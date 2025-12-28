O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Core CPI m/m) reflete a variação dos preços de bens e serviços na Noruega no mês de relatório em comparação com o anterior. O índice de preços ao consumidor mostra a mudança nos preços do ponto de vista dos usuários finais de bens e serviços, isto é, da perspectiva dos agregados familiares.

Os dados são calculados com base em dados vindos de várias fontes: pesquisas online, dados de volume de negócios de empresas fornecidos pela Statistics Norway, estatísticas de comércio de mercadorias e pesquisas do orçamento das famílias. Os dados do índice de preços ao consumidor norueguês também são enviados ao Eurostat e contribuem para recolher estatísticas pan-europeias.

O índice calculado como a alteração no valor de bens e serviços de uma cesta de consumo fixa que inclui 650 bens e serviços. O cálculo do núcleo do CPI não inclui os preços de alimentos, álcool, produtos de tabaco e energia, devido à sua alta volatilidade. Além disso, são ignorados produtos e serviços que não fazem parte do consumo final das famílias, assim como certas categorias de despesas que não podem ser colocadas sob um único sistema de registro, por exemplo, jogos de azar, aluguel de residências imputadas, seguro de vida, seguro de saúde estatal, serviços de intermediação financeira indiretamente calculados, etc.

O índice de preços ao consumidor é um indicador importante da inflação. O CPI é usado para indexar pagamentos e também como deflator no cálculo do indicador de vendas no varejo. Um valor acima do esperado é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa, enquanto um valor mais baixo, desfavorável.

