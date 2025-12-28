O território econômico norueguês consiste na Noruega continental, Svalbard, Jan Mayen, os territórios dependentes da Noruega, águas territoriais, incluindo o espaço aéreo acima deles, etc. Para a parte continental do país, é calculado um PIB separado (GDP Mainland) que mede a variação no valor de todos os bens e serviços produzidos na economia, com exceção dos produtos petrolíferos e da logística. Os valores são ajustados pela inflação. Esse índice reflete o crescimento do PIB trimestral na comparação com o trimestre anterior.

Existem três abordagens para o cálculo do PIB: do ponto de vista da produção, em termos de receitas recebidas e em termos de despesas incorridas.

A abordagem de produção é baseada no cálculo do valor adicionado (custos intermediários são subtraídos do custo total das mercadorias produzidas).

O cálculo em termos de renda é a soma do valor adicionado de quatro partes: remuneração de empregados, impostos líquidos sobre a produção, depreciação de ativos fixos e superávits operacionais.

O cálculo do PIB por despesa é baseado na perspectiva do resultado final da atividade de produção. Isso inclui despesas finais de consumo, acumulação bruta de capital e exportações líquidas de bens e serviços.

O cálculo do PIB da Noruega aplica todas as três abordagens. Os dados para o cálculo são retirados das contas nacionais; elas incluem índices de preços ao produtor, preços ao consumidor, vendas no varejo, dados sobre os volumes de produção, informações sobre o mercado de trabalho, dados sobre a renda familiar, etc. Para separar a variação real no PIB dos processos inflacionários, no cálculo é usado o deflator. Além disso, para corrigir efeitos sazonais que podem distorcer muito as mudanças de curto prazo no PIB, é aplicado um ajuste sazonal.

O PIB é a principal medida da força da economia do país. Este indicador quase sempre influencia o movimento dos mercados. Crescimento estável e sustentado do PIB indica que o sistema econômico e financeiro é estável. Por isso, ele pode ter um impacto positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: