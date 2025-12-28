A Balança Comercial de Bens (Goods Trade Balance) reflete a diferença entre as exportações e importações da Noruega num determinado período. Os economistas usam este índice para avaliar as estruturas do fluxo de comércio entre países.

A balança comercial de bens é calculada com base no movimento físico de mercadorias através da fronteira. O território econômico norueguês consiste na Noruega continental, Svalbard, Jan Mayen, os territórios dependentes da Noruega, águas territoriais, incluindo o espaço aéreo acima deles, etc. As estatísticas de comércio exterior se baseiam principalmente em informações obtidas nas declarações aduaneiras. No entanto, a área de responsabilidade das autoridades alfandegárias norueguesas abrange apenas as águas continentais e territoriais. Além disso, dados comerciais significativos também são coletados em territórios selecionados por meio de uma pesquisa.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. O excesso de exportações em relação às importações indica um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de que o país produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O impacto da balança comercial nas cotações da coroa norueguesa é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a coroa norueguesa.

Últimos valores: