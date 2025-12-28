CalendárioSeções

Noruega - Produto Interno Bruto (PIB) continental (Trimestral) (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Escritório Central de Estatística da Noruega (Statistics Norway (SSB))
Setor:
PIB
Baixa 0.1% 0.2%
0.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.2%
0.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O território econômico norueguês consiste na Noruega continental, Svalbard, Jan Mayen, os territórios dependentes da Noruega, águas territoriais, incluindo o espaço aéreo acima deles, etc. Para a parte continental do país, é calculado um PIB separado (GDP Mainland) que mede a variação no valor de todos os bens e serviços produzidos na economia, com exceção dos produtos petrolíferos e da logística. Os valores são ajustados pela inflação. Esse índice reflete o crescimento do PIB trimestral na comparação com o trimestre anterior.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.

  • A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).
  • O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.
  • O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O cálculo do PIB da Noruega aplica todas as três abordagens. Os dados para o cálculo são retirados das contas nacionais; elas incluem índices de preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, dados sobre os volumes de produção, informações sobre o mercado de trabalho, dados sobre a renda familiar, etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator. Além disso, para corrigir efeitos sazonais que podem distorcer muito as mudanças de curto prazo no PIB, é aplicado um ajuste sazonal.

O PIB é a principal medida da força da economia do país. Este indicador quase sempre influencia o movimento dos mercados. Crescimento estável e sustentado do PIB indica que o sistema econômico e financeiro é estável. Por isso, ele pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Produto Interno Bruto (PIB) continental (Trimestral) (Norway Gross Domestic Product (GDP) Mainland q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.1%
0.2%
0.5%
2 trim. 2025
0.6%
0.6%
1.2%
1 trim. 2025
1.0%
-0.1%
-0.4%
4 trim. 2024
-0.4%
0.2%
0.5%
3 trim. 2024
0.5%
0.0%
0.3%
2 trim. 2024
0.1%
0.0%
0.1%
1 trim. 2024
0.2%
0.0%
0.3%
4 trim. 2023
0.2%
0.0%
0.1%
3 trim. 2023
0.1%
0.3%
0.0%
2 trim. 2023
0.0%
0.1%
0.2%
1 trim. 2023
0.2%
-0.5%
0.6%
4 trim. 2022
0.8%
-0.1%
0.6%
3 trim. 2022
0.8%
0.2%
1.2%
2 trim. 2022
0.7%
0.2%
-0.4%
1 trim. 2022
-0.6%
0.2%
1.4%
4 trim. 2021
1.4%
-0.6%
2.8%
3 trim. 2021
2.6%
-0.8%
1.1%
2 trim. 2021
1.4%
-10.2%
-1.0%
1 trim. 2021
-1.0%
0.5%
2.0%
4 trim. 2020
1.9%
7.0%
5.0%
3 trim. 2020
5.2%
-6.9%
-6.0%
2 trim. 2020
-6.3%
-1.6%
-2.2%
1 trim. 2020
-2.1%
-1.9%
-1.9%
1 trim. 2020 prelim.
-1.9%
0.2%
4 trim. 2019
0.2%
0.6%
3 trim. 2019
0.7%
0.7%
2 trim. 2019
0.7%
0.5%
1 trim. 2019
0.3%
1.1%
4 trim. 2018
0.9%
0.4%
3 trim. 2018
0.3%
0.7%
2 trim. 2018
0.5%
0.4%
1 trim. 2018
0.6%
0.7%
4 trim. 2017
0.6%
0.7%
3 trim. 2017
0.6%
0.6%
2 trim. 2017
0.7%
0.7%
1 trim. 2017
0.6%
0.4%
4 trim. 2016
0.3%
0.1%
3 trim. 2016
0.2%
0.4%
2 trim. 2016
0.4%
0.3%
1 trim. 2016
0.3%
-0.1%
4 trim. 2015
0.1%
0.2%
3 trim. 2015
0.2%
0.3%
2 trim. 2015
0.2%
0.3%
1 trim. 2015
0.5%
0.4%
4 trim. 2014
0.5%
0.1%
3 trim. 2014
0.4%
1.2%
2 trim. 2014
1.2%
