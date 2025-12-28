A Produção da Indústria Manufatureira - Anual - (Manufacturing Production y/y) é um indicador das mudanças no volume de produtos fabricados pelas empresas norueguesas de todos os setores industriais do país. O indicador reflete a variação do valor adicionado total das mercadorias produzidas em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A indústria de transformação é responsável por cerca de 27% da produção total na Noruega e inclui as seguintes indústrias:

alimentos, bebidas e tabaco;

refino de petróleo, fabricação de produtos químicos e produtos farmacêuticos;

carros e equipamentos;

produtos de metal acabados;

navios, barcos e plataformas de petróleo;

computador e equipamento elétrico, etc.

O índice de produção faz parte das estatísticas de curto prazo calculadas para monitorar o estado da economia do país. Além disso, faz parte das contas nacionais trimestrais da Noruega e, portanto, do cálculo do PIB.

Para calcular o índice, a Statistics Norway realiza uma pesquisa mensal com 1 600 empresas. Como se trata de uma pesquisa obrigatória, as empresas são multadas por não fornecer dados.

O índice de produção da indústria manufatureira é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas de curto prazo do país. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico durante estágios iniciais e para prever o PIB da região.

O crescimento da produção indica crescimento da economia e, portanto, é considerado favorável para a cotação da coroa norueguesa.

Últimos valores: