Calendário Econômico
Noruega - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)
|Baixa
|-8.1%
|-11.0%
|
-6.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-8.6%
|
-8.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Produtor - Anual - (Producer Price Index y/y) reflete a dinâmica dos preços dos bens produzidos pelas empresas norueguesas e vendidos tanto no mercado interno quanto no exterior. Essa variação é estimada no mês de referência em comparação com o mesmo período do ano anterior. O índice é publicado no dia 10 de cada mês pela Statistics Norway.
As estatísticas cobrem a produção, extração de petróleo e gás, eletricidade, mineração e alguns serviços. O índice abrange bens - fornecidos como produtos finais ao comércio varejista - que estão sujeitos a investimento ou são transferidos para outros setores de produção como intermediários.
A principal fonte de dados é uma pesquisa realizada com fabricantes no que diz respeito aos preços de uma amostra de 630 grupos de produtos. Uma pesquisa enviada mensalmente a aproximadamente 1 300 empresas que fornecem dados de preços de 5 000 produtos. A amostra inclui empresas que empregam pelo menos 100 pessoas em regime permanente. O questionário preenchido é enviado por e-mail.
Índice de preços ao produtor é considerado como um dos principais indicadores dos preços ao consumidor e, portanto, da inflação. Em relação ao de preços ao consumidor, ele é um indicador preliminar mais preciso, porque quando os preços aos produtores aumentam, os preços ao consumidor crescem aproximadamente na mesma medida. Estes dois índices estão intimamente correlacionados.
Como os preços ao produtor são um indicador importante da inflação dos preços ao consumidor, um aumento no IPP poderia ter um efeito positivo sobre a cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Índice de Preços ao Produtor (Anual) (Norway Producer Price Index (PPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
