Noruega - Transações Correntes (Norway Current Account)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Escritório Central de Estatística da Noruega (Statistics Norway (SSB))
Setor:
Comércio
Baixa Kr​174.541 bilh Kr​258.383 bilh
Kr​179.255 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Kr​199.045 bilh
Kr​174.541 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem o balanço de transações entre os residentes do país e o resto do mundo. Elas são a soma da balança comercial (exportações menos importação de bens e serviços), da renda líquida dos residentes do país (por exemplo, juros sobre depósitos, dividendos, etc.) e dos pagamentos líquidos de transferências (por exemplo, doações estrangeiras) para os residentes do país.

Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes da Noruega com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundários (transacional).

Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.

O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador na coroa norueguesa pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o aumento nas Transações Correntes tem um impacto positivo na cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Transações Correntes (Norway Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
Kr​174.541 bilh
Kr​258.383 bilh
Kr​179.255 bilh
2 trim. 2025
Kr​217.848 bilh
Kr​261.842 bilh
Kr​285.289 bilh
1 trim. 2025
Kr​286.456 bilh
Kr​224.122 bilh
Kr​203.710 bilh
4 trim. 2024
Kr​211.190 bilh
Kr​236.040 bilh
Kr​208.445 bilh
3 trim. 2024
Kr​225.471 bilh
Kr​249.042 bilh
Kr​232.276 bilh
2 trim. 2024
Kr​231.839 bilh
Kr​91.505 bilh
Kr​238.325 bilh
1 trim. 2024
Kr​249.000 bilh
Kr​243.400 bilh
4 trim. 2023
Kr​235.300 bilh
Kr​193.100 bilh
3 trim. 2023
Kr​193.000 bilh
Kr​171.339 bilh
2 trim. 2023
Kr​171.339 bilh
Kr​454.416 bilh
Kr​279.192 bilh
1 trim. 2023
Kr​279.693 bilh
Kr​465.814 bilh
Kr​359.259 bilh
4 trim. 2022
Kr​361.204 bilh
Kr​660.059 bilh
Kr​592.003 bilh
3 trim. 2022
Kr​570.571 bilh
Kr​366.289 bilh
Kr​321.927 bilh
2 trim. 2022
Kr​276.801 bilh
Kr​320.644 bilh
Kr​335.156 bilh
1 trim. 2022
Kr​341.055 bilh
Kr​300.697 bilh
Kr​256.712 bilh
4 trim. 2021
Kr​269.482 bilh
Kr​97.317 bilh
Kr​156.081 bilh
3 trim. 2021
Kr​148.337 bilh
Kr​104.107 bilh
Kr​104.409 bilh
2 trim. 2021
Kr​93.244 bilh
Kr​91.511 bilh
Kr​92.136 bilh
1 trim. 2021
Kr​94.301 bilh
Kr​18.694 bilh
Kr​5.055 bilh
4 trim. 2020
Kr​9.277 bilh
Kr​41.154 bilh
Kr​14.176 bilh
3 trim. 2020
Kr​9.906 bilh
Kr​59.347 bilh
Kr​2.883 bilh
2 trim. 2020
Kr​20.482 bilh
Kr​46.699 bilh
Kr​63.231 bilh
1 trim. 2020
Kr​66.078 bilh
Kr​4.700 bilh
Kr​25.059 bilh
4 trim. 2019
Kr​19.100 bilh
Kr​29.500 bilh
3 trim. 2019
Kr​23.900 bilh
Kr​26.500 bilh
2 trim. 2019
Kr​30.600 bilh
Kr​73.100 bilh
1 trim. 2019
Kr​67.800 bilh
Kr​47.300 bilh
4 trim. 2018
Kr​46.800 bilh
Kr​91.400 bilh
3 trim. 2018
Kr​91.800 bilh
Kr​79.100 bilh
2 trim. 2018
Kr​80.900 bilh
Kr​75.100 bilh
1 trim. 2018
Kr​61.000 bilh
Kr​40.200 bilh
4 trim. 2017
Kr​35.000 bilh
Kr​21.200 bilh
3 trim. 2017
Kr​17.700 bilh
Kr​55.000 bilh
2 trim. 2017
Kr​35.800 bilh
Kr​41.600 bilh
1 trim. 2017
Kr​77.500 bilh
Kr​61.700 bilh
4 trim. 2016
Kr​59.300 bilh
Kr​19.000 bilh
3 trim. 2016
Kr​24.900 bilh
Kr​28.500 bilh
2 trim. 2016
Kr​40.300 bilh
Kr​42.800 bilh
1 trim. 2016
Kr​54.000 bilh
Kr​52.900 bilh
4 trim. 2015
Kr​55.000 bilh
Kr​62.100 bilh
3 trim. 2015
Kr​43.600 bilh
Kr​71.100 bilh
2 trim. 2015
Kr​71.900 bilh
Kr​69.400 bilh
1 trim. 2015
Kr​72.600 bilh
Kr​83.300 bilh
4 trim. 2014
Kr​66.000 bilh
Kr​44.800 bilh
3 trim. 2014
Kr​52.300 bilh
Kr​55.300 bilh
2 trim. 2014
Kr​68.800 bilh
