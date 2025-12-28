CalendárioSeções

México - Balança Comercial sem Ajuste Sazonal (Mexico Trade Balance n.s.a.)

México
MXN, Peso mexicano
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Comércio
A Balança Comercial sem Ajuste Sazonal (Trade Balance n.s.a.) reflete a diferença entre as exportações e importações de bens e serviços do México, no período de relatório. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Os dados são fornecidos sem ajustes sazonais. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no peso mexicano.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
$​0.663 bilh
$​-1.435 bilh
$​0.606 bilh
out. 2025
$​0.606 bilh
$​-0.968 bilh
$​-2.400 bilh
set. 2025
$​-2.400 bilh
$​1.422 bilh
$​-1.944 bilh
ago. 2025
$​-1.944 bilh
$​-3.430 bilh
$​-0.017 bilh
jul. 2025
$​-0.017 bilh
$​2.221 bilh
$​0.514 bilh
jun. 2025
$​0.514 bilh
$​1.995 bilh
$​1.029 bilh
mai. 2025
$​1.029 bilh
$​4.765 bilh
$​-0.088 bilh
abr. 2025
$​-0.088 bilh
$​1.100 bilh
$​3.443 bilh
mar. 2025
$​3.443 bilh
$​0.265 bilh
$​2.212 bilh
fev. 2025
$​2.212 bilh
$​-0.899 bilh
$​-4.558 bilh
jan. 2025
$​-4.558 bilh
$​-0.156 bilh
$​2.567 bilh
dez. 2024
$​2.567 bilh
$​1.967 bilh
$​-0.133 bilh
nov. 2024
$​-0.133 bilh
$​-0.959 bilh
$​0.371 bilh
out. 2024
$​0.371 bilh
$​-1.224 bilh
$​-0.579 bilh
set. 2024
$​-0.579 bilh
$​1.044 bilh
$​-4.868 bilh
ago. 2024
$​-4.868 bilh
$​0.105 bilh
$​-0.072 bilh
jul. 2024
$​-0.072 bilh
$​-0.883 bilh
$​-1.037 bilh
jun. 2024
$​-1.037 bilh
$​1.147 bilh
$​1.991 bilh
mai. 2024
$​1.991 bilh
$​0.134 bilh
$​-3.746 bilh
abr. 2024
$​-3.746 bilh
$​-0.424 bilh
$​2.098 bilh
mar. 2024
$​2.098 bilh
$​-0.234 bilh
$​-0.585 bilh
fev. 2024
$​-0.585 bilh
$​-0.910 bilh
$​-4.315 bilh
jan. 2024
$​-4.315 bilh
$​-0.495 bilh
$​4.242 bilh
dez. 2023
$​4.242 bilh
$​1.479 bilh
$​0.630 bilh
nov. 2023
$​0.630 bilh
$​-1.072 bilh
$​-0.253 bilh
out. 2023
$​-0.253 bilh
$​-1.110 bilh
$​-1.481 bilh
set. 2023
$​-1.481 bilh
$​-0.624 bilh
$​-1.377 bilh
ago. 2023
$​-1.377 bilh
$​-0.347 bilh
$​-0.881 bilh
jul. 2023
$​-0.881 bilh
$​-0.415 bilh
$​0.038 bilh
jun. 2023
$​0.038 bilh
$​-0.282 bilh
$​-0.074 bilh
mai. 2023
$​-0.074 bilh
$​-0.914 bilh
$​-1.509 bilh
abr. 2023
$​-1.509 bilh
$​-1.590 bilh
$​1.169 bilh
mar. 2023
$​1.169 bilh
$​-1.573 bilh
$​-1.844 bilh
fev. 2023
$​-1.844 bilh
$​-0.913 bilh
$​-4.125 bilh
jan. 2023
$​-4.125 bilh
$​-0.522 bilh
$​0.984 bilh
dez. 2022
$​0.984 bilh
$​-1.429 bilh
$​-0.096 bilh
nov. 2022
$​-0.096 bilh
$​-3.102 bilh
$​-2.012 bilh
out. 2022
$​-2.012 bilh
$​-4.434 bilh
$​-0.895 bilh
set. 2022
$​-0.895 bilh
$​-5.593 bilh
$​-5.498 bilh
ago. 2022
$​-5.498 bilh
$​-4.258 bilh
$​-5.960 bilh
jul. 2022
$​-5.960 bilh
$​-2.478 bilh
$​-3.957 bilh
jun. 2022
$​-3.957 bilh
$​-1.032 bilh
$​-2.215 bilh
mai. 2022
$​-2.215 bilh
$​-0.503 bilh
$​-1.884 bilh
abr. 2022
$​-1.884 bilh
$​-1.570 bilh
$​0.199 bilh
mar. 2022
$​0.199 bilh
$​-1.674 bilh
$​1.293 bilh
fev. 2022
$​1.293 bilh
$​-1.811 bilh
$​-6.286 bilh
jan. 2022
$​-6.286 bilh
$​-0.977 bilh
$​0.590 bilh
dez. 2021
$​0.590 bilh
$​-2.046 bilh
$​-0.112 bilh
nov. 2021
$​-0.112 bilh
$​-3.191 bilh
$​-2.701 bilh
out. 2021
$​-2.701 bilh
$​-4.417 bilh
$​-2.398 bilh
