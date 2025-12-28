CalendárioSeções

Noruega - Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Administração Norueguesa do Trabalho e do Bem-Estar (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Setor:
Trabalho
Baixa 2.1% 2.1%
2.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
2.2%
2.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV (NAV Unemployment Rate n.s.a.) reflete a mudança na proporção de desempregados como uma porcentagem da população ativa total do país. A taxa é calculada com base em dados de desemprego da Administração Norueguesa do Trabalho e do Bem-Estar (NAV).

Nesta estatística, por desempregado se entende um residente da Noruega com idades entre 16 e 65 anos pronto para trabalhar, mas sem trabalho durante a semana do relatório e que tenta encontrar um emprego nas últimas quatro semanas via contato direto com uma agência de empregos ou empregador, ou através de resposta a uma vaga publicada.

Os dados sobre o desemprego se baseiam em pedidos de emprego oficiais apresentados à NAV. Apenas as declarações enviadas ou atualizadas nas duas semanas anteriores à data do relatório são incluídas no relatório mensal.

Este indicador é usado para avaliar a situação do mercado de trabalho. Não é um indicador de previsão, uma vez que seu crescimento ou declínio é na verdade causado por uma mudança na situação econômica.

A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Portanto, um valor acima do esperado é considerado desfavorável para a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
dez. 2025
2.1%
2.1%
2.1%
nov. 2025
2.1%
2.0%
2.0%
out. 2025
2.0%
2.1%
2.1%
set. 2025
2.1%
2.1%
2.2%
ago. 2025
2.2%
2.1%
2.2%
jul. 2025
2.2%
2.0%
2.0%
jun. 2025
2.0%
2.0%
2.0%
mai. 2025
2.0%
1.9%
2.0%
abr. 2025
2.0%
2.0%
2.1%
mar. 2025
2.1%
2.2%
2.2%
fev. 2025
2.2%
2.2%
2.3%
jan. 2025
2.3%
2.0%
2.0%
dez. 2024
2.0%
2.1%
2.0%
nov. 2024
2.0%
1.9%
1.9%
out. 2024
1.9%
1.9%
2.0%
set. 2024
2.0%
1.7%
2.0%
ago. 2024
2.0%
2.3%
2.1%
jul. 2024
2.1%
2.0%
1.9%
jun. 2024
1.9%
1.8%
1.9%
mai. 2024
1.9%
2.0%
2.0%
abr. 2024
2.0%
1.9%
2.0%
mar. 2024
2.0%
2.1%
2.1%
fev. 2024
2.1%
2.0%
2.1%
jan. 2024
2.1%
1.8%
1.9%
dez. 2023
1.9%
1.8%
1.8%
nov. 2023
1.8%
1.7%
1.8%
out. 2023
1.8%
1.7%
1.8%
set. 2023
1.8%
1.9%
1.9%
ago. 2023
1.9%
1.8%
1.8%
jul. 2023
1.8%
1.6%
1.7%
jun. 2023
1.7%
1.6%
1.7%
mai. 2023
1.7%
1.7%
1.8%
abr. 2023
1.8%
1.8%
1.8%
mar. 2023
1.8%
1.9%
1.9%
fev. 2023
1.9%
1.7%
1.9%
jan. 2023
1.9%
1.6%
1.6%
dez. 2022
1.6%
1.6%
1.6%
nov. 2022
1.6%
1.6%
1.6%
out. 2022
1.6%
1.6%
1.6%
set. 2022
1.6%
1.6%
1.6%
ago. 2022
1.6%
1.6%
1.7%
jul. 2022
1.7%
1.6%
1.6%
jun. 2022
1.6%
1.7%
1.6%
mai. 2022
1.6%
1.9%
1.9%
abr. 2022
1.9%
2.1%
2.0%
mar. 2022
2.0%
2.4%
2.2%
fev. 2022
2.3%
2.4%
2.6%
jan. 2022
2.6%
2.1%
2.2%
dez. 2021
2.2%
2.1%
2.1%
nov. 2021
2.1%
2.3%
2.2%
123
