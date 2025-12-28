CalendárioSeções

Noruega - Índice DNB/NIMA de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
DNB/NIMA
Setor:
Negócio
Baixa 53.0 47.0
47.7
47.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Prévio
51.6
53.0
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Prévio
O Índice DNB/NIMA de Gerentes de Compras no Setor de Manufatura (DNB/NIMA Manufacturing PMI) é um indicador das condições de negócios na Noruega que se calcula com base pesquisas mensais enviadas a gerentes de compras de aproximadamente 300 empresas de manufatura do setor privado.

Via de regra, os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições do mercado mais rápido do que outros funcionários nas empresas, uma vez que seu trabalho se adianta às atividades de distribuição do produto final. Eles são uns dos primeiros a saber quando as condições de negociação irão mudar melhorar ou piorar. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas do setor manufatureiro.

É uma média ponderada de cinco subíndices que estimam produção, pedidos, estoque, termos de entrega e emprego. Além disso, os entrevistados não dão uma avaliação absoluta desses indicadores, mas, sim, relativa: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Para o cálculo definitivo do índice, metade da parcela de respostas "no mesmo nível" é adicionada à porcentagem de respostas que avaliam os níveis atuais como "mais altos". Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares para os analistas. Ele fornece informações de primeira mão cobrindo as atividades de todo o setor privado na Noruega. É interpretado como um indicador líder da produção e da inflação. O crescimento desse índice DNB/NIMA caracteriza positivamente a mudança nas condições de mercado e pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice DNB/NIMA de Atividade dos Gerentes de Compras (PMI) Industrial (DNB/NIMA Norway Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
53.0
47.0
47.7
out. 2025
47.7
56.9
59.6
set. 2025
59.6
45.5
48.7
ago. 2025
48.7
55.3
50.9
jul. 2025
50.9
47.4
49.3
jun. 2025
49.3
47.2
51.2
mai. 2025
51.2
50.4
46.2
abr. 2025
46.1
49.1
50.1
mar. 2025
51.0
50.9
51.9
fev. 2025
51.9
52.3
51.2
jan. 2025
51.2
56.1
50.4
dez. 2024
57.4
52.0
46.4
nov. 2024
46.4
53.0
52.4
out. 2024
52.4
53.0
51.7
set. 2024
51.8
50.7
52.0
ago. 2024
52.1
53.0
59.8
jul. 2024
56.9
50.9
48.1
jun. 2024
47.7
50.9
51.7
mai. 2024
52.3
50.5
52.6
abr. 2024
52.4
50.3
50.7
mar. 2024
50.8
49.9
50.9
fev. 2024
50.9
49.8
50.7
jan. 2024
50.7
49.4
51.6
dez. 2023
50.9
50.3
49.9
nov. 2023
49.9
50.6
47.9
out. 2023
47.0
48.3
52.9
set. 2023
52.9
47.1
43.7
ago. 2023
43.7
56.0
56.7
jul. 2023
56.7
47.3
48.0
jun. 2023
48.0
45.3
47.4
mai. 2023
47.4
49.3
51.2
abr. 2023
51.2
49.3
48.6
mar. 2023
48.3
48.5
47.3
fev. 2023
47.5
48.9
49.6
jan. 2023
50.0
50.6
50.0
dez. 2022
50.0
53.5
51.1
nov. 2022
51.2
50.3
52.9
out. 2022
53.1
45.9
50.3
set. 2022
50.0
52.9
51.9
ago. 2022
52.3
57.5
54.0
jul. 2022
54.6
57.5
56.4
jun. 2022
56.4
53.5
54.7
mai. 2022
54.9
58.3
60.6
abr. 2022
60.6
61.1
59.6
mar. 2022
59.6
59.0
56.3
fev. 2022
55.9
56.8
56.3
jan. 2022
56.5
57.3
57.5
dez. 2021
58.0
63.4
63.9
nov. 2021
63.7
58.9
58.8
out. 2021
58.5
60.8
59.0
Exportar relatório

