CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

México - Balança Comercial (Mexico Trade Balance)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Setor:
Comércio
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Balança Comercial (Trade Balance) reflete a diferença entre as exportações e importações de bens e serviços do México, durante o período de relatório. Um valor positivo indica um superávit comercial, um negativo, um déficit comercial. Uma leitura do indicador superior ao esperado pode ter um impacto positivo no peso mexicano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Balança Comercial (Mexico Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
out. 2025
N/D
$​-0.137 bilh
$​-0.831 bilh
set. 2025
$​-0.831 bilh
$​0.382 bilh
ago. 2025
$​0.609 bilh
$​0.244 bilh
$​0.296 bilh
jul. 2025
$​0.296 bilh
$​0.523 bilh
$​0.595 bilh
jun. 2025
$​0.595 bilh
$​-0.278 bilh
$​-0.059 bilh
mai. 2025
$​-0.059 bilh
$​-0.068 bilh
$​0.083 bilh
abr. 2025
$​0.083 bilh
$​1.093 bilh
$​1.035 bilh
mar. 2025
$​1.035 bilh
$​0.101 bilh
$​1.269 bilh
fev. 2025
$​1.269 bilh
$​-0.357 bilh
$​-0.423 bilh
jan. 2025
$​-0.423 bilh
$​-1.439 bilh
$​-0.684 bilh
dez. 2024
$​-0.684 bilh
$​1.071 bilh
$​-0.775 bilh
nov. 2024
$​-0.775 bilh
$​0.992 bilh
$​0.463 bilh
out. 2024
$​0.463 bilh
$​-0.388 bilh
$​-0.168 bilh
set. 2024
$​-0.168 bilh
$​-0.346 bilh
$​-2.565 bilh
ago. 2024
$​-2.565 bilh
$​-0.128 bilh
$​1.168 bilh
jul. 2024
$​1.168 bilh
$​-0.039 bilh
$​-1.944 bilh
jun. 2024
$​-1.944 bilh
$​-0.804 bilh
$​0.971 bilh
mai. 2024
$​0.971 bilh
$​-2.108 bilh
$​-2.578 bilh
abr. 2024
$​-2.578 bilh
$​-0.123 bilh
$​-1.583 bilh
mar. 2024
$​-1.583 bilh
$​-1.750 bilh
fev. 2024
$​-1.610 bilh
$​-0.291 bilh
jan. 2024
$​-0.302 bilh
$​1.659 bilh
dez. 2023
$​1.856 bilh
$​0.071 bilh
nov. 2023
$​0.030 bilh
$​0.242 bilh
out. 2023
$​0.314 bilh
$​-0.638 bilh
set. 2023
$​-0.822 bilh
$​-0.139 bilh
ago. 2023
$​-0.131 bilh
$​-0.446 bilh
$​0.532 bilh
jul. 2023
$​0.532 bilh
$​-0.961 bilh
$​-1.424 bilh
jun. 2023
$​-1.424 bilh
$​-1.727 bilh
$​-0.489 bilh
mai. 2023
$​-0.489 bilh
$​-1.475 bilh
$​-2.965 bilh
abr. 2023
$​-2.965 bilh
$​-1.728 bilh
$​0.081 bilh
mar. 2023
$​0.081 bilh
$​-1.809 bilh
$​-3.537 bilh
fev. 2023
$​-3.537 bilh
$​-0.898 bilh
$​0.032 bilh
jan. 2023
$​0.032 bilh
$​-0.587 bilh
$​-1.828 bilh
dez. 2022
$​-1.828 bilh
$​-0.160 bilh
$​0.666 bilh
nov. 2022
$​0.666 bilh
$​-0.611 bilh
$​-0.986 bilh
out. 2022
$​-0.986 bilh
$​-1.925 bilh
$​-0.233 bilh
set. 2022
$​-0.233 bilh
$​-4.107 bilh
$​-3.618 bilh
ago. 2022
$​-3.618 bilh
$​-5.585 bilh
$​-4.401 bilh
jul. 2022
$​-4.401 bilh
$​-5.588 bilh
$​-6.376 bilh
jun. 2022
$​-6.376 bilh
$​-4.194 bilh
$​-3.804 bilh
mai. 2022
$​-3.804 bilh
$​-3.264 bilh
$​-4.316 bilh
abr. 2022
$​-4.316 bilh
$​-0.899 bilh
$​-1.889 bilh
mar. 2022
$​-1.889 bilh
$​-1.209 bilh
$​0.113 bilh
fev. 2022
$​0.113 bilh
$​-2.221 bilh
$​-2.531 bilh
jan. 2022
$​-2.531 bilh
$​-0.696 bilh
$​-1.838 bilh
dez. 2021
$​-1.838 bilh
$​-0.813 bilh
$​0.463 bilh
nov. 2021
$​0.463 bilh
$​-1.914 bilh
$​-2.088 bilh
out. 2021
$​-2.088 bilh
$​-2.462 bilh
$​-1.697 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido