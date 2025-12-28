CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Noruega - Índice de Confiança do Consumidor (Norway Consumer Confidence)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Organização da Indústria Financeira da Noruega (Finance Norway)
Setor:
Consumidor
Baixa N/D -1.6
-3.6
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-1.6
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Index) reflete o otimismo do consumidor sobre o estado da economia norueguesa. O índice é estimado trimestralmente com base numa pesquisa junto aos consumidores conduzida pela Organização da Indústria Financeira da Noruega entre as famílias do país.

Durante a sondagem, os entrevistados respondem a cinco perguntas:

  • Em relação ao ano passado, a situação financeira da sua família tem vindo a melhorar ou piorar?
  • Na sua opinião, a situação financeira da sua família irá melhorar dentro de um ano?
  • Relativamente à noruega como um todo, você acha que a economia do país melhorou/piorou em comparação com um ano atrás?
  • Na sua opinião, a situação econômica da Noruega irá melhorar/piorar dentro de um ano?
  • A situação atual é favorável para realizar grandes compras?

Para o cálculo definitivo do indicador, calcula-se a diferença entre as respostas otimistas e pessimistas, e o valor resultante é dividido por 5.

Leituras positivas indicam confiança do consumidor e um ambiente econômico favorável no país, logo, um aumento no valor pode ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa norueguesa. Por outro lado, valores abaixo do esperado podem mover a cotação para baixo.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice de Confiança do Consumidor (Norway Consumer Confidence)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
4 trim. 2025
N/D
-1.6
-3.6
3 trim. 2025
-3.6
-13.9
-9.1
2 trim. 2025
-16.5
-4.5
-13.4
1 trim. 2025
-7.5
-12.4
4 trim. 2024
-14.4
-2.4
-15.2
3 trim. 2024
-16.3
-1.2
-18.3
2 trim. 2024
-16.3
-36.2
-24.2
1 trim. 2024
-26.6
-33.5
-29.7
4 trim. 2023
-33.5
-32.3
-31.7
3 trim. 2023
-30.2
-11.8
-33.1
2 trim. 2023
-34.4
-26.1
-36.5
1 trim. 2023
-36.5
-21.6
-36.8
4 trim. 2022
-38.0
-28.1
-29.5
3 trim. 2022
-26.8
-14.5
-15.3
2 trim. 2022
-11.7
5.8
0.7
1 trim. 2022
5.5
15.5
11.0
4 trim. 2021
13.7
-6.0
11.0
3 trim. 2021
10.9
-11.4
4.7
2 trim. 2021
2.5
-12.9
-3.2
1 trim. 2021
-5.1
-11.6
-9.2
4 trim. 2020
-11.5
-1.7
-10.0
3 trim. 2020
-6.6
-2.6
-3.4
2 trim. 2020
-7.6
14.7
4.7
1 trim. 2020
14.5
14.8
4 trim. 2019
13.4
15.0
3 trim. 2019
17.1
13.9
2 trim. 2019
12.8
13.3
1 trim. 2019
12.7
14.2
4 trim. 2018
14.6
15.2
3 trim. 2018
16.4
19.6
2 trim. 2018
19.6
20.3
1 trim. 2018
20.3
18.3
4 trim. 2017
17.3
15.7
3 trim. 2017
16.2
12.6
2 trim. 2017
11.1
7.3
1 trim. 2017
5.2
1.8
4 trim. 2016
0.3
-5.5
3 trim. 2016
-4.1
-12.6
2 trim. 2016
-16.5
-15.4
1 trim. 2016
-16.2
-12.4
4 trim. 2015
-11.3
-6.5
3 trim. 2015
-4.1
-0.2
2 trim. 2015
1.7
6.5
1 trim. 2015
7.4
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido