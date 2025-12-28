Calendário Econômico
México - Decisão sobre Taxa de Juro (Bank of Mexico Interest Rate Decision)
|Moderada
|7.00%
|
7.25%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Decisão sobre Taxa de Juro (Bank of Mexico Interest Rate Decision) é tomada pelo Conselho do Banco do México 8 vezes por ano em reuniões sobre política monetária. A decisão sobre a taxa de juros é um dos eventos mais importantes do México. O aumento da taxa de juros leva ao crescimento do peso mexicano, enquanto a diminuição, a um enfraquecimento da moeda nacional.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Decisão sobre Taxa de Juro (Bank of Mexico Interest Rate Decision)".
