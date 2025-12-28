CalendárioSeções

Noruega - Vendas no Varejo (Mensal) (Norway Retail Sales m/m)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Escritório Central de Estatística da Noruega (Statistics Norway (SSB))
Setor:
Consumidor
Baixa 0.1% 0.1%
-0.5%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
0.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas no Varejo na Noruega - Mensal - (Retail Sales m/m) é um indicador da variação percentual no volume de vendas no varejo de bens e serviços no país no mês do relatório em comparação com o mês anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA. Para esta variante do índice, além do ajuste sazonal, são considerados finais de semana e feriados.

Para calcular o indicador, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com aproximadamente 16 000 varejistas registrados como contribuintes de IVA. Aqui também é incluída uma subamostra de cadeias de lojas. As empresas são estratificadas de acordo com o número de funcionários.

O índice reflete a dinâmica das vendas a varejo de empresas que vendem bens novos e usados (excluindo automóveis) a particulares. São consideradas as vendas em pontos de venda fixos e móveis, em mercados, bem como as vendas online. As estatísticas do produto incluem alimentos, bebidas, roupas e calçados, eletrodomésticos, móveis, equipamentos de construção, etc.

O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo. Além disso, o indicador de vendas no varejo serve como principal fonte de dados para o cálculo do índice de consumo das famílias.

O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação da coroa norueguesa, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Vendas no Varejo (Mensal) (Norway Retail Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.1%
0.1%
-0.5%
set. 2025
-0.5%
0.0%
0.1%
ago. 2025
0.2%
-0.1%
0.7%
jul. 2025
0.6%
0.0%
0.1%
jun. 2025
0.0%
-2.0%
0.1%
mai. 2025
0.0%
-1.1%
0.6%
abr. 2025
0.7%
-1.5%
0.6%
mar. 2025
0.6%
-0.2%
-0.1%
fev. 2025
-0.1%
-1.0%
1.1%
jan. 2025
1.1%
-0.6%
0.1%
dez. 2024
-0.1%
-3.0%
0.4%
nov. 2024
0.3%
-0.9%
0.3%
out. 2024
0.2%
1.7%
-0.3%
set. 2024
-0.3%
2.2%
0.1%
ago. 2024
0.1%
-0.3%
1.2%
jul. 2024
1.2%
-4.6%
-5.1%
jun. 2024
-5.1%
2.9%
4.7%
mai. 2024
3.2%
-0.1%
0.2%
abr. 2024
-0.3%
-0.2%
0.3%
mar. 2024
0.3%
0.0%
0.2%
fev. 2024
0.1%
0.3%
0.0%
jan. 2024
-0.1%
0.2%
-1.1%
dez. 2023
-0.9%
-0.6%
0.4%
nov. 2023
0.4%
0.4%
0.4%
out. 2023
0.6%
-0.4%
-0.3%
set. 2023
-0.3%
0.4%
-0.3%
ago. 2023
-0.3%
-0.4%
-0.9%
jul. 2023
-0.8%
0.5%
0.2%
jun. 2023
0.3%
-0.7%
1.2%
mai. 2023
1.2%
0.9%
-0.1%
abr. 2023
-1.2%
-0.8%
-0.2%
mar. 2023
0.0%
0.7%
-0.6%
fev. 2023
0.2%
-1.1%
1.3%
jan. 2023
1.3%
1.1%
-4.2%
dez. 2022
-3.6%
-0.5%
0.8%
nov. 2022
0.9%
0.7%
-0.2%
out. 2022
-0.3%
-1.1%
0.0%
set. 2022
0.1%
0.7%
0.6%
ago. 2022
0.7%
-1.0%
-2.0%
jul. 2022
-2.1%
1.7%
0.1%
jun. 2022
0.0%
-1.4%
-0.9%
mai. 2022
-0.9%
1.6%
-1.3%
abr. 2022
-0.9%
-1.9%
3.0%
mar. 2022
3.3%
1.0%
-1.1%
fev. 2022
-1.1%
-1.0%
0.4%
jan. 2022
0.4%
-0.3%
-3.0%
dez. 2021
-3.1%
0.1%
0.9%
nov. 2021
0.9%
0.4%
0.9%
out. 2021
1.0%
-1.1%
0.4%
set. 2021
0.5%
-0.4%
-3.9%
