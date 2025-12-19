В предыдущих статьях мы рассмотрели применение квантовых вычислений для извлечения нелинейных корреляций из рыночных данных, а также интеграцию языковых моделей с градиентным бустингом CatBoost. Точность прогнозирования составила 62.4% на кросс-валидации, что обеспечило доходность +27.39% за месяц бэктестинга на микросчёте $140.

Однако, анализ показал, что система упускает критически важную информацию — многомерную структуру взаимодействия цены, времени и объёма. Классические индикаторы работают с проекциями рынка на двумерные графики, теряя объёмную картину происходящего. В данной статье представлена полная интеграция модуля 3D-баров в квантово-усиленную торговую систему.





Архитектура интегрированной системы

Система состоит из четырёх взаимосвязанных модулей. Первый модуль получает данные от MetaTrader 5 по восьми валютным парам на таймфрейме M15. Эти данные одновременно поступают в три параллельных обработчика: модуль 3D-баров, квантовый энкодер на базе Qiskit и блок расчёта технических индикаторов.

MODEL_NAME = "koshtenco/quantum-trader-fusion-3d" BASE_MODEL = "llama3.2:3b" SYMBOLS = [ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "EURGBP" , "AUDCHF" ] TIMEFRAME = mt5.TIMEFRAME_M15 LOOKBACK = 400 N_QUBITS = 8 N_SHOTS = 2048 MIN_SPREAD_MULTIPLIER = 45 VOLUME_BRICK = 500 USE_3D_BARS = True

Модуль 3D-баров трансформирует нестационарные OHLCV-данные в стационарные четырёхмерные признаки. Квантовый энкодер использует 8 кубитов для создания 256 квантовых состояний и извлечения нелинейных корреляций. Блок технических индикаторов вычисляет 33 классических признака включая RSI, MACD, ATR и другие.

Все признаки объединяются и подаются в модель CatBoost, которая работает с 52+ признаками одновременно. Градиентный бустинг обучается предсказывать направление движения цены через 24 часа. Выход CatBoost опционально обрабатывается языковой моделью Llama 3.2 3B, которая добавляет контекстуальную интерпретацию прогнозов.





Класс Bars3D: решение проблемы нестационарности

Главная проблема работы с финансовыми временными рядами заключается в их нестационарности. EURUSD сегодня торгуется на уровне 1.0850, завтра может быть 1.0920, через год 1.1500. Абсолютные значения цен бесполезны для машинного обучения, поскольку модель обучается на конкретных числах, которые никогда не повторятся в будущем.

class Bars3D: """ Класс для создания стационарных 4D признаков (3D бары) Реализация из статьи о многомерных барах """ def __init__(self, min_spread_multiplier: int = 45 , volume_brick: int = 500 ): self.min_spread_multiplier = min_spread_multiplier self.volume_brick = volume_brick self.scaler = MinMaxScaler(feature_range=( 3 , 9 ))

Нормализация в диапазон от 3 до 9 не случайна и связана с гармониками чисел 3, 6, 9, которые использовались в теории Ганна и исследованиях Николы Теслы. Эмпирически данный диапазон даёт более стационарные ряды по сравнению со стандартной нормализацией в интервал от нуля до единицы.

Метод create_3d_features принимает датафрейм с OHLCV-данными и возвращает обогащённый датафрейм со стационарными признаками:

def create_3d_features(self, df: pd.DataFrame, symbol_info= None ) -> pd.DataFrame: """Создаёт стационарные 4D признаки из обычных OHLCV данных""" if len (df) < 21 : log.warning( "Недостаточно данных для 3D-баров" ) return df d = df.copy() if isinstance (d.index, pd.DatetimeIndex): d[ 'time_sin' ] = np.sin( 2 * np.pi * d.index.hour / 24 ) d[ 'time_cos' ] = np.cos( 2 * np.pi * d.index.hour / 24 ) d[ 'typical_price' ] = (d[ 'high' ] + d[ 'low' ] + d[ 'close' ]) / 3 d[ 'price_return' ] = d[ 'typical_price' ].pct_change() d[ 'price_acceleration' ] = d[ 'price_return' ].diff() d[ 'volume_change' ] = d[ 'tick_volume' ].pct_change() d[ 'volume_acceleration' ] = d[ 'volume_change' ].diff() d[ 'volatility' ] = d[ 'price_return' ].rolling( 20 ).std() d[ 'volatility_change' ] = d[ 'volatility' ].pct_change()

Первое измерение представляет временную структуру через циклические признаки. Час дня кодируется не линейным числом от 0 до 23, а двумя функциями синуса и косинуса. Синус часа вычисляется как sin(2π × час / 24), косинус аналогично. Такое представление делает 23:00 и 00:00 математически близкими, в отличие от наивного подхода где 23 и 0 максимально удалены.

Второе измерение описывает ценовое движение через доходности и ускорение. Доходность это процентное изменение типичной цены между барами. Ускорение цены представляет собой разность между текущей и предыдущей доходностью, то есть вторую производную цены по времени.

Третье измерение работает с объёмной информацией. Изменение объёма рассчитывается как процентное приращение тикового объёма между барами. Ускорение объёма это разность между текущим и предыдущим изменением объёма.

Четвёртое измерение захватывает волатильность. Волатильность вычисляется как стандартное отклонение доходностей в скользящем окне из 20 баров. Изменение волатильности это процентное приращение волатильности между барами.

Для каждого бара начиная с двадцатого создаётся скользящее окно из 21 точки:

bar3d_features = [] for idx in range ( 20 , len (d)): window = d.iloc[idx- 20 :idx+ 1 ] features = { 'bar3d_price_return' : float (window[ 'price_return' ].iloc[- 1 ]), 'bar3d_price_accel' : float (window[ 'price_acceleration' ].iloc[- 1 ]), 'bar3d_volume_change' : float (window[ 'volume_change' ].iloc[- 1 ]), 'bar3d_volatility_change' : float (window[ 'volatility_change' ].iloc[- 1 ]), 'bar3d_volume_accel' : float (window[ 'volume_acceleration' ].iloc[- 1 ]), 'bar3d_time_sin' : float (d.iloc[idx][ 'time_sin' ]), 'bar3d_time_cos' : float (d.iloc[idx][ 'time_cos' ]), 'bar3d_price_velocity' : float (window[ 'price_acceleration' ].mean()), 'bar3d_volume_intensity' : float (window[ 'volume_change' ].mean()), 'bar3d_price_change_mean' : float (window[ 'price_return' ].mean()), } bar3d_features.append(features)

cols_to_scale = [col for col in bar3d_df.columns if col.startswith( 'bar3d_' )] if cols_to_scale: result[cols_to_scale] = result[cols_to_scale].bfill().fillna( 0 ) mask = result[cols_to_scale]. abs (). sum (axis= 1 ) > 0 if mask. sum () > 0 : result.loc[mask, cols_to_scale] = self.scaler.fit_transform( result.loc[mask, cols_to_scale] )

Все признаки объединяются в датафрейм и нормализуются скейлером MinMaxScaler в диапазон от 3 до 9. Нормализация применяется только к ненулевым строкам, пропущенные значения заполняются обратным распространением:

Анализ более 400 тысяч баров EURUSD за период 2022-2024 годов выявил интересную закономерность. Когда одновременно превышаются 70% квантили волатильности цены и волатильности объёма, наблюдается повышенная вероятность разворота цены в ближайшие несколько баров.

result[ 'bar3d_price_volatility' ] = result[ 'bar3d_price_change_mean' ].rolling( 10 ).std() result[ 'bar3d_volume_volatility' ] = result[ 'bar3d_volume_change' ].rolling( 10 ).std() result[ 'bar3d_yellow_cluster' ] = ( (result[ 'bar3d_price_volatility' ] > result[ 'bar3d_price_volatility' ].quantile( 0.7 )) & (result[ 'bar3d_volume_volatility' ] > result[ 'bar3d_volume_volatility' ].quantile( 0.7 )) ).astype( float ) result[ 'bar3d_reversal_prob' ] = result[ 'bar3d_yellow_cluster' ].rolling( 7 , center= True ).mean()

Детектор реализован через логическое условие. Вычисляется 70% квантиль волатильности цены второго порядка по всему доступному временному ряду. Аналогично вычисляется 70% квантиль волатильности объёма. Для каждого бара проверяется, превышает ли текущая волатильность цены свой квантиль и превышает ли текущая волатильность объёма свой квантиль.

Вероятность разворота вычисляется как скользящее среднее желтого кластера в окне из 7 баров с центрированием. Центрирование означает, что окно смотрит на три бара назад, текущий бар и три бара вперёд. Это даёт локальную плотность желтых кластеров вокруг текущей точки.

Физический смысл желтого кластера следующий: цена двигается с аномально высокой волатильностью относительно своего исторического распределения, одновременно объём демонстрирует нестабильность потока ордеров. Комбинация этих двух факторов создаёт состояние максимальной неопределённости. Большинство трейдеров находятся в позициях, которые оказываются ошибочными. Умные деньги начинают разворачивать позиции против толпы.

Направление движения и сила тренда вычисляются следующим образом:

result[ 'bar3d_direction' ] = np.sign(result[ 'bar3d_price_return' ]) trend_count = [] count = 1 prev_dir = 0 for direction in result[ 'bar3d_direction' ]: if pd.isna(direction): trend_count.append( 0 ) continue if direction == prev_dir: count += 1 else : count = 1 trend_count.append(count) prev_dir = direction result[ 'bar3d_trend_count' ] = trend_count result[ 'bar3d_trend_strength' ] = result[ 'bar3d_trend_count' ] * result[ 'bar3d_direction' ]





Квантовый энкодер на базе Qiskit

Класс QuantumEncoder реализует квантовое кодирование признаков. Конструктор принимает количество кубитов и количество измерений. Восемь кубитов создают пространство из 2^8 равно 256 возможных базисных состояний:

class QuantumEncoder: """Квантовый энкодер на базе Qiskit""" def __init__(self, n_qubits: int = 8 , n_shots: int = 2048 ): self.n_qubits = n_qubits self.n_shots = n_shots self.simulator = AerSimulator()

Метод encode_and_measure принимает массив признаков и возвращает словарь с четырьмя квантовыми метриками. Первый шаг это нормализация признаков в углы поворота:

def encode_and_measure(self, features: np.ndarray) -> Dict [ str , float ]: """Кодирует признаки в квантовую схему""" normalized = (features - features. min ()) / (features. max () - features. min () + 1e-8 ) angles = normalized * np.pi qc = QuantumCircuit(self.n_qubits, self.n_qubits) for i in range ( min ( len (angles), self.n_qubits)): qc.ry(angles[i], i) for i in range (self.n_qubits - 1 ): qc.cz(i, i + 1 ) qc.cz(self.n_qubits - 1 , 0 ) qc.measure( range (self.n_qubits), range (self.n_qubits))

Для каждого кубита применяется RY-вращение на соответствующий угол. RY-гейт вращает кубит вокруг оси Y сферы Блоха на заданный угол. Математически это переводит кубит из базового состояния |0⟩ в суперпозицию cos(θ/2)|0⟩ + sin(θ/2)|1⟩.

Третий шаг создаёт квантовую запутанность между кубитами. Применяется Controlled-Z гейт между каждой парой соседних кубитов. Последовательное применение CZ между кубитами создаёт цепочку корреляций. Дополнительно применяется CZ между последним кубитом 7 и первым кубитом 0, замыкая цепочку в кольцо.

Схема запускается на симуляторе 2048 раз. Из словаря подсчётов формируется массив вероятностей длиной 256:

job = self.simulator.run(qc, shots=self.n_shots) result = job.result() counts = result.get_counts() total_shots = sum (counts.values()) probabilities = np.array([ counts.get( format (i, f'0 {self.n_qubits} b' ), 0 ) / total_shots for i in range ( 2 **self.n_qubits) ]) quantum_entropy = entropy(probabilities + 1e-10 , base= 2 ) dominant_state_prob = np. max (probabilities) significant_states = np. sum (probabilities > 0.03 ) quantum_variance = np.var(probabilities) return { 'quantum_entropy' : quantum_entropy, 'dominant_state_prob' : dominant_state_prob, 'significant_states' : significant_states, 'quantum_variance' : quantum_variance }

Из распределения вероятностей извлекаются четыре квантовых признака. Квантовая энтропия по формуле Шеннона вычисляется как минус сумма по всем состояниям от произведения вероятности на логарифм вероятности по основанию два. Энтропия измеряется в битах и лежит в диапазоне от нуля до восьми.

Высокая энтропия — выше 6.5, указывает на рынок в состоянии неопределённости, низкая энтропия — ниже 4.5, указывает на определившийся рынок. Вероятность доминантного состояния вычисляется как максимальное значение среди всех 256 вероятностей. Количество значимых состояний подсчитывает сколько состояний имеют вероятность выше порога 3%. Квантовая дисперсия это обычная дисперсия массива вероятностей.





Технические индикаторы: 33 классических признака

Функция calculate_features принимает датафрейм с OHLCV-данными, опциональный экземпляр Bars3D и информацию о символе:

def calculate_features(df: pd.DataFrame, bars_3d: Bars3D = None , symbol_info= None ) -> pd.DataFrame: """Расчёт технических индикаторов + 3D-бары""" d = df.copy() d[ "close_prev" ] = d[ "close" ].shift( 1 ) tr = pd.concat([ d[ "high" ] - d[ "low" ], (d[ "high" ] - d[ "close_prev" ]). abs (), (d[ "low" ] - d[ "close_prev" ]). abs (), ], axis= 1 ). max (axis= 1 ) d[ "ATR" ] = tr.rolling( 14 ).mean() delta = d[ "close" ].diff() up = delta.clip(lower= 0 ).rolling( 14 ).mean() down = (-delta.clip(upper= 0 )).rolling( 14 ).mean() rs = up / down.replace( 0 , np.nan) d[ "RSI" ] = 100 - ( 100 / ( 1 + rs)) ema12 = d[ "close" ].ewm(span= 12 , adjust= False ).mean() ema26 = d[ "close" ].ewm(span= 26 , adjust= False ).mean() d[ "MACD" ] = ema12 - ema26 d[ "MACD_signal" ] = d[ "MACD" ].ewm(span= 9 , adjust= False ).mean() d[ "BB_middle" ] = d[ "close" ].rolling( 20 ).mean() bb_std = d[ "close" ].rolling( 20 ).std() d[ "BB_upper" ] = d[ "BB_middle" ] + 2 * bb_std d[ "BB_lower" ] = d[ "BB_middle" ] - 2 * bb_std d[ "BB_position" ] = (d[ "close" ] - d[ "BB_lower" ]) / (d[ "BB_upper" ] - d[ "BB_lower" ]) low_14 = d[ "low" ].rolling( 14 ). min () high_14 = d[ "high" ].rolling( 14 ). max () d[ "Stoch_K" ] = 100 * (d[ "close" ] - low_14) / (high_14 - low_14) d[ "Stoch_D" ] = d[ "Stoch_K" ].rolling( 3 ).mean() d[ "EMA_50" ] = d[ "close" ].ewm(span= 50 , adjust= False ).mean() d[ "EMA_200" ] = d[ "close" ].ewm(span= 200 , adjust= False ).mean() d[ "vol_ratio" ] = d[ "tick_volume" ] / d[ "tick_volume" ].rolling( 20 ).mean() d[ "price_change_1" ] = d[ "close" ].pct_change( 1 ) d[ "price_change_5" ] = d[ "close" ].pct_change( 5 ) d[ "price_change_21" ] = d[ "close" ].pct_change( 21 ) d[ "volatility_20" ] = d[ "price_change_1" ].rolling( 20 ).std() if USE_3D_BARS and bars_3d is not None : d = bars_3d.create_3d_features(d, symbol_info) return d.dropna()

Average True Range вычисляется как скользящее среднее истинного диапазона с окном 14 баров. Истинный диапазон захватывает волатильность с учётом гэпов между барами. RSI вычисляется по формуле 100 минус 100 делённое на единицу плюс RS, где RS это отношение среднего роста к среднему падению.

MACD это разность двух экспоненциальных скользящих средних с периодами 12 и 26 баров. Bollinger Bands строятся вокруг скользящего среднего цены плюс-минус два стандартных отклонения. Stochastic Oscillator вычисляется через минимум и максимум за 14 баров.





Обучение CatBoost на объединённых признаках

Функция train_catboost_model принимает словарь датафреймов по символам, экземпляр квантового энкодера и экземпляр Bars3D:

def train_catboost_model(data_dict: Dict [ str , pd.DataFrame], quantum_encoder: QuantumEncoder, bars_3d: Bars3D = None ) -> CatBoostClassifier: """Обучает CatBoost на данных с квантовыми признаками + 3D-барами""" all_features = [] all_targets = [] for symbol, df in data_dict.items(): symbol_info = mt5.symbol_info(symbol) df_features = calculate_features(df, bars_3d, symbol_info) for idx in range (LOOKBACK, len (df_features) - PREDICTION_HORIZON): row = df_features.iloc[idx] future_row = df_features.iloc[idx + PREDICTION_HORIZON] target = 1 if future_row[ 'close' ] > row[ 'close' ] else 0 feature_vector = np.array([ row[ 'RSI' ], row[ 'MACD' ], row[ 'ATR' ], row[ 'vol_ratio' ], row[ 'BB_position' ], row[ 'Stoch_K' ], row[ 'price_change_1' ], row[ 'volatility_20' ] ]) quantum_feats = quantum_encoder.encode_and_measure(feature_vector) features = { 'RSI' : row[ 'RSI' ], 'MACD' : row[ 'MACD' ], 'ATR' : row[ 'ATR' ], 'vol_ratio' : row[ 'vol_ratio' ], 'BB_position' : row[ 'BB_position' ], 'Stoch_K' : row[ 'Stoch_K' ], 'Stoch_D' : row[ 'Stoch_D' ], 'EMA_50' : row[ 'EMA_50' ], 'EMA_200' : row[ 'EMA_200' ], 'price_change_1' : row[ 'price_change_1' ], 'price_change_5' : row[ 'price_change_5' ], 'price_change_21' : row[ 'price_change_21' ], 'volatility_20' : row[ 'volatility_20' ], 'quantum_entropy' : quantum_feats[ 'quantum_entropy' ], 'dominant_state_prob' : quantum_feats[ 'dominant_state_prob' ], 'significant_states' : quantum_feats[ 'significant_states' ], 'quantum_variance' : quantum_feats[ 'quantum_variance' ], 'symbol' : symbol } if USE_3D_BARS and 'bar3d_price_return' in row: features.update({ 'bar3d_yellow_cluster' : row.get( 'bar3d_yellow_cluster' , 0 ), 'bar3d_reversal_prob' : row.get( 'bar3d_reversal_prob' , 0 ), 'bar3d_trend_strength' : row.get( 'bar3d_trend_strength' , 0 ), 'bar3d_price_volatility' : row.get( 'bar3d_price_volatility' , 0 ), 'bar3d_volume_volatility' : row.get( 'bar3d_volume_volatility' , 0 ), }) all_features.append(features) all_targets.append(target)

Для каждой позиции извлекается текущий бар и будущий бар через PREDICTION_HORIZON позиций вперёд. Целевая переменная устанавливается в единицу если цена закрытия будущего бара выше текущего, иначе в ноль. Создаётся вектор признаков для квантового кодирования из восьми ключевых технических индикаторов.

Формируется словарь признаков для текущего бара. Включаются все 33 технических индикатора, добавляются четыре квантовых признака, добавляется имя символа как категориальный признак. Если флаг USE_3D_BARS активен, добавляются пять ключевых признаков из 3D-баров.

Обучение модели с TimeSeriesSplit кросс-валидацией:

X = pd.DataFrame(all_features) y = np.array(all_targets) X = pd.get_dummies(X, columns=[ 'symbol' ], prefix= 'sym' ) model = CatBoostClassifier( iterations= 3000 , learning_rate= 0.03 , depth= 8 , loss_function= 'Logloss' , eval_metric= 'Accuracy' , random_seed= 42 , verbose= 500 ) from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit tscv = TimeSeriesSplit(n_splits= 3 ) accuracies = [] for fold_idx, (train_idx, val_idx) in enumerate (tscv.split(X)): X_train, X_val = X.iloc[train_idx], X.iloc[val_idx] y_train, y_val = y[train_idx], y[val_idx] model.fit(X_train, y_train, eval_set=(X_val, y_val), verbose= False ) accuracy = model.score(X_val, y_val) accuracies.append(accuracy) print ( f"Фолд {fold_idx + 1 } Accuracy: {accuracy* 100 : .2 f} %" ) print ( f"Средняя точность: {np.mean(accuracies)* 100 : .2 f} % ± {np.std(accuracies)* 100 : .2 f} %" )

TimeSeriesSplit делит данные последовательно во времени. Для трёх фолдов первый обучается на первых 33% данных и валидируется на следующих 33%. Второй обучается на первых 67% и валидируется на последних 33%. Третий обучается на всех данных кроме последних 33% и валидируется на них.

Анализ важности признаков показывает вклад 3D-баров:

model.fit(X, y, verbose= 500 ) model.save_model( "models/catboost_quantum_3d.cbm" ) feature_importance = model.get_feature_importance() feature_names = X.columns importance_df = pd.DataFrame({ 'feature' : feature_names, 'importance' : feature_importance }).sort_values( 'importance' , ascending= False ) print ( "

ТОП-10 ВАЖНЫХ ПРИЗНАКОВ:" ) print (importance_df.head( 10 )) if USE_3D_BARS: bar3d_features = importance_df[importance_df[ 'feature' ]. str .startswith( 'bar3d_' )] print ( f"

3D-БАРЫ В ТОПЕ ( {len(bar3d_features)} признаков):" ) print (bar3d_features.head( 10 ))

Результаты обучения показывают среднюю точность 65.8% со стандартным отклонением 0.5%. Это на 3.4 процентных пункта выше предыдущей версии без 3D-баров. Топ-10 важных признаков включает bar3d_yellow_cluster на первом месте с важностью 18.7%, quantum_entropy на втором месте с 16.2%, bar3d_reversal_prob на третьем с 12.4%.





Бэктестинг: от $140 до $193

Функция backtest выполняет бэктестинг обученной модели на исторических данных за последние 30 дней:

def backtest(catboost_model, use_llm= False ): """Бэктестинг с CatBoost + Quantum + 3D""" end = datetime.now().replace(second= 0 , microsecond= 0 ) start = end - timedelta(days=BACKTEST_DAYS) data = {} for sym in SYMBOLS: rates = mt5.copy_rates_range(sym, TIMEFRAME, start, end) if rates is None or len (rates) == 0 : continue df = pd.DataFrame(rates) df[ "time" ] = pd.to_datetime(df[ "time" ], unit= "s" ) df.set_index( "time" , inplace= True ) if len (df) > LOOKBACK + PREDICTION_HORIZON: data[sym] = df balance = INITIAL_BALANCE trades = [] quantum_encoder = QuantumEncoder(N_QUBITS, N_SHOTS) bars_3d = Bars3D(MIN_SPREAD_MULTIPLIER, VOLUME_BRICK) main_symbol = list (data.keys())[ 0 ] main_data = data[main_symbol] total_bars = len (main_data) analysis_points = list ( range (LOOKBACK, total_bars - PREDICTION_HORIZON, PREDICTION_HORIZON))

for point_idx, current_idx in enumerate (analysis_points): current_time = main_data.index[current_idx] for sym in SYMBOLS: historical_data = data[sym].iloc[:current_idx + 1 ].copy() symbol_info = mt5.symbol_info(sym) df_with_features = calculate_features(historical_data, bars_3d, symbol_info) row = df_with_features.iloc[- 1 ] feature_vector = np.array([ row[ 'RSI' ], row[ 'MACD' ], row[ 'ATR' ], row[ 'vol_ratio' ], row[ 'BB_position' ], row[ 'Stoch_K' ], row[ 'price_change_1' ], row[ 'volatility_20' ] ]) quantum_feats = quantum_encoder.encode_and_measure(feature_vector) X_features = { 'RSI' : row[ 'RSI' ], 'MACD' : row[ 'MACD' ], 'ATR' : row[ 'ATR' ], 'quantum_entropy' : quantum_feats[ 'quantum_entropy' ], 'dominant_state_prob' : quantum_feats[ 'dominant_state_prob' ], 'significant_states' : quantum_feats[ 'significant_states' ], 'quantum_variance' : quantum_feats[ 'quantum_variance' ], } if 'bar3d_yellow_cluster' in row: X_features.update({ 'bar3d_yellow_cluster' : row.get( 'bar3d_yellow_cluster' , 0 ), 'bar3d_reversal_prob' : row.get( 'bar3d_reversal_prob' , 0 ), 'bar3d_trend_strength' : row.get( 'bar3d_trend_strength' , 0 ), 'bar3d_price_volatility' : row.get( 'bar3d_price_volatility' , 0 ), 'bar3d_volume_volatility' : row.get( 'bar3d_volume_volatility' , 0 ), }) X_df = pd.DataFrame([X_features]) for s in SYMBOLS: X_df[ f'sym_ {s} ' ] = 1 if s == sym else 0 proba = catboost_model.predict_proba(X_df)[ 0 ] catboost_direction = "UP" if proba[ 1 ] > 0.5 else "DOWN" catboost_confidence = max (proba) * 100 if row.get( 'bar3d_yellow_cluster' , 0 ) > 0.5 : print ( f" ЖЕЛТЫЙ КЛАСТЕР!" )

if final_confidence < MIN_PROB: continue exit_idx = current_idx + PREDICTION_HORIZON exit_row = data[sym].iloc[exit_idx] entry_price = row[ 'close' ] + SPREAD_PIPS * point if final_direction == "UP" else row[ 'close' ] exit_price = exit_row[ 'close' ] if final_direction == "UP" else exit_row[ 'close' ] + SPREAD_PIPS * point price_move_pips = (exit_price - entry_price) / point if final_direction == "UP" else (entry_price - exit_price) / point risk_amount = balance * RISK_PER_TRADE atr_pips = row[ 'ATR' ] / point stop_loss_pips = max ( 20 , atr_pips * 2 ) lot_size = risk_amount / (stop_loss_pips * point * contract_size) lot_size = max ( 0.01 , min (lot_size, 10.0 )) profit_usd = price_move_pips * point * contract_size * lot_size profit_usd -= swap_cost * (lot_size / 0.01 ) profit_usd -= SLIPPAGE * point * contract_size * lot_size balance += profit_usd

Для каждой точки анализа система загружает исторические данные до текущего момента, рассчитывает все признаки включая 3D-бары, выполняет квантовое кодирование и получает прогноз от CatBoost:Проверяется наличие желтого кластера и выводится предупреждение. Если финальная уверенность выше минимального порога, открывается виртуальная сделка с учётом всех издержек:

После обработки всех точек анализа вычисляются итоговые статистики. Общее количество сделок, количество прибыльных сделок, винрейт, средняя прибыль и убыток, profit factor, максимальная просадка, Sharpe ratio.





Заключение

Модуль 3D-баров повысил эффективность торговой системы: точность +3.4 п.п., винрейт +3.85%, доходность +10.66%. Это подтверждает ценность многомерного анализа рынка.

Детектор жёлтых кластеров выявляет зоны повышенной волатильности. При покрытии ~40% разворотов сигнал отличается высокой специфичностью и полезен для риск-менеджмента.

Три из пяти ключевых признаков получены из 3D-баров. Признак bar3d_yellow_cluster — самый важный (18.7%), опережает квантовую энтропию (16.2%).

Система реализована в одном Python-файле (1691 строка). Используются MetaTrader5, Qiskit, CatBoost, Ollama, NumPy, Pandas, Scikit-learn. Обучение: 2–3 часа на CPU. Прогноз: ~3 секунды для 8 валютных пар.

Ограничения: построение 3D-баров занимает 5–10 минут на 15 000 свечей; параметры настроены под EURUSD M15 и требуют адаптации для других рынков; нестационарность рынка требует переобучения каждые 1–2 месяца.

Дальнейшее развитие: мультитаймфреймовый анализ, использование реальных квантовых процессоров, расширение на другие активы, динамическая настройка параметров, ансамбли моделей.