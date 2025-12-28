Calendário Econômico
Noruega - Produção Manufatureira (Mensal) (Norway Manufacturing Production m/m)
|Baixa
|-0.9%
|0.0%
|
-1.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
-0.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produção da Indústria Manufatureira - Mensal - (Manufacturing Production m/m) é um indicador das mudanças no volume de produtos fabricados pelas empresas norueguesas de todos os setores industriais do país. O indicador reflete a variação do valor adicionado total das mercadorias produzidas em relação ao mês anterior.
A indústria de transformação é responsável por cerca de 27% da produção total na Noruega e inclui as seguintes indústrias:
- alimentos, bebidas e tabaco;
- refino de petróleo, fabricação de produtos químicos e produtos farmacêuticos;
- carros e equipamentos;
- produtos de metal acabados;
- navios, barcos e plataformas de petróleo;
- computador e equipamento elétrico, etc.
O índice de produção faz parte das estatísticas de curto prazo calculadas para monitorar o estado da economia do país. Além disso, faz parte das contas nacionais trimestrais da Noruega e, portanto, do cálculo do PIB.
Para calcular o índice, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com 1 600 empresas. Como se trata de uma pesquisa obrigatória, as empresas são multadas por não fornecer dados.
O índice de produção da indústria manufatureira é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas de curto prazo do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região.
O crescimento da produção indica crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Produção Manufatureira (Mensal) (Norway Manufacturing Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
