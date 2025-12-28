O Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal - Mensal - (Housing Price Index, HPI, s.a.) reflete a mudança no preço médio de propriedades residenciais num determinado mês em comparação com o mês anterior. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas, dados esses vindos de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários da Noruega. Os dados cobrem cerca de 70% do faturamento do mercado imobiliário residencial.

O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. O HPI reflete a dinâmica de preços de habitação no mercado secundário em todo o país.

O mercado imobiliário desempenha um papel importante na economia norueguesa. A subida do preço da habitação, entre outras coisas, tem um impacto significativo no crescimento do bem-estar das famílias e, consequentemente, no incremento das compras de bens e serviços. Essas compras representam mais da metade do PIB da Noruega continental. As tendências dos preços da habitação também são importantes para o desenvolvimento do investimento habitacional. Além disso, a dinâmica do preço da habitação afeta a inflação e a estabilidade financeira geral e, portanto, pode afetar a fixação das taxas de juro pelo Norges Bank.

Os economistas usam o indicador não apenas para avaliar a atividade no mercado imobiliário, mas também como uma ferramenta para analisar as mudanças nas taxas hipotecárias, a acessibilidade à habitação e a inflação no país. O crescimento do preço da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação da moeda nacional. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

