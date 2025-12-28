O Produto interno bruto (PIB) da Noruega - Anual - (GDP) reflete o valor de todos os bens e serviços produzidos na economia.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.

A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).

O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.

O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O cálculo do PIB da Noruega aplica todas as três abordagens. Os dados para o cálculo são retirados das contas nacionais; elas incluem índices de preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, dados sobre os volumes de produção, informações sobre o mercado de trabalho, dados sobre a renda familiar, etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator.

O PIB é a principal medida da força da economia do país. Crescimento estável e sustentado do PIB significa a sustentabilidade do sistema econômico e financeiro. Por isso, pode ter um efeito positivo na cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: