O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Consumer Price Index m/m) reflete a variação nos preços de bens e serviços adquiridos por famílias na Noruega. A variação de preço é estimada no mês do relatório em comparação com o mês anterior. Para esta variante do indicador, é usado um ajuste de sazonalidade que permite uma comparação mais correta das mudanças. Por exemplo, esse ajuste é muito importante para as estatísticas de preços de roupa e calçado, que são fortemente influenciados pelas vendas sazonais.

O cálculo do índice inclui o custo de todos os principais segmentos do consumo privado: alimentação, vestuário, pagamentos, manutenção da habitação, cuidados de saúde, comunicações e outros serviços. O cálculo do índice inclui fatores de correção para mudança de salários médios ou pensões, para crescimento econômico em termos reais. As estatísticas refletem os preços reais pagos pelos consumidores, incluindo todos os impostos diretos e indiretos, sobretaxas, subsídios e descontos.

Os dados são recolhidos junto a questionários eletrônicos, estatísticas de comércio de mercadorias e pesquisas do orçamento das famílias. Para calcular a variação de preços, é desenhada uma amostra de 650 bens e serviços refletindo o consumo típico das famílias do país. A maior parte da amostra, além de ser constante, é atualizada periodicamente para refletir as mudanças nos padrões de consumo. Os preços para o cálculo do índice são coletados junto a lojas de varejo, usando uma amostra de aproximadamente 2 000 empresas, com um sexto dessa amostra atualizada anualmente. Para acrescentar dados sobre pagamentos de aluguel nas estatísticas, na pesquisa são incluídos 2 500 arrendatários.

O IPC é publicado no dia 10 de cada mês pela Statistics Norway. Os dados do índice de preços ao consumidor norueguês também são enviados ao Eurostat e contribuem para recolher estatísticas pan-europeias.

O índice de preços ao consumidor é um indicador importante da inflação. O CPI é usado para indexar pagamentos e também como deflator no cálculo do indicador de vendas no varejo. Um valor acima do esperado é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa, enquanto um valor mais baixo, desfavorável.

