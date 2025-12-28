Calendário Econômico
Decisão do Banco da Noruega sobre a Taxa de Juros (Norges Bank Interest Rate Decision)
|Moderada
|4.00%
|
4.00%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Decisão da Taxa de Juros do Norges Bank (Norges Bank Interest Rate Decision) é um dos eventos mais importantes que afetam a cotação da coroa norueguesa. É o principal instrumento utilizado pelo Norges Bank para estabilizar a inflação e influenciar o desenvolvimento da economia norueguesa. Neste caso, a política de juros (Policy Rate) diz respeito à taxa de depósito overnight do Norges Bank.
A taxa de juros afeta principalmente as taxas interbancárias e as taxas de juros bancárias sobre depósitos e empréstimos de clientes. Além disso, a taxa do Banco da Noruega pode afetar as expectativas de inflação e desenvolvimento econômico.
A decisão sobre o nível das taxas de juros é tomada pelo conselho de política monetária do Norges Bank. O regulador pode baixar a taxa de juros, se necessário, visando aumentar a inflação para o nível desejado. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.
Os traders monitoram de perto as mudanças nas taxas de juros, pois as de curto prazo são um dos principais fatores ao avaliar o estado da moeda. Assim, a decisão de elevar a taxa é considerada um fator que pode elevar a cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão do Banco da Noruega sobre a Taxa de Juros (Norges Bank Interest Rate Decision)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress