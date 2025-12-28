Calendário Econômico
Noruega - Índice de Preços de Imóveis (Anual) (House Price Index (HPI) y/y)
|Baixa
|6.2%
|5.8%
|
5.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|6.2%
|
6.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis - Anual - (Housing Price Index, HPI) reflete a mudança no preço médio de propriedades residenciais no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano anterior. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas, dados esses vindos de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários da Noruega. Os dados cobrem cerca de 70% do faturamento do mercado imobiliário residencial.
O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. O HPI reflete a dinâmica de preços de habitação no mercado secundário em todo o país.
O mercado imobiliário desempenha um papel importante na economia norueguesa. A subida do preço da habitação, entre outras coisas, tem um impacto significativo no crescimento do bem-estar das famílias e, consequentemente, no incremento das compras de bens e serviços. Essas compras representam mais da metade do PIB da Noruega continental. As tendências dos preços da habitação também são importantes para o desenvolvimento do investimento habitacional. Além disso, a dinâmica do preço da habitação afeta a inflação e a estabilidade financeira geral e, portanto, pode afetar a fixação das taxas de juro pelo Norges Bank.
Os economistas usam o indicador não apenas para avaliar a atividade no mercado imobiliário, mas também como uma ferramenta para analisar as mudanças nas taxas hipotecárias, a acessibilidade à habitação e a inflação no país. O crescimento do preço da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação da moeda nacional. Portanto, o aumento no índice afeta positivamente a cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice de Preços de Imóveis (Anual) (House Price Index (HPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
