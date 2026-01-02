Calendário Econômico
México - Transações Correntes (Mexico Current Account)
|Baixa
|$2.325 bilh
|$0.637 bilh
|
$-1.791 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$0.392 bilh
|
$2.325 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Transações Correntes (Current Account) refletem a diferença entre a importação e exportação de bens, serviços e pagamentos de juros no mês de referência. Uma leitura positiva indica um fluxo de capital para a economia mexicana. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Transações Correntes (Mexico Current Account)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
