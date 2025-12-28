A Decisão da Taxa de Juros do Norges Bank (Norges Bank Interest Rate Decision) é um dos eventos mais importantes que afetam a cotação da coroa norueguesa. É o principal instrumento utilizado pelo Norges Bank para estabilizar a inflação e influenciar o desenvolvimento da economia norueguesa. Neste caso, a política de juros (Policy Rate) diz respeito à taxa de depósito overnight do Norges Bank.

A taxa de juros afeta principalmente as taxas interbancárias e as taxas de juros bancárias sobre depósitos e empréstimos de clientes. Além disso, a taxa do Banco da Noruega pode afetar as expectativas de inflação e desenvolvimento econômico.

A decisão sobre o nível das taxas de juros é tomada pelo conselho de política monetária do Norges Bank. O regulador pode baixar a taxa de juros, se necessário, visando aumentar a inflação para o nível desejado. Por outro lado, se a inflação exceder o nível-meta, além de implementar um pacote de medidas, tenta-se elevar a taxa de juros do banco central.

Os traders monitoram de perto as mudanças nas taxas de juros, pois as de curto prazo são um dos principais fatores ao avaliar o estado da moeda. Assim, a decisão de elevar a taxa é considerada um fator que pode elevar a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: