Calendário Econômico
México - Investimento Fixo Bruto (Mensal) (Mexico Gross Fixed Investments m/m)
|Baixa
|-0.3%
|-0.1%
|
-2.7%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.5%
|
-0.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento Fixo Bruto - Mensal - (Gross Fixed Investments m/m) representa a variação no investimento total em capital fixo do México, para o período coberto pelo relatório em comparação com o mês anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração os ativos que são usados no processo de produção mais de um ano e que estão sujeitos a direitos de propriedade. Os dados são ajustados sazonalmente.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Investimento Fixo Bruto (Mensal) (Mexico Gross Fixed Investments m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
