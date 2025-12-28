Calendário Econômico
Noruega - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Norway Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Baixa
|1.1%
|0.1%
|
1.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
1.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto interno bruto (PIB) da Noruega reflete o valor de todos os bens e serviços produzidos na economia. Os valores são ajustados pela inflação. Esse índice reflete o crescimento do PIB trimestral na comparação com o trimestre anterior.
Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.
- A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).
- O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.
- O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.
O cálculo do PIB da Noruega aplica todas as três abordagens. Os dados para o cálculo são retirados das contas nacionais; elas incluem índices de preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, dados sobre os volumes de produção, informações sobre o mercado de trabalho, dados sobre a renda familiar, etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator. Além disso, para corrigir efeitos sazonais que podem distorcer muito as mudanças de curto prazo no PIB, é aplicado um ajuste sazonal.
O PIB é a principal medida da força da economia do país. Este indicador quase sempre influencia o movimento dos mercados. Crescimento estável e sustentado do PIB significa a sustentabilidade do sistema econômico e financeiro. Por isso, pode ter um efeito positivo na cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Produto Interno Bruto (PIB) (Trimestral) (Norway Gross Domestic Product (GDP) q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
