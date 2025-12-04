Creación de un indicador canal de Keltner con gráficos personalizados en Canvas en MQL5

Introducción

En este artículo, creamos un indicador personalizado canal de Keltner con gráficos avanzados Canvas en MetaQuotes Language 5 (MQL5). El canal de Keltner calcula los niveles dinámicos de soporte y resistencia utilizando los indicadores media móvil (Moving Average, MA) y rango medio verdadero (Average True Range, ATR), lo que ayuda a los operadores a detectar las direcciones de las tendencias y las posibles rupturas. Los temas que trataremos en este artículo incluyen:

Comprender el indicador del canal de Keltner Plan: Desglose de la arquitectura del indicador Implementación en MQL5 Integración de gráficos personalizados en Canvas Pruebas retrospectivas del indicador del canal de Keltner Conclusión





Comprender el indicador del canal de Keltner

El indicador canal de Keltner es una herramienta basada en la volatilidad que utilizan los operadores y que emplea un indicador de media móvil (MA) para suavizar los datos de precios y el indicador de rango verdadero medio (ATR) para establecer niveles dinámicos de soporte y resistencia. Tiene 3 líneas que forman un canal. La línea media del canal es una media móvil, que normalmente se elige para reflejar la tendencia predominante. Al mismo tiempo, las bandas superior e inferior se generan sumando y restando un múltiplo del ATR. Este método permite que el indicador se ajuste a la volatilidad del mercado, lo que facilita la detección de posibles puntos de ruptura o áreas en las que la acción del precio podría revertirse.

En la práctica, el indicador nos ayuda a identificar niveles clave en el mercado donde el impulso puede cambiar. Cuando los precios se mueven fuera de las bandas superior o inferior, esto indica un mercado sobreextendido o una posible reversión, lo que brinda información útil para estrategias de seguimiento de tendencias y de reversión a la media. Su naturaleza dinámica significa que el indicador se adapta a los cambios en la volatilidad, garantizando que los niveles de soporte y resistencia sigan siendo relevantes a medida que evolucionan las condiciones del mercado. He aquí un ejemplo visual.





Plan: Desglose de la arquitectura del indicador

Construiremos la arquitectura del indicador sobre una clara separación de responsabilidades: parámetros de entrada, búferes del indicador y propiedades gráficas. Comenzaremos definiendo los parámetros clave, como el período de la media móvil, el período ATR y el multiplicador ATR, que determinarán el comportamiento del indicador. A continuación, asignaremos tres búferes para almacenar los valores del canal superior, la línea media y el canal inferior. Estos buffers estarán vinculados a gráficos, con propiedades como el color, el grosor de la línea y el desplazamiento del dibujo configurados mediante las funciones integradas de MQL5. Además, utilizaremos las funciones integradas para realizar los cálculos, asegurándonos de que el indicador se adapte dinámicamente a la volatilidad del mercado.

Además, incorporaremos el manejo de errores para garantizar que ambos indicadores se creen correctamente, proporcionando una base fiable para los cálculos del indicador. Más allá de la lógica de los indicadores principales, integraremos gráficos personalizados en lienzo para mejorar la presentación visual, incluida la creación de una etiqueta de mapa de bits que se superpone al gráfico. Este diseño modular no solo simplificará la depuración y las modificaciones futuras, sino que también garantizará que cada componente, desde el cálculo de datos hasta la salida visual, funcione en armonía, lo que dará como resultado una herramienta de negociación robusta y visualmente atractiva. En resumen, estas son las tres cosas que lograremos.





Implementación en MQL5

Para crear el indicador en MQL5, solo tiene que abrir MetaEditor, ir al Navegador, localizar la carpeta Indicators, hacer clic en la pestaña «Nuevo» y seguir las instrucciones para crear el archivo. Una vez creado, en el entorno de codificación, definiremos las propiedades y la configuración del indicador, como el número de buffers, los plots y las propiedades individuales de las líneas, como el color, el grosor y la etiqueta.

#property copyright "Forex Algo-Trader, Allan" #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property description "Description: Keltner Channel Indicator" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 3 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrBlue #property indicator_label1 "Upper Keltner" #property indicator_width1 2 #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 clrGray #property indicator_label2 "Middle Keltner" #property indicator_width2 2 #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 clrRed #property indicator_label3 "Lower Keltner" #property indicator_width3 2

Comenzamos estableciendo los metadatos del indicador, como la versión, utilizando la palabra clave #property. A continuación, asignamos tres buffers de indicadores utilizando la propiedad indicator_buffers, que almacenará y gestionará los valores calculados para «Upper Channel», «Middle Moving Average (MA)» y «Lower Channel». También establecemos «indicator_plots» en 3, lo que define que se dibujarán tres gráficos separados en el gráfico. Para cada uno de ellos, configuramos propiedades de visualización específicas:

Upper Channel: Asignamos la macro DRAW_LINE como su «tipo de indicador», lo que significa que se dibujará como una línea continua. El color se establece en «Azul» utilizando clrBlue, y la etiqueta «Upper Keltner» ayuda a identificarlo en la ventana de datos. Hemos establecido el ancho de la línea en 2 píxeles para mejorar la visibilidad.

Middle Moving Average (MA): Del mismo modo, establecemos su tipo en «DRAW_LINE», utilizamos el color «Gris» y le asignamos la etiqueta «Middle Keltner». Esta línea representa la media móvil central, que sirve como referencia principal para las bandas superior e inferior.

Lower Channel: Esta línea también se define como DRAW_LINE, con un color «rojo» para diferenciarla de las demás. Se asigna la etiqueta «Lower Keltner» y se establece el ancho de la línea en 2 píxeles.

Con las propiedades, podemos pasar a definir los parámetros de entrada.

input int maPeriod= 20 ; input ENUM_MA_METHOD maMethod= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE maPrice= PRICE_CLOSE ; input int atrPeriod= 10 ; input double atrMultiplier= 2.0 ; input bool showPriceLabel= true ;

Aquí definimos las propiedades de entrada. Para la media móvil, establecemos «maPeriod» (por defecto 20) para definir el número de barras utilizadas. El «maMethod», de tipo de datos ENUM_MA_METHOD, se establece en «MODE_EMA», lo que especifica una media móvil exponencial, y el «maPrice», de tipo de datos ENUM_APPLIED_PRICE, se establece en «PRICE_CLOSE», lo que significa que los cálculos se basan en los precios de cierre.

Para «ATR», «atrPeriod» (por defecto 10) determina cuántas barras se utilizan para calcular la volatilidad, mientras que «atrMultiplier» (por defecto 2,0) establece la distancia de las bandas superior e inferior con respecto a la media móvil. Por último, «showPriceLabel» (por defecto true) controla si las etiquetas de precios aparecen en el gráfico. Estos ajustes garantizarán la flexibilidad a la hora de adaptar el indicador a las diferentes condiciones del mercado. Por último, debemos definir los indicadores que vamos a utilizar.

int maHandle = INVALID_HANDLE ; int atrHandle = INVALID_HANDLE ; double upperChannelBuffer[]; double movingAverageBuffer[]; double lowerChannelBuffer[]; int maPeriodValue; int atrPeriodValue; double atrMultiplierValue;

Aquí declaramos los indicadores, los búferes y algunas variables globales que necesitaremos para los cálculos del canal de Keltner. Los manejadores almacenan referencias a los indicadores, lo que nos permite recuperar sus valores de forma dinámica. Inicializamos «maHandle» y «atrHandle» a INVALID_HANDLE, lo que garantiza una gestión adecuada de los identificadores antes de la asignación.

A continuación, definimos los búferes de indicadores, que son matrices utilizadas para almacenar valores calculados para su representación gráfica. «upperChannelBuffer» contiene los valores límite superiores, «movingAverageBuffer» almacena la línea MA media y «lowerChannelBuffer» contiene el límite inferior. Estos amortiguadores permitirán una visualización fluida del canal de Keltner en el gráfico. Por último, introducimos las variables globales para almacenar los parámetros de entrada para su uso posterior. «maPeriodValue» y «atrPeriodValue» contienen los períodos definidos por el usuario para «MA» y «ATR», mientras que «atrMultiplierValue» almacena el multiplicador utilizado para determinar el ancho del canal. Ahora podemos pasar al controlador de eventos de inicialización, donde realizamos todos los trazados y mapeos de indicadores necesarios, así como la inicialización de los manejadores de indicadores.

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 , upperChannelBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 , movingAverageBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 , lowerChannelBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , maPeriod + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , maPeriod + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_BEGIN , maPeriod + 1 ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , 1 ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT , 1 ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_SHIFT , 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Keltner Channel" ); string short_name = "KC:" ; PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , short_name + " Upper" ); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , short_name + " Middle" ); PlotIndexSetString ( 2 , PLOT_LABEL , short_name + " Lower" ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); maHandle = iMA ( NULL , 0 , maPeriod, 0 , maMethod, maPrice); atrHandle = iATR ( NULL , 0 , atrPeriod); if (maHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "UNABLE TO CREATE THE MA HANDLE REVERTING NOW!" ); return ( INIT_FAILED ); } if (atrHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "UNABLE TO CREATE THE ATR HANDLE REVERTING NOW!" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Aquí, inicializamos el indicador de canal Keltner en el controlador de eventos OnInit configurando búferes, gráficos, compensaciones y manejadores para garantizar una visualización y un cálculo correctos. Comenzamos vinculando cada búfer indicador a su gráfico correspondiente utilizando la función SetIndexBuffer, asegurándonos de que «Upper Channel», «Middle Moving Average (MA) Line» y «Lower Channel» se muestren correctamente.

A continuación, definimos el comportamiento del dibujo utilizando la función PlotIndexSetInteger. Configuramos el dibujo para que comience solo después de «maPeriod + 1» barras para evitar que aparezcan cálculos incompletos. Además, aplicamos un desplazamiento hacia la derecha utilizando PLOT_SHIFT para alinear correctamente los valores representados. Para gestionar los datos que faltan, asignamos un valor vacío de «0.0» a cada búfer utilizando la función PlotIndexSetDouble.

A continuación, configuramos los ajustes de pantalla. El nombre del indicador se establece mediante la función IndicatorSetString, mientras que PlotIndexSetString asigna etiquetas a cada línea de la «Ventana de datos». La precisión decimal de los valores del indicador se sincroniza con el formato de precios del gráfico mediante la función «IndicatorSetInteger». Por último, creamos los indicadores utilizando las funciones iMA e iATR. Si falla la creación de cualquier identificador, gestionamos los errores imprimiendo un mensaje de error mediante la función Print y devolviendo INIT_FAILED. Si todo sale bien, se devuelve INIT_SUCCEEDED, completando así el proceso de inicialización. A continuación, podemos pasar al controlador de eventos principal, que se encarga de los cálculos del indicador.

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (prev_calculated == 0 ) { ArrayFill (upperChannelBuffer, 0 , rates_total, 0 ); ArrayFill (movingAverageBuffer, 0 , rates_total, 0 ); ArrayFill (lowerChannelBuffer, 0 , rates_total, 0 ); if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , 0 , rates_total, movingAverageBuffer) < 0 ) return ( 0 ); double atrValues[]; if ( CopyBuffer (atrHandle, 0 , 0 , rates_total, atrValues) < 0 ) return ( 0 ); int startBar = MathMax (maPeriod, atrPeriod) + 1 ; for ( int i = startBar; i < rates_total; i++) { upperChannelBuffer[i] = movingAverageBuffer[i] + atrMultiplier * atrValues[i]; lowerChannelBuffer[i] = movingAverageBuffer[i] - atrMultiplier * atrValues[i]; } return (rates_total); } }

Aquí, implementamos la lógica de cálculo central del indicador de canal de Keltner dentro del controlador de eventos OnCalculate, una función que itera sobre los datos de precios para calcular y actualizar los búferes del indicador. En primer lugar, comprobamos si se trata del primer cálculo evaluando «prev_calculated». Si es «0», inicializamos los búferes «Upper Channel», «Middle Moving Average (MA)» y «Lower Channel» utilizando la función ArrayFill, asegurándonos de que todos los valores comiencen en cero. A continuación, rellenamos el «movingAverageBuffer» con los valores MA utilizando la función CopyBuffer. Si la copia falla, detenemos la ejecución devolviendo «0». Del mismo modo, recuperamos los valores ATR en la matriz temporal «atrValues».

Para asegurarnos de que tenemos datos suficientes tanto para MA como para ATR, determinamos la barra inicial utilizando la función MathMax, que devuelve el valor máximo entre los periodos del indicador, y añadimos 1 barra para evitar tener en cuenta la barra incompleta actual. A continuación, utilizamos un bucle for para iterar a través de cada barra desde «startBar» hasta «rates_total», calculando los límites «Upper» y «Lower» del canal utilizando la fórmula:

"UpperChannel = Moving Average + (ATR * Multiplier)"

"LowerChannel = Moving Average - (ATR * Multiplier)"

Por último, devolvemos «rates_total», indicando el número de barras calculadas. Si no es la primera ejecución del indicador, simplemente actualizamos los valores de las barras recientes mediante un nuevo cálculo.

int startBar = prev_calculated - 2 ; for ( int i = startBar; i < rates_total; i++) { int reverseIndex = rates_total - i; double emaValue[]; if ( CopyBuffer (maHandle, 0 , reverseIndex, 1 , emaValue) < 0 ) return (prev_calculated); double atrValue[]; if ( CopyBuffer (atrHandle, 0 , reverseIndex, 1 , atrValue) < 0 ) return (prev_calculated); movingAverageBuffer[i] = emaValue[ 0 ]; upperChannelBuffer[i] = emaValue[ 0 ] + atrMultiplier * atrValue[ 0 ]; lowerChannelBuffer[i] = emaValue[ 0 ] - atrMultiplier * atrValue[ 0 ]; } return (rates_total);

Aquí optimizamos el rendimiento actualizando solo las barras más recientes en lugar de recalcular todo el indicador en cada tick. Si no se trata del primer cálculo, definimos «startBar» como «prev_calculated - 2», lo que garantiza que actualicemos las últimas barras y mantengamos la continuidad. Esto minimiza los cálculos innecesarios, ya que ya disponemos de los datos de las barras anteriores del gráfico.

A continuación, iteramos desde «startBar» hasta «rates_total» utilizando un bucle for. Para dar prioridad a las barras recientes, calculamos «reverseIndex = rates_total - i», lo que nos permite obtener primero los datos más recientes. Para cada barra, copiamos el valor MA más reciente en «emaValue» utilizando la función CopyBuffer. Si la recuperación de datos falla, devolvemos «prev_calculated», evitando cálculos redundantes. La misma lógica se aplica a ATR, almacenando su valor en «atrValue». Una vez recuperados, actualizamos los búferes:

«movingAverageBuffer[i] = emaValue[0];» asigna la EMA a la línea media.

«upperChannelBuffer[i] = emaValue[0] + atrMultiplier * atrValue[0];» calcula el límite superior.

«lowerChannelBuffer[i] = emaValue[0] - atrMultiplier * atrValue[0];» calcula el límite inferior.

Por último, devolvemos «rates_total», lo que indica que se han procesado todas las barras necesarias. Al ejecutar el programa, obtenemos el siguiente resultado.

En la imagen podemos ver que las líneas indicadoras se han representado correctamente en el gráfico. Ahora solo queda trazar los canales, y para ello necesitaremos la función lienzo. Esto se trata en la siguiente sección.





Integración de gráficos personalizados en Canvas

Para integrar la función Canvas para gráficos, tendremos que incluir los archivos de clase canvas necesarios para poder utilizar la estructura integrada ya existente. Lo conseguimos mediante la siguiente lógica.

#include <Canvas/Canvas.mqh> CCanvas obj_Canvas;

Incluimos la biblioteca «Canvas.mqh» utilizando la palabra clave #include, que proporciona funcionalidades para la representación gráfica en el gráfico. Esta biblioteca nos permitirá dibujar elementos personalizados, como indicadores visuales y anotaciones, directamente en la ventana del gráfico. A continuación, declaramos «obj_Canvas» como una instancia de la clase CCanvas. Este objeto se utilizará para interactuar con el lienzo, lo que nos permitirá crear, modificar y gestionar elementos gráficos de forma dinámica. La clase CCanvas proporcionará métodos para dibujar formas, líneas y texto, mejorando la representación visual del indicador. A continuación, necesitaremos obtener las propiedades del gráfico, como la escala, ya que vamos a señalar el gráfico con formas dinámicas. Lo hacemos en las variables globales.

int chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); int chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); int chart_scale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); int chart_first_vis_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); int chart_vis_bars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); double chart_prcmin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , 0 ); double chart_prcmax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 );

Utilizamos varias funciones ChartGetInteger y ChartGetDouble para recuperar diferentes propiedades de la ventana del gráfico actual para realizar cálculos adicionales o colocar elementos gráficos. En primer lugar, recuperamos el ancho del gráfico utilizando «ChartGetInteger», con el parámetro CHART_WIDTH_IN_PIXELS, que devuelve el ancho del gráfico en píxeles. Almacenamos este valor en la variable «chart_width». Del mismo modo, recuperamos la altura del gráfico con «ChartGetInteger» y CHART_HEIGHT_IN_PIXELS, almacenándola en la variable «chart_height».

A continuación, utilizamos el parámetro «CHART_SCALE» para recuperar la escala del gráfico y almacenamos este valor en «chart_scale». Esto representa el nivel de zoom del gráfico. También recuperamos el índice de la primera barra visible utilizando «CHART_FIRST_VISIBLE_BAR» y lo almacenamos en «chart_first_vis_bar», lo cual resulta útil para realizar cálculos basados en el área visible del gráfico. Para calcular cuántas barras son visibles en la ventana del gráfico, utilizamos el parámetro CHART_VISIBLE_BARS, almacenando el resultado en «chart_vis_bars». «Convertimos» todos los valores a enteros.

Por último, utilizamos la función «ChartGetDouble» para obtener los valores mínimos y máximos de los precios visibles en el gráfico con «CHART_PRICE_MIN» y CHART_PRICE_MAX, respectivamente. Estos valores se almacenan en las variables «chart_prcmin» y «chart_prcmax», que proporcionan el rango de precios que se muestra actualmente en el gráfico. Con estas variables, tendremos que crear una etiqueta de mapa de bits en el gráfico durante la inicialización, para que podamos tener lista nuestra área de trazado.

obj_Canvas.CreateBitmapLabel( 0 , 0 , short_name, 0 , 0 , chart_width, chart_height, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE );

Aquí utilizamos la función «obj_Canvas.CreateBitmapLabel» para crear una etiqueta de mapa de bits personalizada en el gráfico. Requiere parámetros para el posicionamiento («0», «0»), el contenido («short_name»), el tamaño («0», «0» para el tamaño automático) y las dimensiones del gráfico («chart_width», «chart_height»). El formato de color está establecido en COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE, lo que permite personalizar la transparencia y el color. Con la etiqueta, ahora podemos dibujar las formas. Sin embargo, necesitaremos algunas funciones auxiliares que conviertan las coordenadas del gráfico y las velas en índices de precios y barras.

int GetBarWidth( int chartScale) { return ( int ) pow ( 2 , chartScale); } int GetXCoordinateFromBarIndex( int barIndex) { return (chart_first_vis_bar - barIndex) * GetBarWidth(chart_scale) - 1 ; } int GetYCoordinateFromPrice( double price) { if (chart_prcmax - chart_prcmin == 0.0 ) return 0 ; return ( int ) round (chart_height * (chart_prcmax - price) / (chart_prcmax - chart_prcmin) - 1 ); } int GetBarIndexFromXCoordinate( int xCoordinate) { int barWidth = GetBarWidth(chart_scale); if (barWidth == 0 ) return 0 ; return chart_first_vis_bar - (xCoordinate + barWidth / 2 ) / barWidth; } double GetPriceFromYCoordinate( int yCoordinate) { if (chart_height == 0 ) return 0 ; return chart_prcmax - yCoordinate * (chart_prcmax - chart_prcmin) / chart_height; }

Creamos funciones para establecer correspondencias entre los datos de los gráficos y las coordenadas basadas en píxeles. En primer lugar, en la función «GetBarWidth», calculamos el ancho de cada barra en píxeles utilizando la escala del gráfico y aplicando la fórmula 2 elevado a la potencia de la escala del gráfico. Esto nos ayudará a ajustar el ancho de la barra en función de la escala del gráfico. Para ello, utilizamos la función pow para calcular potencias de 2.

A continuación, en la función «GetXCoordinateFromBarIndex», convertimos un índice de barra en una coordenada x en píxeles. Esto se hace calculando la distancia entre la primera barra visible y el índice de barra especificado. Multiplicamos esto por el ancho de la barra y restamos 1 para tener en cuenta la alineación de píxeles. Para la coordenada y, en la función «GetYCoordinateFromPrice», calculamos la posición relativa de un precio en el gráfico. Determinamos dónde se encuentra el precio entre los precios mínimo y máximo del gráfico («chart_prcmin» y «chart_prcmax») y, a continuación, escalamos este valor relativo para que se ajuste a la altura del gráfico. Nos aseguramos de evitar la división por cero si el rango de precios es cero.

Del mismo modo, la función «GetBarIndexFromXCoordinate» funciona a la inversa. Tomamos una coordenada x y la convertimos de nuevo en un índice de barra calculando cuántos anchos de barra caben en la coordenada x. Esto nos permite identificar la barra correspondiente a una posición determinada en el gráfico. Por último, en la función «GetPriceFromYCoordinate», convertimos una coordenada y de nuevo en un precio utilizando la posición relativa de la coordenada y dentro del rango de precios del gráfico. Nos aseguramos de evitar la división por cero si la altura del gráfico es cero.

En conjunto, estas funciones nos permiten traducir las coordenadas de píxeles del gráfico y los valores de los datos, lo que nos permite colocar gráficos personalizados en el gráfico con una alineación precisa con respecto al precio y las barras. Por lo tanto, ahora podemos utilizar las funciones para crear una función común, que utilizaremos para dibujar las formas necesarias entre dos líneas dadas de un canal.

void DrawFilledArea( double &upperSeries[], double &lowerSeries[], color upperColor, color lowerColor, uchar transparency = 255 , int shift = 0 ) { int startBar = chart_first_vis_bar; int totalBars = chart_vis_bars + shift; uint upperARGB = ColorToARGB (upperColor, transparency); uint lowerARGB = ColorToARGB (lowerColor, transparency); int seriesLimit = fmin ( ArraySize (upperSeries), ArraySize (lowerSeries)); int prevX = 0 , prevYUpper = 0 , prevYLower = 0 ; for ( int i = 0 ; i < totalBars; i++) { int barPosition = startBar - i; int shiftedBarPosition = startBar - i + shift; int barIndex = seriesLimit - 1 - shiftedBarPosition; if (barIndex < 0 || barIndex >= seriesLimit || barIndex - 1 < 0 ) continue ; if (upperSeries[barIndex] == EMPTY_VALUE || lowerSeries[barIndex] == EMPTY_VALUE || shiftedBarPosition >= seriesLimit) continue ; int xCoordinate = GetXCoordinateFromBarIndex(barPosition); int yUpper = GetYCoordinateFromPrice(upperSeries[barIndex]); int yLower = GetYCoordinateFromPrice(lowerSeries[barIndex]); uint currentARGB = upperSeries[barIndex] < lowerSeries[barIndex] ? lowerARGB : upperARGB; if (i > 0 && upperSeries[barIndex - 1 ] != EMPTY_VALUE && lowerSeries[barIndex - 1 ] != EMPTY_VALUE ) { if (prevYUpper != prevYLower) obj_Canvas.FillTriangle(prevX, prevYUpper, prevX, prevYLower, xCoordinate, yUpper, currentARGB); if (yUpper != yLower) obj_Canvas.FillTriangle(prevX, prevYLower, xCoordinate, yUpper, xCoordinate, yLower, currentARGB); } prevX = xCoordinate; prevYUpper = yUpper; prevYLower = yLower; } }

Declaramos una función vacía «DrawFilledArea», que permitirá rellenar el área entre dos líneas indicadoras en el gráfico. En primer lugar, definimos las barras visibles en el gráfico con un desplazamiento opcional («shift») para ajustar el punto de inicio. También convertimos los colores («upperColor» y «lowerColor») al formato ARGB, incluyendo la transparencia, utilizando la función ColorToARGB. A continuación, determinamos el límite de la serie utilizando la función fmin para evitar exceder los tamaños de las matrices de las series de datos indicadoras superior e inferior («upperSeries» y «lowerSeries»). Inicializamos variables para almacenar las coordenadas de la barra anterior para las líneas superior e inferior, que se utilizan para dibujar el área.

A continuación, recorremos las barras visibles y calculamos la posición de cada barra en el eje x utilizando la función «GetXCoordinateFromBarIndex». Las coordenadas y de las líneas superior e inferior se calculan utilizando la función «GetYCoordinateFromPrice», basándose en los valores de «upperSeries» y «lowerSeries». Comprobamos qué línea es más alta y asignamos el color adecuado para el relleno.

Si la barra anterior contiene datos válidos, utilizamos «obj_Canvas.FillTriangle» para rellenar el área entre las dos líneas. Dibujamos dos triángulos para cada par de barras: un triángulo entre las líneas superior e inferior, y otro para completar el área rellena. Los triángulos se dibujan con el color determinado anteriormente. Utilizamos triángulos porque conectan con precisión puntos irregulares entre líneas, especialmente cuando las líneas no están perfectamente alineadas con la cuadrícula. Este método garantiza rellenos más uniformes y una mayor eficiencia de renderizado en comparación con los rectángulos. Aquí hay una ilustración.

Por último, actualizamos las coordenadas x e y anteriores para la siguiente iteración, asegurándonos de que el área se rellene continuamente entre las líneas de cada barra visible. Una vez familiarizados con la función, pasamos a utilizarla para dibujar el número de canales necesarios en el gráfico, con los colores respectivos según lo solicitado.

void RedrawChart( void ) { uint defaultColor = 0 ; color colorUp = ( color ) PlotIndexGetInteger ( 0 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ); color colorMid = ( color ) PlotIndexGetInteger ( 1 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ); color colorDown = ( color ) PlotIndexGetInteger ( 2 , PLOT_LINE_COLOR , 0 ); obj_Canvas.Erase(defaultColor); DrawFilledArea(upperChannelBuffer, movingAverageBuffer, colorUp, colorMid, 128 , 1 ); DrawFilledArea(movingAverageBuffer, lowerChannelBuffer, colorDown, colorMid, 128 , 1 ); obj_Canvas.Update(); }

Declaramos la función «RedrawChart» y, en primer lugar, definimos los colores predeterminados y, a continuación, recuperamos los colores de las líneas de los canales superior, medio e inferior de las propiedades del indicador. Borramos el lienzo con el color predeterminado y utilizamos la función «DrawFilledArea» para rellenar las áreas entre el canal superior y la media móvil, y entre la media móvil y el canal inferior, utilizando los colores respectivos. Por último, actualizamos el lienzo para reflejar los cambios, asegurándonos de que el gráfico se vuelva a dibujar con los nuevos rellenos. Ahora podemos llamar a la función en el controlador de eventos OnCalculate para dibujar el lienzo.

RedrawChart();

Dado que tenemos un objeto de canal indicador, debemos eliminarlo una vez que nos hayamos deshecho del indicador.

void OnDeinit ( const int reason){ obj_Canvas.Destroy(); ChartRedraw (); }

En el controlador de eventos OnDeinit, utilizamos el método «obj_Canvas.Destroy» para limpiar y eliminar cualquier objeto de dibujo personalizado del gráfico cuando se elimina el indicador. Por último, llamamos a la función ChartRedraw para actualizar y volver a dibujar el gráfico, asegurándonos de que los gráficos personalizados se borren de la pantalla. Una vez ejecutado el programa, obtenemos el siguiente resultado.

A partir de la visualización, podemos ver que hemos logrado nuestro objetivo, que era crear el indicador avanzado del canal de Keltner con los gráficos de Canvas. Ahora tenemos que realizar una prueba retrospectiva del indicador para asegurarnos de que funciona correctamente. Esto se hace en la siguiente sección.





Pruebas retrospectivas del indicador del canal de Keltner

Durante las pruebas retrospectivas, observamos que cuando se modificaban las dimensiones del gráfico, la visualización del canal se bloqueaba y no se actualizaba con las coordenadas recientes del gráfico. Esto es lo que queremos decir.

Para solucionar esto, implementamos una lógica para actualizarlo en el controlador de eventos OnChartEvent.

void OnChartEvent ( const int id, const long & lparam, const double & dparam, const string & sparam){ if (id != CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) return ; chart_width = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_WIDTH_IN_PIXELS ); chart_height = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_HEIGHT_IN_PIXELS ); chart_scale = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_SCALE ); chart_first_vis_bar = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_FIRST_VISIBLE_BAR ); chart_vis_bars = ( int ) ChartGetInteger ( 0 , CHART_VISIBLE_BARS ); chart_prcmin = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MIN , 0 ); chart_prcmax = ChartGetDouble ( 0 , CHART_PRICE_MAX , 0 ); if (chart_width != obj_Canvas.Width() || chart_height != obj_Canvas.Height()) obj_Canvas.Resize(chart_width, chart_height); RedrawChart(); }

Aquí, manejamos la función OnChartEvent, que escucha el evento CHARTEVENT_CHART_CHANGE. Cuando cambian las dimensiones del gráfico (por ejemplo, cuando se cambia el tamaño del gráfico), primero recuperamos las propiedades actualizadas del gráfico, como el ancho («CHART_WIDTH_IN_PIXELS»). A continuación, comprobamos si el nuevo ancho y alto del gráfico difieren del tamaño actual del lienzo utilizando «obj_Canvas.Width» y «obj_Canvas.Height». Si difieren, cambiamos el tamaño del lienzo con «obj_Canvas.Resize». Por último, llamamos a la función «RedrawChart» para actualizar el gráfico y asegurarnos de que todos los elementos visuales se representen correctamente con las nuevas dimensiones. El resultado es el siguiente.

A partir de la visualización, podemos ver que los cambios se aplican dinámicamente cuando cambiamos el tamaño del gráfico, con lo que se logra nuestro objetivo.





Conclusión

En conclusión, este artículo ha tratado sobre la creación de un indicador MQL5 personalizado utilizando medias móviles y el ATR para crear canales dinámicos. Nos centramos en calcular y mostrar estos canales con un mecanismo de relleno, al tiempo que abordamos las mejoras de rendimiento para el redimensionamiento de gráficos y las pruebas retrospectivas, garantizando la eficiencia y la precisión para los operadores.