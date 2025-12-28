O Índice DNB/NIMA de Gerentes de Compras no Setor de Manufatura (DNB/NIMA Manufacturing PMI) é um indicador das condições de negócios na Noruega que se calcula com base pesquisas mensais enviadas a gerentes de compras de aproximadamente 300 empresas de manufatura do setor privado.

Via de regra, os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições do mercado mais rápido do que outros funcionários nas empresas, uma vez que seu trabalho se adianta às atividades de distribuição do produto final. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas do setor manufatureiro.

É uma média ponderada de cinco subíndices que estimam produção, pedidos, estoque, termos de entrega e emprego. Além disso, os entrevistados não dão uma avaliação absoluta desses indicadores, mas, sim, relativa: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Para o cálculo definitivo do índice, metade da parcela de respostas "no mesmo nível" é adicionada à porcentagem de respostas que avaliam os níveis atuais como "mais altos". Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares para os analistas. Ele fornece informações de primeira mão cobrindo as atividades de todo o setor privado na Noruega. É interpretado como um indicador líder da produção e da inflação. O crescimento desse índice DNB/NIMA caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

