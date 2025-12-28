Calendário Econômico
México - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Mexico Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Moderada
|3.80%
|3.29%
|
3.57%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|3.96%
|
3.80%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Preços ao Consumidor - Anual - (CPI y/y) reflete a variação nos preços da cesta básica de bens e serviços das famílias no México, no mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ele é interpretado como um dos principais indicadores econômicos do país. A análise do desenvolvimento de seus valores ao longo do tempo permite medir o nível geral de inflação no país. O crescimento do índice de preços ao consumidor pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Índice de Preços ao Consumidor (Anual) (Mexico Consumer Price Index (CPI) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento.
