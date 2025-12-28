Calendário Econômico
México - Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)
|Baixa
|44.0
|
45.7
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
44.0
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal (Consumer Confidence Indicator n.s.a.) reflete as expectativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral no México; situação financeira e intenções em termos de poupanças e de gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. Os valores do indicador são fornecidos sem ajuste sazonal. O índice de confiança do consumidor ajuda a estimar as perspectivas de curto prazo para o desenvolvimento da economia mexicana.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress