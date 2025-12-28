Os Gastos Privados sem Ajuste Sazonal - Anual - (Private Spending n.s.a. y/y) reflete a mudança nos gastos das famílias do México em bens de consumo e serviços, durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Para o indicador, não é aplicado nenhum ajuste de sazonalidade. Os gastos privados estão intimamente relacionados à demanda agregada do país, e valores acima do esperado podem ter um impacto positivo sobre o peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Gastos Privados sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Private Spending n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).