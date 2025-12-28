As Vendas no Varejo na Noruega - Mensal - (Retail Sales m/m) é um indicador da variação percentual no volume de vendas no varejo de bens e serviços no país no mês do relatório em comparação com o mês anterior. O indicador reflete a mudança no custo real, incluindo o IVA. Para esta variante do índice, além do ajuste sazonal, são considerados finais de semana e feriados.

Para calcular o indicador, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com aproximadamente 16 000 varejistas registrados como contribuintes de IVA. Aqui também é incluída uma subamostra de cadeias de lojas. As empresas são estratificadas de acordo com o número de funcionários.

O índice reflete a dinâmica das vendas a varejo de empresas que vendem bens novos e usados (excluindo automóveis) a particulares. São consideradas as vendas em pontos de venda fixos e móveis, em mercados, bem como as vendas online. As estatísticas do produto incluem alimentos, bebidas, roupas e calçados, eletrodomésticos, móveis, equipamentos de construção, etc.

O indicador de vendas mensais participa na avaliação do PIB e dos seus componentes, que são usados para monitorar o estado da economia e desenvolver a política econômica. Os dados também nos permitem analisar a eficácia comparativa do setor de varejo. Além disso, o indicador de vendas no varejo serve como principal fonte de dados para o cálculo do índice de consumo das famílias.

O crescimento do índice de vendas no varejo pode ter um efeito positivo na cotação da coroa norueguesa, uma vez que indica um aumento na atividade do consumidor.

