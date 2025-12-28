Os Gastos Privados - Trimestral - (Private Spending q/q) refletem a mudança nos gastos das famílias em bens de consumo e serviços no México, durante o trimestre reportado em comparação com o trimestre anterior. Os gastos privados estão intimamente relacionados à demanda agregada do país, e valores acima do esperado podem ter um impacto positivo sobre o peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Gastos Privados (Trimestral) (Mexico Private Spending q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).