México - Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Setor:
Consumidor
Baixa 44.0
45.7
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
44.0
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal (Consumer Confidence Indicator n.s.a.) reflete as expectativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral no México; situação financeira e intenções em termos de poupanças e de gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. Os valores do indicador são fornecidos sem ajuste sazonal. O índice de confiança do consumidor ajuda a estimar as perspectivas de curto prazo para o desenvolvimento da economia mexicana.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Confiança do Consumidor sem Ajuste Sazonal (Mexico Consumer Confidence Indicator n.s.a.)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
44.0
45.7
out. 2025
45.7
46.1
set. 2025
46.1
46.5
ago. 2025
46.5
45.8
jul. 2025
45.8
45.7
jun. 2025
45.7
46.5
mai. 2025
46.5
45.5
abr. 2025
45.5
46.1
mar. 2025
46.1
46.5
fev. 2025
46.5
47.2
jan. 2025
47.2
47.3
dez. 2024
47.3
47.4
nov. 2024
47.4
48.9
out. 2024
48.9
46.6
set. 2024
46.6
47.0
ago. 2024
47.0
47.0
jul. 2024
47.0
48.1
jun. 2024
48.1
46.7
mai. 2024
46.7
47.7
abr. 2024
47.7
47.4
mar. 2024
47.4
47.1
fev. 2024
47.1
47.6
jan. 2024
47.6
47.2
dez. 2023
47.2
46.9
nov. 2023
46.9
45.7
out. 2023
45.7
46.4
set. 2023
46.4
46.1
ago. 2023
46.1
46.4
jul. 2023
46.4
45.9
jun. 2023
45.9
44.7
mai. 2023
44.7
44.6
abr. 2023
44.6
44.5
mar. 2023
44.5
44.6
fev. 2023
44.7
44.8
jan. 2023
44.8
43.3
dez. 2022
43.3
41.8
nov. 2022
41.8
41.3
out. 2022
41.3
40.8
set. 2022
40.8
40.3
ago. 2022
40.3
41.3
jul. 2022
41.3
43.2
jun. 2022
43.2
43.8
mai. 2022
43.8
44.3
abr. 2022
44.3
43.6
mar. 2022
43.6
42.9
fev. 2022
42.9
43.6
jan. 2022
43.6
44.9
dez. 2021
44.9
45.9
nov. 2021
45.9
43.8
out. 2021
43.8
43.3
