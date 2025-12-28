CalendárioSeções

México - Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Setor:
Consumidor
Baixa 1.1% 0.9%
0.3%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.7%
1.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal - Anual - (Aggregate Demand n.s.a. y/y) representa a variação percentual no volume total de serviços e bens consumidos pela população mexicana, no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. A demanda agregada inclui consumo privado, consumo público, formação bruta de capital fixo, mudanças de estoque e exportações de bens e serviços. Ao mesmo tempo, são ignorados bens e serviços destinados ao consumo intermediário em todos os setores. Para o indicador, não é aplicado nenhum ajuste de sazonalidade. Como a demanda agregada sobe e desce paralelamente ao PIB, valores acima do esperado podem ter um efeito positivo sobre o peso mexicano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Demanda Agregada sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Aggregate Demand n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
1.1%
0.9%
0.3%
2 trim. 2025
0.3%
0.7%
-0.2%
1 trim. 2025
-0.2%
-0.5%
1.9%
4 trim. 2024
1.9%
0.1%
2.3%
3 trim. 2024
2.3%
0.4%
2.1%
2 trim. 2024
2.1%
0.9%
2.6%
1 trim. 2024
2.6%
1.3%
2.6%
4 trim. 2023
2.6%
2.7%
3 trim. 2023
2.7%
2.3%
4.8%
2 trim. 2023
4.8%
2.7%
5.4%
1 trim. 2023
5.4%
3.0%
4.1%
4 trim. 2022
4.1%
3.6%
6.4%
3 trim. 2022
6.4%
4.3%
4.8%
2 trim. 2022
4.8%
6.2%
2.9%
1 trim. 2022
2.9%
9.1%
3.0%
4 trim. 2021
3.0%
13.7%
8.1%
3 trim. 2021
8.1%
6.2%
23.3%
2 trim. 2021
23.3%
-8.5%
-2.9%
1 trim. 2021
-2.9%
-3.5%
-5.1%
4 trim. 2020
-5.1%
-13.1%
-11.4%
3 trim. 2020
-11.4%
-24.6%
-21.6%
2 trim. 2020
-21.6%
-1.8%
-1.9%
1 trim. 2020
-1.9%
-2.8%
-1.6%
4 trim. 2019
-1.6%
-1.2%
-0.3%
3 trim. 2019
-0.3%
-3.2%
-1.0%
2 trim. 2019
-1.0%
1.8%
1.4%
1 trim. 2019
1.4%
4.4%
2.7%
4 trim. 2018
2.7%
3.6%
3 trim. 2018
3.6%
4.0%
2 trim. 2018
4.0%
2.4%
1 trim. 2018
2.4%
3.0%
4 trim. 2017
3.0%
2.5%
3 trim. 2017
2.5%
2.7%
2 trim. 2017
2.6%
4.0%
1 trim. 2017
4.0%
1.9%
4 trim. 2016
1.9%
1.6%
3 trim. 2016
1.6%
2.1%
2 trim. 2016
2.1%
2.5%
1 trim. 2016
2.5%
2.4%
4 trim. 2015
2.4%
3.6%
3 trim. 2015
3.6%
3.0%
2 trim. 2015
3.0%
3.5%
1 trim. 2015
3.5%
4.0%
4 trim. 2014
4.0%
3.0%
3 trim. 2014
3.0%
1.9%
2 trim. 2014
1.9%
