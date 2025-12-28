A Produção Industrial na Noruega - Mensal - (Industrial Production m/m) é um indicador das mudanças no volume dos produtos produzidos pelas empresas em todo o setor industrial do país. O indicador reflete a variação do valor adicionado total das mercadorias produzidas em relação ao mês anterior.

O índice de produção industrial faz parte das estatísticas de curto prazo calculadas para monitorar o estado da economia do país. Além disso, faz parte das contas nacionais trimestrais da Noruega e, portanto, do cálculo do PIB.

Para calcular o índice, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com 1 600 empresas. Como se trata de uma pesquisa obrigatória, as empresas são multadas por não fornecer dados.

O valor adicionado é avaliado por dois indicadores, dependendo da atividade realizada pela empresa. Para algumas indústrias, como agricultura, mineração, etc., o volume físico de produção é levado em consideração. Para outras indústrias, como têxteis, impressão, a produção é medida em termos de horas de trabalho. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais.

O índice de produção industrial é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas de curto prazo do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região.

O crescimento da produção indica crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: