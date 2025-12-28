Calendário Econômico
México - Demanda Agregada (Trimestral) (Mexico Aggregate Demand q/q)
|Baixa
|0.7%
|0.2%
|
1.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
0.7%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Demanda Agregada - Trimestral - (Aggregate Demand q/q) representa a variação percentual no volume total de serviços e bens consumidos pela população mexicana, no trimestre reportado em relação ao trimestre anterior. A demanda agregada inclui consumo privado, consumo público, formação bruta de capital fixo, mudanças de estoque e exportações de bens e serviços. Ao mesmo tempo, são ignorados bens e serviços destinados ao consumo intermediário em todos os setores. Como a demanda agregada sobe e desce paralelamente ao PIB, valores acima do esperado podem ter um efeito positivo sobre o peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Demanda Agregada (Trimestral) (Mexico Aggregate Demand q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
