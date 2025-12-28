CalendárioSeções

México - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Setor:
Preços
Moderada 0.66% 0.21%
0.36%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.37%
0.66%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (CPI m/m) reflete a mudança nos preços para a cesta básica de bens e serviços das famílias no México, no mês de referência em comparação com o anterior. Ele é interpretado como um dos principais indicadores econômicos do país. A análise do desenvolvimento de seus valores ao longo do tempo permite medir o nível geral de inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Mexico Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
0.66%
0.21%
0.36%
out. 2025
0.36%
0.15%
0.23%
set. 2025
0.23%
0.16%
0.06%
ago. 2025
0.06%
0.21%
0.27%
jul. 2025
0.27%
0.30%
0.28%
jun. 2025
0.28%
0.32%
0.28%
mai. 2025
0.28%
0.32%
0.33%
abr. 2025
0.33%
0.31%
0.31%
mar. 2025
0.31%
0.31%
0.28%
fev. 2025
0.28%
0.32%
0.29%
jan. 2025
0.29%
0.32%
0.38%
dez. 2024
0.38%
0.53%
0.44%
nov. 2024
0.44%
0.56%
0.55%
out. 2024
0.55%
0.57%
0.05%
set. 2024
0.05%
0.45%
0.01%
ago. 2024
0.01%
0.68%
1.05%
jul. 2024
1.05%
0.29%
0.38%
jun. 2024
0.38%
0.15%
-0.19%
mai. 2024
-0.19%
0.62%
0.20%
abr. 2024
0.20%
-0.47%
0.29%
mar. 2024
0.29%
-0.07%
0.09%
fev. 2024
0.09%
0.79%
0.89%
jan. 2024
0.89%
0.81%
0.71%
dez. 2023
0.71%
0.38%
0.64%
nov. 2023
0.64%
0.62%
0.38%
out. 2023
0.38%
0.63%
0.44%
set. 2023
0.44%
0.61%
0.55%
ago. 2023
0.55%
0.65%
0.48%
jul. 2023
0.48%
0.61%
0.10%
jun. 2023
0.10%
0.42%
-0.22%
mai. 2023
-0.22%
0.51%
-0.02%
abr. 2023
-0.02%
0.67%
0.27%
mar. 2023
0.27%
0.77%
0.56%
fev. 2023
0.56%
0.67%
0.68%
jan. 2023
0.68%
0.63%
0.38%
dez. 2022
0.38%
0.83%
0.58%
nov. 2022
0.58%
0.88%
0.57%
out. 2022
0.57%
0.72%
0.62%
set. 2022
0.62%
0.58%
0.70%
ago. 2022
0.70%
0.67%
0.74%
jul. 2022
0.74%
0.62%
0.84%
jun. 2022
0.84%
0.42%
0.18%
mai. 2022
0.18%
0.46%
0.54%
abr. 2022
0.54%
0.60%
0.99%
mar. 2022
0.99%
0.64%
0.83%
fev. 2022
0.83%
0.56%
0.59%
jan. 2022
0.59%
0.49%
0.36%
dez. 2021
0.36%
0.59%
1.14%
nov. 2021
1.14%
0.56%
0.84%
out. 2021
0.84%
0.49%
0.62%
