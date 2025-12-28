Calendário Econômico
Noruega - Balança Comercial de Mercadorias (Norway Goods Trade Balance)
|Baixa
|Kr41.315 bilh
|Kr47.050 bilh
|
Kr56.090 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Kr45.698 bilh
|
Kr41.315 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) reflete a diferença entre as exportações e importações da Noruega num determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países.
A balança comercial de bens é calculada com base no movimento físico de mercadorias através da fronteira. O território econômico norueguês consiste na Noruega continental, Svalbard, Jan Mayen, os territórios dependentes da Noruega, águas territoriais, incluindo o espaço aéreo acima deles, etc. As estatísticas de comércio exterior se baseiam principalmente em informações obtidas nas declarações aduaneiras. No entanto, a área de responsabilidade das autoridades alfandegárias norueguesas abrange apenas as águas continentais e territoriais. Além disso, dados comerciais significativos também são coletados em territórios selecionados por meio de uma pesquisa.
Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. O excesso de exportações em relação às importações indica um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.
O impacto da balança comercial nas cotações da coroa norueguesa é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a coroa norueguesa.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Balança Comercial de Mercadorias (Norway Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
