Calendário Econômico
Noruega - Dívida Pública em Empréstimos domésticos (Anual) (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)
|Baixa
|3.9%
|3.9%
|
3.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|4.0%
|
3.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Dívida das Famílias sobre o Empréstimo Público - Anual - (General Public Domestic Loan Debt y/y) reflete a dívida da população com instituições de crédito norueguesas em coroas norueguesas e moeda estrangeira. Como população se entendem setores institucionais do governo, empresas não financeiras, famílias, etc. As famílias também abrangem organizações sem fins lucrativos que atendem às famílias.
As estatísticas incluem atrasos no diz repeito aos empréstimos emitidos por bancos, instituições de crédito governamentais, empresas financeiras e de seguros, instituições hipotecárias, fundos de pensões, etc. Aqui também estão incluídos os títulos de dívida emitidos na Noruega.
A Statistics Norway coleta dados de dívidas contidos em extratos vindos de contas bancárias, de empresas hipotecárias, de instituições de crédito do governo e de empresas financeiras. Dados adicionais são fornecidos por fundo de pensão, depositário central e Autoridade Central de Supervisão Financeira.
Este indicador de endividamento reflete diretamente os empréstimos do setor privado na Noruega. O número de empréstimos concedidos a famílias e a negócios privados determina o nível de desenvolvimento do setor bancário do país, o bem-estar do consumidor e, em parte, as vendas varejistas. Este indicador não é prospectivo, uma vez que as pessoas tomam mais empréstimos quando a taxa de juros cai ou quando o mercado de trabalho cresce (as famílias estão mais confiantes nos rendimentos futuros). Este número raramente é analisado pelos economistas em conjunto com outros indicadores, isto é: gastos do consumidor, nível salarial, desenvolvimento do setor bancário.
Em geral, o crescimento do índice representa um fator favorável para a cotação da corona norueguesa, uma vez que indica um aumento na atividade econômica.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Dívida Pública em Empréstimos domésticos (Anual) (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress