Calendário Econômico
México - Gastos Privados sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)
|Baixa
|1.6%
|-0.5%
|
-0.4%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|1.4%
|
1.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Os Gastos Privados sem Ajuste Sazonal - Anual - (Private Spending n.s.a. y/y) reflete a mudança nos gastos das famílias do México em bens de consumo e serviços, durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Para o indicador, não é aplicado nenhum ajuste de sazonalidade. Os gastos privados estão intimamente relacionados à demanda agregada do país, e valores acima do esperado podem ter um impacto positivo sobre o peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Gastos Privados sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress