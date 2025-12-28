A Dívida das Famílias sobre o Empréstimo Público - Anual - (General Public Domestic Loan Debt y/y) reflete a dívida da população com instituições de crédito norueguesas em coroas norueguesas e moeda estrangeira. Como população se entendem setores institucionais do governo, empresas não financeiras, famílias, etc. As famílias também abrangem organizações sem fins lucrativos que atendem às famílias.

As estatísticas incluem atrasos no diz repeito aos empréstimos emitidos por bancos, instituições de crédito governamentais, empresas financeiras e de seguros, instituições hipotecárias, fundos de pensões, etc. Aqui também estão incluídos os títulos de dívida emitidos na Noruega.

A Statistics Norway coleta dados de dívidas contidos em extratos vindos de contas bancárias, de empresas hipotecárias, de instituições de crédito do governo e de empresas financeiras. Dados adicionais são fornecidos por fundo de pensão, depositário central e Autoridade Central de Supervisão Financeira.

Este indicador de endividamento reflete diretamente os empréstimos do setor privado na Noruega. O número de empréstimos concedidos a famílias e a negócios privados determina o nível de desenvolvimento do setor bancário do país, o bem-estar do consumidor e, em parte, as vendas varejistas. Este indicador não é prospectivo, uma vez que as pessoas tomam mais empréstimos quando a taxa de juros cai ou quando o mercado de trabalho cresce (as famílias estão mais confiantes nos rendimentos futuros). Este número raramente é analisado pelos economistas em conjunto com outros indicadores, isto é: gastos do consumidor, nível salarial, desenvolvimento do setor bancário.

Em geral, o crescimento do índice representa um fator favorável para a cotação da corona norueguesa, uma vez que indica um aumento na atividade econômica.

Últimos valores: