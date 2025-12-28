O Índice de Preços ao Produtor - Mensal - (Producer Price Index m/m) reflete a dinâmica dos preços dos bens produzidos pelas empresas norueguesas e vendidos tanto no mercado interno quanto no exterior. Avalia-se a variação do ponto de vista dos fabricantes durante o mês de referência em relação ao mês anterior. O índice é publicado no dia 10 de cada mês pela Statistics Norway.

As estatísticas cobrem a produção, extração de petróleo e gás, eletricidade, mineração e alguns serviços. O índice abrange bens - fornecidos como produtos finais ao comércio varejista - que estão sujeitos a investimento ou são transferidos para outros setores de produção como intermediários.

A principal fonte de dados é uma pesquisa realizada com fabricantes no que diz respeito aos preços de uma amostra de 630 grupos de produtos. Uma pesquisa enviada mensalmente a aproximadamente 1 300 empresas que fornecem dados de preços de 5 000 produtos. A amostra inclui empresas que empregam pelo menos 100 pessoas em regime permanente. O questionário preenchido é enviado por e-mail.

Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao de preços ao consumidor, ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados.

Como os preços ao produtor são um indicador importante da inflação dos preços ao consumidor, um aumento no IPP poderia ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: