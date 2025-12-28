Calendário Econômico
Noruega - Índice de Confiança do Consumidor (Norway Consumer Confidence)
|Baixa
|N/D
|-1.6
|
-3.6
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-1.6
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o otimismo do consumidor sobre o estado da economia norueguesa. O índice é estimado trimestralmente com base numa pesquisa junto aos consumidores conduzida pela Organização da Indústria Financeira da Noruega entre as famílias do país.
Durante a sondagem, os entrevistados respondem a cinco perguntas:
- Em relação ao ano passado, a situação financeira da sua família tem vindo a melhorar ou piorar?
- Na sua opinião, a situação financeira da sua família irá melhorar dentro de um ano?
- Relativamente à noruega como um todo, você acha que a economia do país melhorou/piorou em comparação com um ano atrás?
- Na sua opinião, a situação econômica da Noruega irá melhorar/piorar dentro de um ano?
- A situação atual é favorável para realizar grandes compras?
Para o cálculo definitivo do indicador, calcula-se a diferença entre as respostas otimistas e pessimistas, e o valor resultante é dividido por 5.
Leituras positivas indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável no país, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa norueguesa. Por outro lado, valores abaixo do esperado podem mover a cotação para baixo.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice de Confiança do Consumidor (Norway Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
