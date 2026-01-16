O Índice de Confiança da Indústria na Noruega (Industrial Confidence, ICI) reflete o otimismo das empresas industriais em relação ao ambiente econômico atual. O índice é calculado trimestralmente com base numa extensa pesquisa de negócios conduzida pela Statistics Norway.

Mudança real no volume total de pedidos em comparação com o trimestre anterior; Mudança esperada na produção no próximo trimestre em relação ao atual; Avaliação de estoques de produtos próprios em depósitos para venda.

A amostra inclui cerca de 800 unidades de negócios com pelo menos 300 funcionários. O índice final é calculado como a média aritmética das respostas. Uma leitura acima de 50 indica um sentimento positivo na produção industrial.

O ICI é considerado um indicador líder de produção no setor manufatureiro. Além disso, a expectativa de crescimento indica um aumento iminente no volume produtos colocados no mercado, um incremento nos pedidos aponta uma ampliação próxima na produção devido ao cumprimento de pedidos. Um aumento dos estoques indica uma diminuição da atividade de vendas, portanto, esse componente é considerado com um sinal invertido no cálculo do valor total do índice.

Um crescimento do índice acima do esperado é visto como um fator favorável e pode ter um efeito positivo na cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: