Noruega - Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal (Mensal) (House Price Index (HPI) s.a. m/m)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Associação Nacional &quot;Norway's real estate&quot; (Real Estate Norway)
Setor:
Alojamento
Baixa 0.7%
0.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.7%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal - Mensal - (Housing Price Index, HPI, s.a.) reflete a mudança no preço médio de propriedades residenciais num determinado mês em comparação com o mês anterior. O cálculo é baseado em dados sobre vendas de casas, dados esses vindos de cadastros estaduais e de estatísticas dos maiores credores hipotecários da Noruega. Os dados cobrem cerca de 70% do faturamento do mercado imobiliário residencial.

O índice leva em consideração os preços pagos pelo imóvel comprado por pessoas físicas. O HPI reflete a dinâmica de preços de habitação no mercado secundário em todo o país.

O mercado imobiliário desempenha um papel importante na economia norueguesa. A subida do preço da habitação, entre outras coisas, tem um impacto significativo no crescimento do bem-estar das famílias e, consequentemente, no incremento das compras de bens e serviços. Essas compras representam mais da metade do PIB da Noruega continental. As tendências dos preços da habitação também são importantes para o desenvolvimento do investimento habitacional. Além disso, a dinâmica do preço da habitação afeta a inflação e a estabilidade financeira geral e, portanto, pode afetar a fixação das taxas de juro pelo Norges Bank.

Os economistas usam o indicador não apenas para avaliar a atividade no mercado imobiliário, mas também como uma ferramenta para analisar as mudanças nas taxas hipotecárias, a acessibilidade à habitação e a inflação no país. O crescimento do preço da habitação é um fator favorável para a economia do país, uma vez que indica um aumento da inflação da moeda nacional. Uma leitura superior ao esperado pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice de Preços de Imóveis com Ajuste Sazonal (Mensal) (House Price Index (HPI) s.a. m/m)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.7%
0.6%
out. 2025
0.6%
0.4%
set. 2025
0.4%
0.6%
ago. 2025
0.6%
0.2%
jul. 2025
0.2%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.0%
mai. 2025
0.0%
-0.2%
nov. 2024
0.4%
0.3%
out. 2024
0.3%
0.4%
set. 2024
0.4%
0.5%
ago. 2024
0.5%
-0.1%
jul. 2024
-0.1%
0.4%
jun. 2024
0.4%
0.6%
mai. 2024
0.6%
0.7%
abr. 2024
0.7%
0.6%
mar. 2024
0.6%
0.7%
fev. 2024
0.7%
0.7%
jan. 2024
0.7%
-0.1%
dez. 2023
0.2%
0.1%
nov. 2023
0.1%
0.2%
out. 2023
0.2%
-0.1%
set. 2023
-0.2%
-0.7%
ago. 2023
-0.6%
0.1%
jul. 2023
0.2%
-0.4%
jun. 2023
-0.5%
-0.2%
mai. 2023
0.0%
0.8%
abr. 2023
0.7%
0.6%
mar. 2023
0.5%
0.4%
fev. 2023
0.3%
0.1%
jan. 2023
0.0%
0.2%
dez. 2022
0.2%
-1.1%
nov. 2022
-0.9%
-0.8%
out. 2022
-0.8%
-0.9%
set. 2022
-0.6%
0.4%
ago. 2022
0.6%
-0.1%
jul. 2022
-0.2%
0.2%
jun. 2022
0.3%
0.6%
mai. 2022
0.7%
0.4%
abr. 2022
0.0%
1.2%
mar. 2022
1.0%
0.8%
fev. 2022
0.7%
2.1%
jan. 2022
2.1%
-0.4%
dez. 2021
-0.2%
0.3%
nov. 2021
0.3%
0.2%
out. 2021
0.2%
0.2%
set. 2021
0.2%
0.9%
ago. 2021
1.0%
-0.4%
jul. 2021
-0.2%
0.1%
jun. 2021
0.2%
0.6%
mai. 2021
0.6%
0.0%
