Noruega - Produção Manufatureira (Mensal) (Norway Manufacturing Production m/m)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Escritório Central de Estatística da Noruega (Statistics Norway (SSB))
Setor:
Negócio
Baixa -0.9% 0.0%
-1.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
-0.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produção da Indústria Manufatureira - Mensal - (Manufacturing Production m/m) é um indicador das mudanças no volume de produtos fabricados pelas empresas norueguesas de todos os setores industriais do país. O indicador reflete a variação do valor adicionado total das mercadorias produzidas em relação ao mês anterior.

A indústria de transformação é responsável por cerca de 27% da produção total na Noruega e inclui as seguintes indústrias:

  • alimentos, bebidas e tabaco;
  • refino de petróleo, fabricação de produtos químicos e produtos farmacêuticos;
  • carros e equipamentos;
  • produtos de metal acabados;
  • navios, barcos e plataformas de petróleo;
  • computador e equipamento elétrico, etc.

O índice de produção faz parte das estatísticas de curto prazo calculadas para monitorar o estado da economia do país. Além disso, faz parte das contas nacionais trimestrais da Noruega e, portanto, do cálculo do PIB.

Para calcular o índice, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com 1 600 empresas. Como se trata de uma pesquisa obrigatória, as empresas são multadas por não fornecer dados.

O índice de produção da indústria manufatureira é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas de curto prazo do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região.

O crescimento da produção indica crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Produção Manufatureira (Mensal) (Norway Manufacturing Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.9%
0.0%
-1.4%
set. 2025
-1.7%
-0.2%
0.7%
ago. 2025
0.7%
0.3%
0.4%
jul. 2025
0.0%
0.2%
-0.1%
jun. 2025
-0.1%
-0.1%
-1.6%
mai. 2025
-1.7%
0.0%
2.9%
abr. 2025
2.8%
-4.3%
0.0%
mar. 2025
0.0%
-2.4%
1.3%
fev. 2025
1.4%
-5.1%
-1.6%
jan. 2025
-1.5%
-0.7%
3.2%
dez. 2024
3.2%
2.0%
1.2%
nov. 2024
1.1%
0.4%
-1.6%
out. 2024
-1.6%
-2.2%
-0.9%
set. 2024
-0.8%
-2.4%
-1.3%
ago. 2024
-1.1%
-1.5%
2.1%
jul. 2024
2.0%
-2.2%
2.0%
jun. 2024
1.4%
3.8%
1.8%
mai. 2024
1.3%
-4.4%
-5.5%
abr. 2024
-5.6%
4.8%
5.6%
mar. 2024
5.4%
0.3%
-1.0%
fev. 2024
-1.1%
-0.8%
0.0%
jan. 2024
0.0%
0.1%
0.3%
dez. 2023
0.3%
-0.1%
-0.2%
nov. 2023
-0.3%
0.0%
0.5%
out. 2023
0.6%
0.1%
-1.3%
set. 2023
-1.3%
-0.1%
1.5%
ago. 2023
1.5%
0.1%
-1.3%
jul. 2023
-1.2%
0.0%
-0.1%
jun. 2023
0.0%
-0.1%
1.4%
mai. 2023
1.4%
0.2%
-1.0%
abr. 2023
-0.4%
-0.3%
-0.3%
mar. 2023
-0.4%
0.3%
0.0%
fev. 2023
0.0%
-0.3%
1.0%
jan. 2023
0.9%
0.2%
-0.8%
dez. 2022
-0.6%
-0.9%
-0.7%
nov. 2022
-0.5%
0.4%
0.3%
out. 2022
0.3%
-0.3%
0.8%
set. 2022
0.7%
-0.5%
-0.9%
ago. 2022
-1.0%
1.0%
1.4%
jul. 2022
1.4%
-1.1%
0.2%
jun. 2022
0.3%
0.5%
-2.3%
mai. 2022
-2.2%
0.0%
1.3%
abr. 2022
1.0%
-0.9%
1.4%
mar. 2022
0.6%
0.6%
-2.1%
fev. 2022
-2.1%
0.8%
3.3%
jan. 2022
3.3%
0.0%
-1.6%
dez. 2021
-1.6%
0.2%
0.0%
nov. 2021
0.0%
-0.5%
-0.9%
out. 2021
-0.9%
0.6%
0.6%
set. 2021
0.6%
-0.7%
0.0%
