Calendário Econômico
Noruega - Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal (Mensal) (House Price Index (HPI) s.a. m/m)
|Baixa
|0.7%
|
0.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
0.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal - Mensal - (Housing Price Index, HPI, s.a.) reflete a mudança no preço médio de propriedades residenciais num determinado mês em comparação com o mês anterior. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas, dados esses vindos de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários da Noruega. Os dados cobrem cerca de 70% do faturamento do mercado imobiliário residencial.
O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. O HPI reflete a dinâmica de preços de habitação no mercado secundário em todo o país.
O mercado imobiliário desempenha um papel importante na economia norueguesa. A subida do preço da habitação, entre outras coisas, tem um impacto significativo no crescimento do bem-estar das famílias e, consequentemente, no incremento das compras de bens e serviços. Essas compras representam mais da metade do PIB da Noruega continental. As tendências dos preços da habitação também são importantes para o desenvolvimento do investimento habitacional. Além disso, a dinâmica do preço da habitação afeta a inflação e a estabilidade financeira geral e, portanto, pode afetar a fixação das taxas de juro pelo Norges Bank.
Os economistas usam o indicador não apenas para avaliar a atividade no mercado imobiliário, mas também como uma ferramenta para analisar as mudanças nas taxas hipotecárias, a acessibilidade à habitação e a inflação no país. O crescimento do preço da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação da moeda nacional. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal (Mensal) (House Price Index (HPI) s.a. m/m)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress