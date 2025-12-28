Calendário Econômico
Noruega - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Baixa
|3.0%
|3.2%
|
3.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.2%
|
3.0%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (Core Consumer Price Index y/y) reflete a variação dos preços de bens e serviços na Noruega no mês de relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, da perspectiva dos agregados familiares.
O índice é calculado com base em dados vindos de várias fontes: pesquisas online, dados de volume de negócios de empresas fornecidos pela Statistics Norway, estatísticas de comércio de mercadorias e pesquisas do orçamento das famílias. Os dados do índice de preços ao consumidor norueguês também são enviados ao Eurostat e contribuem para recolher estatísticas pan-europeias.
O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta de consumo fixa que inclui 650 bens e serviços. O cálculo do núcleo do CPI não inclui os preços de alimentos, álcool, produtos de tabaco e energia, devido à sua alta volatilidade. Além disso, são ignorados produtos e serviços que não fazem parte do consumo final das famílias, assim como certas categorias de despesas que não podem ser colocadas sob um único sistema de registro, por exemplo, jogos de azar, aluguel de residências imputadas, seguro de vida, seguro de saúde estatal, serviços de intermediação financeira indiretamente calculados, etc.
O índice de preços ao consumidor é um indicador importante da inflação. O CPI é usado para indexar pagamentos e também como deflator no cálculo do indicador de vendas no varejo. Um valor acima do esperado é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa, enquanto um valor mais baixo, desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Norway Core Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress