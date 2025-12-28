O Índice de Atividade dos Gerentes de Compras Industrial Markit (Markit Manufacturing PMI) é um indicador das mudanças nas condições de negócios, no setor industrial mexicano, durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O índice é calculado com base em pesquisas mensais de gerentes de compras que trabalham em empresas privadas do setor manufatureiro. Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. O índice reflete as condições dos negócios privados no setor manufatureiro, caracteriza o estado da indústria. Uma leitura do indicador acima de 50 indica o crescimento da indústria e pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura publicado pela S&P Global (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).