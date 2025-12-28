O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o otimismo do consumidor sobre o estado da economia norueguesa. O índice é estimado trimestralmente com base numa pesquisa junto aos consumidores conduzida pela Organização da Indústria Financeira da Noruega entre as famílias do país.

Durante a sondagem, os entrevistados respondem a cinco perguntas:

Em relação ao ano passado, a situação financeira da sua família tem vindo a melhorar ou piorar?

Na sua opinião, a situação financeira da sua família irá melhorar dentro de um ano?

Relativamente à noruega como um todo, você acha que a economia do país melhorou/piorou em comparação com um ano atrás?

Na sua opinião, a situação econômica da Noruega irá melhorar/piorar dentro de um ano?

A situação atual é favorável para realizar grandes compras?

Para o cálculo definitivo do indicador, calcula-se a diferença entre as respostas otimistas e pessimistas, e o valor resultante é dividido por 5.

Leituras positivas indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável no país, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa norueguesa. Por outro lado, valores abaixo do esperado podem mover a cotação para baixo.

Últimos valores: