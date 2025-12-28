O Investimento Fixo Bruto - Mensal - (Gross Fixed Investments m/m) representa a variação no investimento total em capital fixo do México, para o período coberto pelo relatório em comparação com o mês anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração os ativos que são usados no processo de produção mais de um ano e que estão sujeitos a direitos de propriedade. Os dados são ajustados sazonalmente.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Investimento Fixo Bruto (Mensal) (Mexico Gross Fixed Investments m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).