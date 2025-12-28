CalendárioSeções

Noruega - Variação no Desemprego da NAV (NAV Norway Unemployment Change)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Administração Norueguesa do Trabalho e do Bem-Estar (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Setor:
Trabalho
A Variação no Desemprego da NAV (NAV Unemployment Change) é a mudança no número total de desempregados reportado pela Administração Norueguesa do Trabalho e do Bem-Estar (NAV, na sigla em norueguês) em comparação com o mês anterior.

Nesta estatística, por desempregado se entende um residente da Noruega com idades entre 16 e 65 anos pronto para trabalhar, mas sem trabalho durante a semana do relatório e que tenta encontrar um emprego nas últimas quatro semanas via contato direto com uma agência de empregos ou empregador, ou através de resposta a uma vaga publicada.

Os dados sobre o desemprego se baseiam em pedidos de emprego oficiais apresentados à NAV. Apenas as declarações enviadas ou atualizadas nas duas semanas anteriores à data do relatório são incluídas no relatório mensal.

Esta versão do indicador reflete números absolutos. Este indicador é usado para avaliar a situação do mercado de trabalho. Não é um indicador de previsão, uma vez que seu crescimento ou declínio é na verdade causado por uma mudança na situação econômica.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Portanto, um valor acima do esperado é considerado desfavorável para a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Variação no Desemprego da NAV (NAV Norway Unemployment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
22.714 mil
6.455 mil
23.206 mil
nov. 2025
23.267 mil
51.784 mil
22.816 mil
out. 2025
64.696 mil
17.185 mil
64.482 mil
set. 2025
64.482 mil
49.698 mil
64.304 mil
ago. 2025
64.304 mil
63.426 mil
jul. 2025
63.426 mil
50.550 mil
64.096 mil
jun. 2025
64.096 mil
63.409 mil
mai. 2025
63.409 mil
77.571 mil
61.071 mil
mar. 2025
78.061 mil
77.698 mil
77.494 mil
fev. 2025
77.452 mil
78.269 mil
77.437 mil
jan. 2025
77.475 mil
78.420 mil
78.311 mil
dez. 2024
78.396 mil
78.177 mil
77.986 mil
nov. 2024
77.940 mil
77.848 mil
77.304 mil
out. 2024
77.249 mil
78.041 mil
77.254 mil
set. 2024
77.263 mil
78.151 mil
75.896 mil
ago. 2024
75.851 mil
77.795 mil
76.316 mil
jul. 2024
76.572 mil
76.024 mil
75.055 mil
jun. 2024
75.005 mil
74.169 mil
74.222 mil
mai. 2024
74.260 mil
70.101 mil
71.772 mil
abr. 2024
71.217 mil
71.639 mil
71.241 mil
mar. 2024
71.564 mil
71.634 mil
71.002 mil
fev. 2024
71.076 mil
70.179 mil
70.096 mil
jan. 2024
69.837 mil
69.297 mil
69.511 mil
dez. 2023
69.463 mil
69.332 mil
68.824 mil
nov. 2023
68.815 mil
68.392 mil
67.814 mil
out. 2023
67.776 mil
67.940 mil
66.507 mil
set. 2023
66.385 mil
66.984 mil
65.749 mil
ago. 2023
66.031 mil
64.162 mil
64.660 mil
jul. 2023
64.244 mil
62.466 mil
62.495 mil
jun. 2023
62.083 mil
62.069 mil
61.604 mil
mai. 2023
61.426 mil
60.518 mil
61.441 mil
abr. 2023
61.638 mil
59.682 mil
60.349 mil
mar. 2023
59.822 mil
59.471 mil
59.764 mil
fev. 2023
59.985 mil
58.865 mil
59.518 mil
jan. 2023
59.400 mil
57.960 mil
59.027 mil
dez. 2022
58.777 mil
57.960 mil
58.517 mil
nov. 2022
58.007 mil
58.534 mil
58.540 mil
out. 2022
58.375 mil
59.010 mil
59.201 mil
set. 2022
59.156 mil
59.229 mil
59.845 mil
ago. 2022
59.323 mil
61.014 mil
60.176 mil
jul. 2022
59.596 mil
63.256 mil
62.479 mil
jun. 2022
62.901 mil
65.391 mil
64.542 mil
mai. 2022
64.053 mil
68.486 mil
67.037 mil
abr. 2022
67.166 mil
71.472 mil
70.110 mil
mar. 2022
70.211 mil
77.331 mil
75.331 mil
fev. 2022
73.099 mil
80.969 mil
81.520 mil
jan. 2022
81.894 mil
80.062 mil
81.457 mil
dez. 2021
80.178 mil
82.610 mil
81.422 mil
nov. 2021
80.125 mil
87.344 mil
85.173 mil
out. 2021
85.281 mil
91.729 mil
89.737 mil
123
