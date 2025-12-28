A Variação no Desemprego da NAV (NAV Unemployment Change) é a mudança no número total de desempregados reportado pela Administração Norueguesa do Trabalho e do Bem-Estar (NAV, na sigla em norueguês) em comparação com o mês anterior.

Nesta estatística, por desempregado se entende um residente da Noruega com idades entre 16 e 65 anos pronto para trabalhar, mas sem trabalho durante a semana do relatório e que tenta encontrar um emprego nas últimas quatro semanas via contato direto com uma agência de empregos ou empregador, ou através de resposta a uma vaga publicada.

Os dados sobre o desemprego se baseiam em pedidos de emprego oficiais apresentados à NAV. Apenas as declarações enviadas ou atualizadas nas duas semanas anteriores à data do relatório são incluídas no relatório mensal.

Esta versão do indicador reflete números absolutos. Este indicador é usado para avaliar a situação do mercado de trabalho. Não é um indicador de previsão, uma vez que seu crescimento ou declínio é na verdade causado por uma mudança na situação econômica.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Portanto, um valor acima do esperado é considerado desfavorável para a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: