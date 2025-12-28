A Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal - Anual - (Aggregate Demand n.s.a. y/y) representa a variação percentual no volume total de serviços e bens consumidos pela população mexicana, no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A demanda agregada inclui consumo privado, consumo público, formação bruta de capital fixo, mudanças de estoque e exportações de bens e serviços. Ao mesmo tempo, são ignorados bens e serviços destinados ao consumo intermediário em todos os setores. Para o indicador, não é aplicado nenhum ajuste de sazonalidade. Como a demanda agregada sobe e desce paralelamente ao PIB, valores acima do esperado podem ter um efeito positivo sobre o peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).