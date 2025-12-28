Calendário Econômico
Noruega - Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)
|Baixa
|2.1%
|2.1%
|
2.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|2.2%
|
2.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV (NAV Unemployment Rate n.s.a.) reflete a mudança na proporção de desempregados como uma porcentagem da população ativa total do país. A taxa é calculada com base em dados de desemprego da Administração Norueguesa do Trabalho e do Bem-Estar (NAV).
Nesta estatística, por desempregado se entende um residente da Noruega com idades entre 16 e 65 anos pronto para trabalhar, mas sem trabalho durante a semana do relatório e que tenta encontrar um emprego nas últimas quatro semanas via contato direto com uma agência de empregos ou empregador, ou através de resposta a uma vaga publicada.
Os dados sobre o desemprego se baseiam em pedidos de emprego oficiais apresentados à NAV. Apenas as declarações enviadas ou atualizadas nas duas semanas anteriores à data do relatório são incluídas no relatório mensal.
Este indicador é usado para avaliar a situação do mercado de trabalho. Não é um indicador de previsão, uma vez que seu crescimento ou declínio é na verdade causado por uma mudança na situação econômica.
A taxa de desemprego é um indicador importante da economia e do ambiente social. O crescimento do desemprego provoca uma diminuição na renda pessoal e, consequentemente, leva a uma diminuição na atividade do consumidor. Além disso, aumenta a pressão sobre o orçamento do Estado e reduz as receitas fiscais. Portanto, um valor acima do esperado é considerado desfavorável para a cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Taxa de Desemprego sem Ajuste Sazonal da NAV (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
