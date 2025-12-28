Calendário Econômico
Noruega - Vendas no Varejo (Anual) (Norway Retail Sales y/y)
|Baixa
|3.3%
|5.1%
|
3.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.9%
|
3.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Vendas no Varejo - Anual - (Retail Sales y/y) é um indicador das variações nas vendas no varejo de bens e serviços na Noruega no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA.
Para calcular o indicador, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com aproximadamente 16 000 varejistas registrados como contribuintes de IVA. Aqui também é incluída uma subamostra de cadeias de lojas. As empresas são estratificadas de acordo com o número de funcionários.
O índice reflete a dinâmica das vendas a varejo de empresas que vendem bens novos e usados (excluindo automóveis) a particulares. São consideradas as vendas em pontos de venda fixos e móveis, em mercados, bem como as vendas online. As estatísticas do produto incluem alimentos, bebidas, roupas e calçados, eletrodomésticos, móveis, equipamentos de construção, etc.
O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo. Além disso, o indicador de vendas no varejo serve como principal fonte de dados para o cálculo do índice de consumo das famílias.
O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação da coroa norueguesa, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Vendas no Varejo (Anual) (Norway Retail Sales y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
