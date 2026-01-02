CalendárioSeções

México - Transações Correntes (Mexico Current Account)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Banco do México (Bank of Mexico)
Setor:
Comércio
Baixa $​2.325 bilh $​0.637 bilh
$​-1.791 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​0.392 bilh
$​2.325 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem a diferença entre a importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros no mês de referência. Uma leitura positiva indica um fluxo de capital para a economia mexicana. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no peso mexicano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Transações Correntes (Mexico Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
$​2.325 bilh
$​0.637 bilh
$​-1.791 bilh
2 trim. 2025
$​0.206 bilh
$​0.695 bilh
$​-11.171 bilh
1 trim. 2025
$​-7.613 bilh
$​0.722 bilh
$​12.813 bilh
4 trim. 2024
$​12.601 bilh
$​0.758 bilh
$​1.104 bilh
3 trim. 2024
$​0.733 bilh
$​0.593 bilh
$​2.854 bilh
2 trim. 2024
$​3.639 bilh
$​0.533 bilh
$​-21.374 bilh
1 trim. 2024
$​-12.582 bilh
$​0.503 bilh
$​11.817 bilh
4 trim. 2023
$​11.662 bilh
$​-1.976 bilh
$​0.908 bilh
3 trim. 2023
$​2.628 bilh
$​-2.676 bilh
$​3.496 bilh
2 trim. 2023
$​6.247 bilh
$​-3.399 bilh
$​-20.289 bilh
1 trim. 2023
$​-14.282 bilh
$​-2.069 bilh
$​2.573 bilh
4 trim. 2022
$​4.576 bilh
$​-2.103 bilh
$​-5.151 bilh
3 trim. 2022
$​-5.505 bilh
$​-1.320 bilh
$​-0.504 bilh
2 trim. 2022
$​-0.704 bilh
$​1.570 bilh
$​-8.092 bilh
1 trim. 2022
$​-6.523 bilh
$​4.688 bilh
$​2.741 bilh
4 trim. 2021
$​2.958 bilh
$​6.351 bilh
$​-4.651 bilh
3 trim. 2021
$​-4.070 bilh
$​12.029 bilh
$​6.045 bilh
2 trim. 2021
$​6.286 bilh
$​5.307 bilh
$​-5.492 bilh
1 trim. 2021
$​-5.135 bilh
$​10.751 bilh
$​17.211 bilh
4 trim. 2020
$​17.409 bilh
$​10.978 bilh
$​17.125 bilh
3 trim. 2020
$​17.498 bilh
$​-0.486 bilh
$​-0.116 bilh
2 trim. 2020
$​0.005 bilh
$​4.089 bilh
$​-2.297 bilh
1 trim. 2020
$​-0.982 bilh
$​10.437 bilh
$​3.198 bilh
4 trim. 2019
$​2.487 bilh
$​11.022 bilh
$​0.820 bilh
3 trim. 2019
$​2.013 bilh
$​-3.891 bilh
$​4.521 bilh
2 trim. 2019
$​5.143 bilh
$​-1.176 bilh
$​-8.508 bilh
1 trim. 2019
$​-5.634 bilh
$​-2.937 bilh
4 trim. 2018
$​-3.424 bilh
$​-5.703 bilh
3 trim. 2018
$​-5.082 bilh
$​-3.882 bilh
2 trim. 2018
$​-3.882 bilh
$​-6.941 bilh
1 trim. 2018
$​-6.941 bilh
$​-3.207 bilh
4 trim. 2017
$​-3.207 bilh
$​-5.173 bilh
3 trim. 2017
$​-5.528 bilh
$​-0.321 bilh
2 trim. 2017
$​-0.321 bilh
$​-6.859 bilh
1 trim. 2017
$​-6.859 bilh
$​-2.418 bilh
4 trim. 2016
$​-3.363 bilh
$​-7.571 bilh
3 trim. 2016
$​-7.571 bilh
$​-8.041 bilh
2 trim. 2016
$​-7.852 bilh
$​-6.991 bilh
1 trim. 2016
$​-6.991 bilh
$​-7.698 bilh
4 trim. 2015
$​-7.698 bilh
$​-8.856 bilh
3 trim. 2015
$​-8.856 bilh
$​-7.980 bilh
2 trim. 2015
$​-7.980 bilh
$​-9.446 bilh
1 trim. 2015
$​-9.446 bilh
$​-5.310 bilh
4 trim. 2014
$​-5.310 bilh
$​-2.702 bilh
3 trim. 2014
$​-2.702 bilh
$​-6.982 bilh
2 trim. 2014
$​-6.982 bilh
$​-4.533 bilh
1 trim. 2014
$​-4.533 bilh
$​-4.660 bilh
4 trim. 2013
$​-4.660 bilh
$​-5.457 bilh
3 trim. 2013
$​-5.457 bilh
$​-6.008 bilh
2 trim. 2013
$​-6.008 bilh
$​-5.530 bilh
12
