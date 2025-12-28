CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Noruega - Balança Comercial de Mercadorias (Norway Goods Trade Balance)

País:
Noruega
NOK, Coroa norueguesa
Fonte:
Escritório Central de Estatística da Noruega (Statistics Norway (SSB))
Setor:
Comércio
Baixa Kr​41.315 bilh Kr​47.050 bilh
Kr​56.090 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Kr​45.698 bilh
Kr​41.315 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) reflete a diferença entre as exportações e importações da Noruega num determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países.

A balança comercial de bens é calculada com base no movimento físico de mercadorias através da fronteira. O território econômico norueguês consiste na Noruega continental, Svalbard, Jan Mayen, os territórios dependentes da Noruega, águas territoriais, incluindo o espaço aéreo acima deles, etc. As estatísticas de comércio exterior se baseiam principalmente em informações obtidas nas declarações aduaneiras. No entanto, a área de responsabilidade das autoridades alfandegárias norueguesas abrange apenas as águas continentais e territoriais. Além disso, dados comerciais significativos também são coletados em territórios selecionados por meio de uma pesquisa.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. O excesso de exportações em relação às importações indica um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações da coroa norueguesa é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a coroa norueguesa.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Noruega - Balança Comercial de Mercadorias (Norway Goods Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
Kr​41.315 bilh
Kr​47.050 bilh
Kr​56.090 bilh
out. 2025
Kr​56.452 bilh
Kr​45.229 bilh
Kr​35.033 bilh
set. 2025
Kr​36.875 bilh
Kr​61.773 bilh
Kr​59.929 bilh
ago. 2025
Kr​60.066 bilh
Kr​60.695 bilh
Kr​54.625 bilh
jul. 2025
Kr​54.004 bilh
Kr​58.935 bilh
Kr​46.184 bilh
jun. 2025
Kr​47.415 bilh
Kr​51.782 bilh
Kr​46.090 bilh
mai. 2025
Kr​46.117 bilh
Kr​69.762 bilh
Kr​54.552 bilh
abr. 2025
Kr​55.873 bilh
Kr​81.786 bilh
Kr​59.359 bilh
mar. 2025
Kr​60.225 bilh
Kr​87.585 bilh
Kr​84.589 bilh
fev. 2025
Kr​84.662 bilh
Kr​65.399 bilh
Kr​94.113 bilh
jan. 2025
Kr​94.819 bilh
Kr​63.655 bilh
Kr​83.187 bilh
dez. 2024
Kr​83.187 bilh
Kr​62.968 bilh
Kr​74.064 bilh
nov. 2024
Kr​74.240 bilh
Kr​61.501 bilh
Kr​62.606 bilh
out. 2024
Kr​63.710 bilh
Kr​58.450 bilh
Kr​41.732 bilh
set. 2024
Kr​42.755 bilh
Kr​62.858 bilh
Kr​63.417 bilh
ago. 2024
Kr​65.972 bilh
Kr​60.177 bilh
Kr​58.652 bilh
jul. 2024
Kr​59.316 bilh
Kr​61.848 bilh
Kr​60.934 bilh
jun. 2024
Kr​61.739 bilh
Kr​61.880 bilh
Kr​58.350 bilh
mai. 2024
Kr​58.653 bilh
Kr​58.811 bilh
Kr​65.772 bilh
abr. 2024
Kr​65.295 bilh
Kr​55.506 bilh
Kr​63.298 bilh
mar. 2024
Kr​63.962 bilh
Kr​60.999 bilh
Kr​51.709 bilh
fev. 2024
Kr​51.796 bilh
Kr​77.931 bilh
Kr​65.264 bilh
jan. 2024
Kr​72.930 bilh
Kr​84.729 bilh
Kr​77.273 bilh
dez. 2023
Kr​77.273 bilh
Kr​43.730 bilh
Kr​79.290 bilh
nov. 2023
Kr​80.110 bilh
Kr​30.419 bilh
Kr​85.756 bilh
out. 2023
Kr​86.885 bilh
Kr​20.274 bilh
Kr​44.043 bilh
set. 2023
Kr​45.579 bilh
Kr​21.634 bilh
Kr​61.492 bilh
ago. 2023
Kr​61.369 bilh
Kr​13.855 bilh
Kr​61.605 bilh
jul. 2023
Kr​61.319 bilh
Kr​14.104 bilh
Kr​44.107 bilh
jun. 2023
Kr​44.156 bilh
Kr​29.892 bilh
Kr​40.916 bilh
mai. 2023
Kr​41.068 bilh
Kr​52.991 bilh
Kr​74.665 bilh
abr. 2023
Kr​76.078 bilh
Kr​65.188 bilh
Kr​70.359 bilh
mar. 2023
Kr​71.094 bilh
Kr​90.070 bilh
Kr​77.860 bilh
fev. 2023
Kr​79.288 bilh
Kr​116.643 bilh
Kr​99.882 bilh
jan. 2023
Kr​102.797 bilh
Kr​126.632 bilh
Kr​148.775 bilh
dez. 2022
Kr​148.775 bilh
Kr​153.254 bilh
Kr​99.997 bilh
nov. 2022
Kr​101.115 bilh
Kr​56.834 bilh
Kr​81.312 bilh
out. 2022
Kr​82.005 bilh
Kr​158.854 bilh
Kr​122.180 bilh
set. 2022
Kr​122.448 bilh
Kr​228.383 bilh
Kr​197.858 bilh
ago. 2022
Kr​197.697 bilh
Kr​122.381 bilh
Kr​153.304 bilh
jul. 2022
Kr​153.199 bilh
Kr​80.741 bilh
Kr​87.709 bilh
jun. 2022
Kr​87.458 bilh
Kr​92.392 bilh
Kr​86.340 bilh
mai. 2022
Kr​86.617 bilh
Kr​114.230 bilh
Kr​92.835 bilh
abr. 2022
Kr​92.566 bilh
Kr​151.492 bilh
Kr​137.436 bilh
mar. 2022
Kr​138.371 bilh
Kr​79.427 bilh
Kr​84.233 bilh
fev. 2022
Kr​84.182 bilh
Kr​101.286 bilh
Kr​91.786 bilh
jan. 2022
Kr​91.817 bilh
Kr​117.826 bilh
Kr​105.954 bilh
dez. 2021
Kr​105.954 bilh
Kr​82.086 bilh
Kr​77.566 bilh
nov. 2021
Kr​78.675 bilh
Kr​96.308 bilh
Kr​83.564 bilh
out. 2021
Kr​84.466 bilh
Kr​47.439 bilh
Kr​52.554 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido