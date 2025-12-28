O Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor - Mensal - (Core CPI m/m) reflete a mudança nos preços de bens e serviços adquiridos pelas famílias no México. É estimada a variação dos preços, do ponto de vista dos consumidores, no mês de relatório em comparação com o anterior. O cálculo inclui bens e serviços que caracterizam a despesa corrente das famílias e não inclui impostos e prestações sociais. Devido à elevada volatilidade, o cálculo não inclui alimentos frescos. O índice é usado para refletir a inflação no país. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (Mensal) (Mexico Core Consumer Price Index (CPI) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).