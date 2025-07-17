Создаем индикатор канал Кельтнера с помощью пользовательской графики Canvas на MQL5

Введение

В настоящей статье мы создаем пользовательский индикатор канал Кельтнера с расширенной графикой canvas на MetaQuotes Language 5 (MQL5). Канал Кельтнера рассчитывает динамические уровни поддержки и сопротивления с помощью индикаторов Скользящая средняя (MA) и Средний истинный диапазон (ATR), помогая трейдерам определять направления тренда и потенциальные пробои. Темы, которые мы рассмотрим в настоящей статье:

Знакомство с индикатором канал Кельтнера План: Анализ архитектуры индикатора Реализация средствами MQL5 Интеграция пользовательской графики Canvas Тестирование на истории индикатора канал Кельтнера Заключение





Знакомство с индикатором канал Кельтнера

Индикатор канал Кельтнера - это инструмент, основанный на волатильности, применяемый трейдерами и использующий индикатор скользящей средней (MA) для сглаживания ценовых данных и индикатор среднего истинного диапазона (ATR) для определения динамических уровней поддержки и сопротивления. У него есть 3 линии, формирующих канал. Средняя линия канала - это скользящая средняя, обычно выбираемая для отражения преобладающего тренда. В то же время верхний и нижний диапазоны генерируются путем сложения и вычитания значения, кратного ATR. Этот метод позволяет индикатору адаптироваться к волатильности рынка, что облегчает определение потенциальных точек пробоя или областей, где ценовое движение может развернуться.

На практике индикатор помогает нам определить ключевые уровни на рынке, где динамика может измениться. Когда цены выходят за пределы верхнего или нижнего диапазонов, это сигнализирует о перенапряжении рынка или потенциальном развороте, предоставляя полезную информацию как для стратегии следования тренду, так и для стратегии возврата к среднему значению. Динамичный характер индикатора означает, что он адаптируется к изменениям волатильности, гарантируя, что уровни поддержки и сопротивления остаются актуальными по мере изменения рыночных условий. Вот наглядный пример.





План: Анализ архитектуры индикатора

Мы построим архитектуру индикатора на основе четкого разделения обязанностей: входные параметры, буферы индикатора и графические свойства. Начнем с определения ключевых входных данных, таких как период скользящей средней, период ATR и множитель ATR, которые будут определять поведение индикатора. Затем выделим три буфера для хранения значений для верхнего канала, средней линии и нижнего канала. Эти буферы будут связаны с графическими диграммами, а такие свойства, как цвет, ширина линии и сдвиг при рисовании, будут настроены с помощью встроенных функций MQL5. Кроме того, мы будем использовать встроенные функции для выполнения расчетов, обеспечивая динамичнуюое адаптирование индикатора к волатильности рынка.

Кроме того, мы включим обработку ошибок, чтобы гарантировать успешное создание обоих хэндлов индикатора, обеспечивая надежную основу для расчетов индикатора. Помимо основной логики индикатора, мы интегрируем пользовательскую графику canvas для улучшения визуального представления, включая создание графической метки, накладываемой на график. Такая модульная конструкция не только упростит отладку и внесение изменений в будущем, но и обеспечит согласованную работу каждого компонента — от расчета данных до визуального вывода —, обеспечивая надежный и визуально привлекательный торговый инструмент. В двух словах, вот три вещи, которых мы достигнем.





Реализация средствами MQL5

Для создания индикатора на MQL5, просто откройте MetaEditor, перейдите в навигатор, найдите папку "Индикаторы» (Indicators), перейдите на вкладку "Создать" (New) и следуйте инструкциям по созданию файла. Как только он будет создан, в среде программирования мы определим свойства и настройки индикатора, такие как количество буферов, графики и отдельные свойства линий, такие как цвет, ширина и метка.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "Description: Keltner Channel Indicator" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrBlue #property indicator_label1 "Upper Keltner" #property indicator_width1 2 #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGray #property indicator_label2 "Middle Keltner" #property indicator_width2 2 #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrRed #property indicator_label3 "Lower Keltner" #property indicator_width3 2

Мы начинаем с настройки индикатора метаданных metadata, таких как версия, с помощью ключевого слова #property. Далее мы выделяем три буфера индикатора, используя свойство indicator_buffers, которое будет хранить и управлять вычисленными значениями для "Верхнего канала", "Средней скользящей средней (MA)" и "Нижнего канала". Мы также установили для параметра "indicator_plots" значение 3, определив, что на графике будут отображаться три отдельных графических построения. Для каждого из них мы настраиваем определенные свойства визуализации:

Верхний канал Кельтнера Мы назначаем макрос DRAW_LINE в качестве его "типа индикатора", что означает, что он будет отображаться в виде непрерывной линии. Цвет устанавливаем на "синий" с помощью clrBlue, а метка "Upper Keltner" помогает идентифицировать его в окне данных. Устанавливаем ширину линии равной 2 пикселям для лучшей видимости.

Средний Канал Кельтнера (скользящая средняя): Аналогично, устанавливаем его тип на "DRAW_LINE", используем "Серый" цвет и присваиваем метку "Middle Keltner". Эта линия представляет собой центральную скользящую среднюю, служащую основным ориентиром для верхней и нижней полос.

Нижний канал Кельтнера: Эта линия также определяется как DRAW_LINE и имеет "красный" цвет, чтобы отличать ее от других. Присваиваем метку "Lower Keltner", а ширину линии устанавливаем равной 2 пикселям.

Разобравшись со свойствами, можно перейти к определению входных параметров.

input int maPeriod= 20 ; input ENUM_MA_METHOD maMethod= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE maPrice= PRICE_CLOSE ; input int atrPeriod= 10 ; input double atrMultiplier= 2.0 ; input bool showPriceLabel= true ;

Здесь мы определяем входные свойства. Для скользящей средней устанавливаем "maPeriod" (по умолчанию 20), чтобы определить количество используемых баров. Для параметра "maMethod" с типом данных ENUM_MA_METHOD задается значение "MODE_EMA", указывающее экспоненциальную скользящую среднюю, а для параметра "maPrice" с типом данных ENUM_APPLIED_PRICE задается значение "PRICE_CLOSE", что означает, что расчеты основаны на ценах закрытия.

Для параметра "ATR" значение "atrPeriod" (по умолчанию 10) определяет, сколько баров используется для расчета волатильности, в то время как "atrMultiplier" (по умолчанию 2.0) устанавливает расстояние верхней и нижней полос от скользящей средней. И последнее, "showPriceLabel" (по умолчанию - значение true) контролирует, будут ли отображаться ценовые метки на графике. Эти настройки обеспечат гибкость при адаптации индикатора к различным рыночным условиям. Наконец, нам нужно определить хэндлы индикаторов, которые мы будем использовать.

int maHandle = INVALID_HANDLE ; int atrHandle = INVALID_HANDLE ; double upperChannelBuffer[]; double movingAverageBuffer[]; double lowerChannelBuffer[]; int maPeriodValue; int atrPeriodValue; double atrMultiplierValue;

Здесь мы объявляем хэндлы индикаторов, буферы и некоторые глобальные переменные , которые нам потребуются для расчетов канала Кельтнера. В хэндлах хранятся ссылки на индикаторы, что позволяет нам динамически извлекать их значения. Мы инициализируем "maHandle" и "atrHandle" как INVALID_HANDLE, обеспечивая надлежащее управление хэндлом перед назначением.

Далее мы определяем индикаторные буферы, которые представляют собой массивы, используемые для хранения вычисленных значений для построения графиков. "upperChannelBuffer" содержит значения верхней границы, "movingAverageBuffer" хранит среднюю линию MA, а "lowerChannelBuffer" содержит нижнюю границу. Эти буферы обеспечат плавную визуализацию канала Кельтнера на графике. Наконец, вводим глобальные переменные для хранения входных параметров для дальнейшего использования. "maPeriodValue" и "atrPeriodValue" содержат заданные пользователем периоды для "MA" и "ATR", в то время как "atrMultiplierValue" хранит множитель, используемый для определения ширины канала. Теперь можно перейти к обработчику событий инициализации, где мы выполняем все необходимые построения индикаторов и отображение, а также инициализацию хэндлов индикаторов.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , upperChannelBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , movingAverageBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , lowerChannelBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , maPeriod + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , maPeriod + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN , maPeriod + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , 1 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT , 1 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHIFT , 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Keltner Channel" ); string short_name = "KC:" ; PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , short_name + " Upper" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , short_name + " Middle" ); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , short_name + " Lower" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); maHandle = iMA ( NULL , 0 , maPeriod, 0 , maMethod, maPrice); atrHandle = iATR ( NULL , 0 , atrPeriod); if (maHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "UNABLE TO CREATE THE MA HANDLE REVERTING NOW!" ); return ( INIT_FAILED ); } if (atrHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "UNABLE TO CREATE THE ATR HANDLE REVERTING NOW!" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Здесь мы инициализируем индикатор канала Кельтнера в обработчике событий OnInit , настраивая буферы, графики, смещения и хэндлы для обеспечения корректной визуализации и расчета. Начинаем с привязки каждого индикаторного буфера к соответствующему графическому изображению с помощью функции SetIndexBuffer, гарантируя надлежащее отображение "Верхнего канала", "Средней скользящей средней (MA)" и "Нижнего канала".

Далее определяем поведение рисунка с помощью функции PlotIndexSetInteger. Устанавливаем начало черчения только после баров "maPeriod + 1", чтобы исключить появление неполных вычислений. Кроме того, применяем сдвиг вправо с помощью PLOT_SHIFT, чтобы корректно выставить отображаемые значения. Чтобы обработать недостающие данные, присваиваем каждому буферу пустое значение "0.0" с помощью функции PlotIndexSetDouble .

Затем настраиваем параметры отображения. Название индикатора задается с помощью функции IndicatorSetString , в то время как PlotIndexSetString назначает метки для каждой линии в "Окне данных". Десятичная точность значений индикатора синхронизируется с форматом цены на графике с помощью функции "IndicatorSetInteger". Наконец, мы создаем хэндлы индикатора с помощью функций iMA и iATR . Если создание какого-либо хэндла завершается неудачей, мы обрабатываем ошибки, выводя сообщение об ошибке с помощью функции Print и возвращая INIT_FAILED. Если все проходит успешно, возвращается INIT_SUCCEEDED , завершая процесс инициализации. Затем мы можем перейти к основному обработчику событий, обрабатывающему вычисления индикатора.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated == 0 ) { ArrayFill (upperChannelBuffer, 0 , rates_total, 0 ); ArrayFill (movingAverageBuffer, 0 , rates_total, 0 ); ArrayFill (lowerChannelBuffer, 0 , rates_total, 0 ); if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , 0 , rates_total, movingAverageBuffer) < 0 ) return ( 0 ); double atrValues[]; if ( CopyBuffer (atrHandle, 0 , 0 , rates_total, atrValues) < 0 ) return ( 0 ); int startBar = MathMax (maPeriod, atrPeriod) + 1 ; for ( int i = startBar; i < rates_total; i++) { upperChannelBuffer[i] = movingAverageBuffer[i] + atrMultiplier * atrValues[i]; lowerChannelBuffer[i] = movingAverageBuffer[i] - atrMultiplier * atrValues[i]; } return (rates_total); } }

Здесь мы реализуем основную логику расчета индикатора канал Кельтнера в обработчике событий OnCalculate , функции, выполняющей итерацию ценовых данных для вычисления и обновления буферов индикатора. Сначала проверяем, является ли это первым вычислением, оценивая "prev_calculated". Если значение равно "0", инициализируем буферы "Верхнего канала", "Средней скользящей средней (MA)" и "Нижнего канала" с помощью функции ArrayFill , гарантирующей, что все значения начинаются с нуля. Далее заполняем "movingAverageBuffer" значениями MA с помощью функции CopyBuffer . Если копирование завершается неудачей, останавливаем выполнение, возвращая "0". Аналогично, извлекаем значения ATR во временный массив "atrValues".

Чтобы убедиться, что у нас достаточно данных как для скользящей средней, так и для ATR, определяем начальный бар с помощью функции MathMax, возвращающей максимальное значение между периодами индикатора, а также добавляем 1 бар, чтобы не учитывать текущий неполный бар. Затем мы используем цикл "for" для перебора каждого бара от "startBar" до "rates_total", вычисляя "Верхнюю" и "Нижнюю" границы канала по формуле:

"Верхний канал = Скользящая средняя + (ATR * множитель)"

«Нижний канал = Скользящая средняя - (ATR * множитель)"

Наконец, возвращаем "rates_total", указывающий количество рассчитанных баров. Если это не первый запуск индикатора, мы просто обновляем значения последних баров путем пересчета.

int startBar = prev_calculated - 2 ; for ( int i = startBar; i < rates_total; i++) { int reverseIndex = rates_total - i; double emaValue[]; if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , reverseIndex, 1 , emaValue) < 0 ) return (prev_calculated); double atrValue[]; if ( CopyBuffer (atrHandle, 0 , reverseIndex, 1 , atrValue) < 0 ) return (prev_calculated); movingAverageBuffer[i] = emaValue[ 0 ]; upperChannelBuffer[i] = emaValue[ 0 ] + atrMultiplier * atrValue[ 0 ]; lowerChannelBuffer[i] = emaValue[ 0 ] - atrMultiplier * atrValue[ 0 ]; } return (rates_total);

Здесь мы оптимизируем эффективность путем обновления только самых последних баров вместо того, чтобы пересчитывать весь индикатор на каждом тике. Если это не первое вычисление, определяем "startBar" как "prev_calculated - 2", гарантируя, что мы обновим последние несколько баров, сохраняя непрерывность. Это сводит к минимуму ненужные вычисления, так как у нас уже есть данные для предыдущих баров на графике.

Затем выполняем перебор от "startBar" до "rates_total" с помощью цикла for. Чтобы определить приоритетность последних баров, вычисляем "reverseIndex = rates_total - i", что позволяет нам получить последние данные первыми. Для каждого бара копируем самое последнее значение MA в "emaValue" с помощью функции CopyBuffer . Если поиск данных завершается неудачей, мы возвращаем "prev_calculated", избегая избыточных вычислений. Та же логика применяется и к ATR, сохраняющему свое значение в "atrValue". После поиска выполняем обновление буферов.

"movingAverageBuffer[i] = emaValue[0];" назначает ЕМА средней линии.

"upperChannelBuffer[i] = emaValue[0] + atrMultiplier * atrValue[0];" вычисляет верхнюю границу.

"lowerChannelBuffer[i] = emaValue[0] - atrMultiplier * atrValue[0];" вычисляет нижнюю границу.

Наконец, возвращаем "rates_total", сигнализируя о том, что все необходимые бары обработаны. После запуска программы получаем следующий результат.

На изображении видно, что линии индикатора корректно нанесены на график. Теперь остается только графически представить каналы, а для этого нам понадобится признак canvas. Этот вопрос рассматривается в следующем разделе.





Интеграция пользовательской графики Canvas

Для интегрирования функции canvas для графики, нам нужно будет включить необходимые файлы класса canvas, чтобы можно было использовать уже существующую встроенную структуру. Для этого мы используем следующую логику.

#include <Canvas/Canvas.mqh> CCanvas obj_Canvas;

Включаем библиотеку "Canvas.mqh" с помощью ключевого слова #include , которое предоставляет функциональные возможности для графического отображения на диаграмме. Эта библиотека позволит нам создавать пользовательские элементы, такие как визуальные элементы индикаторов и аннотации, непосредственно в окне графика. Затем объявляем "obj_Canvas" как экземпляр класса CCanvas . Этот объект будет использоваться для взаимодействия с canvas, позволяя нам динамически создавать, изменять графические элементы и управлять ими. Класс CCanvas предоставит методы для рисования фигур, линий и текста, улучшая визуальное представление индикатора. Далее нам нужно получить свойства диаграммы, такие как масштаб, поскольку мы будем создаавать диаграмму с помощью динамических фигур. Мы делаем это в глобальном масштабе.

int chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int chart_scale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int chart_first_vis_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int chart_vis_bars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); double chart_prcmin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , 0 ); double chart_prcmax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 );

Мы используем различные функции ChartGetInteger и ChartGetDouble для извлечения различных свойств текущего окна графика для дальнейших вычислений или графического размещения элементов. Сначала получаем ширину диаграммы с помощью "ChartGetInteger" с параметром CHART_WIDTH_IN_PIXELS, который возвращает ширину диаграммы в пикселях. Сохраняем это значение в переменной "chart_width". Аналогично, извлекаем высоту диаграммы с помощью "ChartGetInteger" и CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, сохраняя ее в переменной "chart_height".

Далее используем параметр "CHART_SCALE" для получения масштаба диаграммы, сохраняя это значение в "chart_scale". Это соответствует уровню масштабирования диаграммы. Мы также получаем индекс первого видимого бара с помощью "CHART_FIRST_VISIBLE_BAR", сохраняя его в "chart_first_vis_bar", что полезно для вычислений на основе видимой области диаграммы. Чтобы рассчитать, сколько баров видно в окне графика, мы используем параметр CHART_VISIBLE_BARS , сохраняя результат в "chart_vis_bars". Мы "преобразуем" все значения в целые числа.

Наконец, мы используем функцию "ChartGetDouble", чтобы получить минимальное и максимальное значения цены, отображаемые на графике с помощью "CHART_PRICE_MIN" и CHART_PRICE_MAX соответственно. Эти значения хранятся в переменных "chart_prcmin" и "chart_prcmax", которые определяют диапазон цен, отображаемый в данный момент на графике. Вооружившись этими переменными, нам нужно будет создать графическую метку на диаграмме при инициализации, чтобы наша область построения была готова.

obj_Canvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , short_name, 0 , 0 , chart_width, chart_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE );

Здесь мы используем функцию "obj_Canvas.CreateBitmapLabel" для создания пользовательской графической метки на диаграмме. Она принимает параметры для позиционирования ("0", "0"), содержимого ("short_name"), размера ("0", "0" для автоматического определения размера) и размеров диаграммы ("chart_width", "chart_height"). Цветовой формат установлен на COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE, что позволяет настраивать прозрачность и цвет. Поскольку у нас есть метка, теперь мы можем рисовать фигуры. Однако нам понадобятся некоторые вспомогательные функции, которые преобразуют координаты диаграммы и свечи в индексы цен и баров.

int GetBarWidth( int chartScale) { return ( int ) pow ( 2 , chartScale); } int GetXCoordinateFromBarIndex( int barIndex) { return (chart_first_vis_bar - barIndex) * GetBarWidth(chart_scale) - 1 ; } int GetYCoordinateFromPrice( double price) { if (chart_prcmax - chart_prcmin == 0.0 ) return 0 ; return ( int ) round (chart_height * (chart_prcmax - price) / (chart_prcmax - chart_prcmin) - 1 ); } int GetBarIndexFromXCoordinate( int xCoordinate) { int barWidth = GetBarWidth(chart_scale); if (barWidth == 0 ) return 0 ; return chart_first_vis_bar - (xCoordinate + barWidth / 2 ) / barWidth; } double GetPriceFromYCoordinate( int yCoordinate) { if (chart_height == 0 ) return 0 ; return chart_prcmax - yCoordinate * (chart_prcmax - chart_prcmin) / chart_height; }

Мы создаем функции для сопоставления данных диаграммы с пиксельными координатами. Сначала в функции "GetBarWidth" мы вычисляем ширину каждого бара в пикселях, используя масштаб диаграммы и применяя формулу 2, возведенную в степень масштаба диаграммы. Это поможет нам настроить ширину бара в зависимости от масштаба диаграммы. Для этого мы используем функцию pow для вычисления степеней 2.

Далее, в функции "GetXCoordinateFromBarIndex" мы преобразуем индекс бара в координату x в пикселях. Это делается путем вычисления расстояния между первым видимым баром и указанным индексом бара. Умножаем это значение на ширину бара и вычитаем 1, чтобы учесть выравнивание пикселей. Для координаты y в функции "GetYCoordinateFromPrice" вычисляем относительное положение цены на графике. Определяем, где находится цена между минимальной и максимальной ценами графика ("chart_prcmin" и "chart_prcmax"), затем масштабируем это относительное значение так, чтобы оно соответствовало высоте графика. Обращаем внимание, что необходимо избежать деления на ноль, если диапазон цен равен нулю.

Аналогично, функция "GetBarIndexFromXCoordinate" работает в обратном порядке. Мы берем координату x и преобразуем ее обратно в индекс бара, вычисляя, сколько раз ширина бара помещается в координату x. Это позволяет нам определить бар, соответствующий заданной позиции на графике. Наконец, в функции "GetPriceFromYCoordinate" преобразуем координату y обратно в цену, используя относительное положение координаты y в пределах ценового диапазона на графике. Если высота графика равна нулю, следим за тем, чтобы избежать деления на ноль.

В совокупности эти функции дают возможность изменять пиксельные координаты графика и значения данных, что позволяет размещать пользовательскую графику на диаграмме с точным соответствием по цене и барам. Таким образом, теперь мы можем использовать эти функции для создания общей функции, которую будем использовать для рисования необходимых фигур между двумя заданными линиями канала.

void DrawFilledArea( double &upperSeries[], double &lowerSeries[], color upperColor, color lowerColor, uchar transparency = 255 , int shift = 0 ) { int startBar = chart_first_vis_bar; int totalBars = chart_vis_bars + shift; uint upperARGB = ColorToARGB (upperColor, transparency); uint lowerARGB = ColorToARGB (lowerColor, transparency); int seriesLimit = fmin ( ArraySize (upperSeries), ArraySize (lowerSeries)); int prevX = 0 , prevYUpper = 0 , prevYLower = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalBars; i++) { int barPosition = startBar - i; int shiftedBarPosition = startBar - i + shift; int barIndex = seriesLimit - 1 - shiftedBarPosition; if (barIndex < 0 || barIndex >= seriesLimit || barIndex - 1 < 0 ) continue ; if (upperSeries[barIndex] == EMPTY_VALUE || lowerSeries[barIndex] == EMPTY_VALUE || shiftedBarPosition >= seriesLimit) continue ; int xCoordinate = GetXCoordinateFromBarIndex(barPosition); int yUpper = GetYCoordinateFromPrice(upperSeries[barIndex]); int yLower = GetYCoordinateFromPrice(lowerSeries[barIndex]); uint currentARGB = upperSeries[barIndex] < lowerSeries[barIndex] ? lowerARGB : upperARGB; if (i > 0 && upperSeries[barIndex - 1 ] != EMPTY_VALUE && lowerSeries[barIndex - 1 ] != EMPTY_VALUE ) { if (prevYUpper != prevYLower) obj_Canvas.FillTriangle(prevX, prevYUpper, prevX, prevYLower, xCoordinate, yUpper, currentARGB); if (yUpper != yLower) obj_Canvas.FillTriangle(prevX, prevYLower, xCoordinate, yUpper, xCoordinate, yLower, currentARGB); } prevX = xCoordinate; prevYUpper = yUpper; prevYLower = yLower; } }

Объявляем пустую функцию "DrawFilledArea", которая позволит заполнить область между двумя линиями индикатора на диаграмме. Сначала определяем видимые бары на графике с помощью опционального сдвига ("shift"), чтобы скорректировать начальную точку. Также преобразуем цвета ("upperColor" и "lowerColor") в формат ARGB, включая прозрачность, с помощью функции ColorToARGB . Затем определяем предел ряда с помощью функции fmin, чтобы избежать превышения размеров массива верхних и нижних рядов данных индикатора ("Верхние ряды" и "нижние ряды"). Инициализируем переменные для хранения координат предыдущего бара для верхней и нижней линий, которые используются для рисования области.

Затем перебираем видимые бары и вычисляем положение каждого бара на оси x с помощью функции "GetXCoordinateFromBarIndex". Координаты Y верхней и нижней линий рассчитываются с помощью функции "GetYCoordinateFromPrice" на основе значений в "upperSeries" и "lowerSeries". Проверяем, какая линия находится выше, и назначаем соответствующий цвет для заливки.

Если предыдущий бар содержит корректные данные, мы используем "obj_Canvas.FillTriangle" для заполнения области между двумя линиями. Мы рисуем два треугольника для каждой пары баров: один треугольник между верхней и нижней линиями, а другой - для завершения области с заливкой. Треугольники рисуются определенным ранее цветом. Мы используем треугольники, потому что они точно соединяют асимметричные точки между линиями, особенно когда линии не идеально совпадают с сеткой. Этот метод обеспечивает более плавную заливку и более высокую эффективность отрисовки по сравнению с прямоугольниками. Вот иллюстрация.

Наконец, обновляем предыдущие координаты x и y для следующей итерации, гарантируя непрерывное заполнение области между линиями для каждого видимого бара. Вооружившись этой функцией, мы переходим к ее использованию для отображения количества необходимых каналов на графике соответствующими цветами в соответствии с запросом.

void RedrawChart( void ) { uint defaultColor = 0 ; color colorUp = ( color ) PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ); color colorMid = ( color ) PlotIndexGetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ); color colorDown = ( color ) PlotIndexGetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ); obj_Canvas.Erase(defaultColor); DrawFilledArea(upperChannelBuffer, movingAverageBuffer, colorUp, colorMid, 128 , 1 ); DrawFilledArea(movingAverageBuffer, lowerChannelBuffer, colorDown, colorMid, 128 , 1 ); obj_Canvas.Update(); }

Объявляем функцию "RedrawChart" и сначала определяем цвета по умолчанию, а затем извлекаем цвета линий для верхнего, среднего и нижнего каналов из свойств индикатора. Выделяем «полотно» цветом по умолчанию и используем функцию "DrawFilledArea" для заполнения области между верхним каналом и скользящей средней, а также между скользящей средней и нижним каналом соответствующими цветами. Наконец, мы обновляем «полотно», чтобы отразить изменения, и убеждаемся, что диаграмма отображается с новыми заливками. Теперь для рисования «полотна» мы можем вызвать функцию в обработчике событий OnCalculate.

RedrawChart();

Поскольку у нас есть объект канал индикатора, необходимо удалить его после избавления от индикатора.

void OnDeinit ( const int reason){ obj_Canvas.Destroy(); ChartRedraw (); }

В обработчике событий OnDeinit мы используем метод "obj_Canvas.Destroy" для очистки и удаления любых пользовательских графических объектов на диаграмме при удалении индикатора. Наконец, вызываем функцию ChartRedraw , чтобы обновить и перерисовать диаграмму, убедившись, что пользовательская графика удалена с экрана. После запуска программы мы получаем следующий результат.

Из визуализации видно, что мы достигли нашей цели - создать усовершенствованный индикатор канал Кельтнера с графикой canvas. Теперь чтобы убедиться, что индикатор работает корректно, нам нужно протестировать его на истории. Мы это сделаем в следующем разделе.





Тестирование на истории индикатора канал Кельтнера

Во время тестирования на истории мы заметили, что при изменении размеров диаграммы отображение канала зависало и не обновлялось до последних значений координат диаграммы. Вот то, что мы имеем в виду.

Для решения этой проблемы мы реализовали логику для обновления диаграммы в обработчике событий OnChartEvent .

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam){ if (id != CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) return ; chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); chart_scale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); chart_first_vis_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); chart_vis_bars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); chart_prcmin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , 0 ); chart_prcmax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); if (chart_width != obj_Canvas.Width() || chart_height != obj_Canvas.Height()) obj_Canvas.Resize(chart_width, chart_height); RedrawChart(); }

Здесь мы обрабатываем функцию OnChartEvent , которая отслеживает событие CHARTEVENT_CHART_CHANGE . Когда размеры диаграммы изменяются (например, при изменении масштабирования диаграммы), сначала извлекаем обновленные свойства диаграммы, такие как ширина ("CHART_WIDTH_IN_PIXELS"). Затем с помощью функций "obj_Canvas.Width" и "obj_Canvas.Height» проверяем, отличаются ли новые ширина и высота диаграммы от текущего размера «полотна». Если они действительно отличаются, изменяем размер «полотна» с помощью "obj_Canvas.Resize". Наконец, вызываем функцию "RedrawChart", чтобы обновить диаграмму и убедиться, что все визуальные элементы отображаются корректно с учетом новых размеров. Результат показан ниже.

Из визуализации видно, что изменения вступают в силу динамически при изменении размера диаграммы. Тем самым мы достигаем нашей цели.





Заключение

В заключение, в данной статье мы рассмотрели создание пользовательского индикатора MQL5 с помощью инструментов скользящие средние и средний истинный диапазон для создания динамических каналов. Мы сосредоточились на расчете и отображении этих каналов с помощью механизма заливки, а также на улучшении производительности при изменении размера графиков и тестировании на истории, обеспечивая эффективность и точность для трейдеров.