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); logify.Infor( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); logify. Alert ( "Stop Loss adjusted to breakeven level" , "Risk Management" , "Order ID: 12345678" ); logify.Error( "Failed to send sell order" , "Order Management" , "Reason: Insufficient balance" ); logify.Fatal( "Failed to initialize EA: Invalid settings" , "Initialization" , "Missing or incorrect parameters" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь мы используем ту же переменную настройки m_config, изменяя только значения, необходимые для определения обоих форматов логов. Это упрощает настройку и делает ее более пригодной для повторного использования.

Пример 2: Хранение ошибок в файле JSON

Теперь давайте сделаем еще один шаг и настроим специальные логи для хранения только сообщений об ошибках. Для этого создадим отдельную папку, в которой будет сохранен этот .json-файл. Кроме того, мы добавляем обработчик консоли для отображения логов непосредственно в терминале.

int OnInit () { MqlLogifyHandleFileConfig m_config; m_config.CreateSizeRotationConfig( "expert" , "logs" ,LOG_FILE_EXTENSION_LOG, 5 , 5 , 1 ); CLogifyHandlerFile *handler_file_log = new CLogifyHandlerFile(); handler_file_log.SetConfig(m_config); handler_file_log.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_file_log.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname}] {msg}" )); m_config.CreateNoRotationConfig( "expert" , "logs\\error" ,LOG_FILE_EXTENSION_JSON, 1 ); CLogifyHandlerFile *handler_file_json = new CLogifyHandlerFile(); handler_file_json.SetConfig(m_config); handler_file_json.SetLevel(LOG_LEVEL_ERROR); handler_file_json.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{\"datetime\":\"{date_time}\", \"level\":\"{levelname}\", \"msg\":\"{msg}\"}" )); CLogifyHandlerConsole *handler_console = new CLogifyHandlerConsole(); handler_console.SetLevel(LOG_LEVEL_DEBUG); handler_console.SetFormatter( new CLogifyFormatter( "hh:mm:ss" , "{date_time} [{levelname} | {origin}] {msg}" )); logify.AddHandler(handler_file_log); logify.AddHandler(handler_file_json); logify.AddHandler(handler_console); logify.Debug( "RSI indicator value calculated: 72.56" , "Indicators" , "Period: 14" ); logify.Infor( "Buy order sent successfully" , "Order Management" , "Symbol: EURUSD, Volume: 0.1" ); logify. Alert ( "Stop Loss adjusted to breakeven level" , "Risk Management" , "Order ID: 12345678" ); logify.Error( "Failed to send sell order" , "Order Management" , "Reason: Insufficient balance" ); logify.Fatal( "Failed to initialize EA: Invalid settings" , "Initialization" , "Missing or incorrect parameters" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В этом примере мы используем три обработчика логов:

Файл .log → Сохраняет журналы в традиционном формате.

Файл .json → Сохраняет только сообщения об ошибках в отдельной папке.

Консоль → Отображает логи в более удобном для пользователя виде.

Использование более "человеческого" форматирования в консоли помогает сделать вывод более понятным, а JSON ошибок упрощает их последующий анализ.

С помощью этих примеров становится ясно, как нашу библиотеку логов можно применять в реальных проектах. Гибкость в создании различных форматов и уровней значимости обеспечивает эффективное управление, помогая легче выявлять и устранять проблемы. Кроме того, модульная структура позволяет легко расширять систему логов по мере необходимости.

Теперь все, что вам осталось сделать, — это адаптировать реализацию к своим потребностям и убедиться, что ваши логи всегда хорошо организованы и доступны!





Заключение

В этой статье мы усовершенствовали нашу библиотеку логов, сделав ее более эффективной, масштабируемой и адаптируемой. Мы усовершенствовали форматирование, разрешив каждому обработчику иметь собственный форматтер, что делает сообщения более организованными и гибкими для различных нужд, таких как локальная отладка и аудит.

Мы реализовали класс CIntervalWatcher, который управляет циклами выполнения, гарантируя, что логи записываются и меняются с четко определенными интервалами. Мы также оптимизировали запись с помощью кэширования, сократив дисковые операции и лучше управляя ростом файла. Мы подтвердили эти улучшения с помощью тестов производительности, дополнительно доработав решение для поддержки высоких нагрузок. Кроме того, мы привели практические примеры, облегчающие освоение библиотеки.

Если из этой статьи можно извлечь один главный урок, то он заключается в важности рассмотрения логов как важного аспекта разработки программного обеспечения. Хорошо спроектированная система ведения логов не только облегчает отладку и последующий аудит, но и способствует безопасности, отслеживаемости и надежности советника. Внедрение хороших методов ведения логов на ранних этапах разработки может избавить вас от ряда проблем, связанных с разработкой, упростить обслуживание и повысить эффективность устранения неполадок. В следующей статье мы рассмотрим, как хранить логи в базе данных для расширенной аналитики. До встречи!