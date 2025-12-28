Calendário Econômico
México - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Baixa
|0.19%
|0.22%
|
0.29%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.22%
|
0.19%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Core CPI m/m) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias no México. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em comparação com o anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Devido à elevada volatilidade, o cálculo não inclui alimentos frescos. O índice é usado para refletir a inflação no país. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress