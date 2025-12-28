CalendárioSeções

MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Commodity Futures Trading Commission EUA (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Setor:
Mercados
Baixa N/D
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
As Posições líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC MXN (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em futuros sobre o peso mexicano, abertas por especuladores, isto é, por traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador representa o volume líquido de posições para o peso mexicano nos Estados Unidos.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
16 dez. 2025
N/D
9 dez. 2025
N/D
2 dez. 2025
N/D
25 nov. 2025
N/D
18 nov. 2025
N/D
10 nov. 2025
N/D
4 nov. 2025
N/D
28 out. 2025
N/D
21 out. 2025
N/D
14 out. 2025
N/D
7 out. 2025
N/D
30 set. 2025
N/D
83.4 mil
23 set. 2025
83.4 mil
78.0 mil
16 set. 2025
78.0 mil
73.7 mil
9 set. 2025
73.7 mil
73.0 mil
2 set. 2025
73.0 mil
69.0 mil
26 ago. 2025
69.0 mil
64.5 mil
19 ago. 2025
64.5 mil
61.2 mil
12 ago. 2025
61.2 mil
68.1 mil
5 ago. 2025
68.1 mil
56.7 mil
29 jul. 2025
56.7 mil
56.1 mil
22 jul. 2025
56.1 mil
50.1 mil
15 jul. 2025
50.1 mil
55.1 mil
8 jul. 2025
55.1 mil
54.5 mil
1 jul. 2025
54.5 mil
51.3 mil
24 jun. 2025
51.3 mil
58.0 mil
17 jun. 2025
58.0 mil
62.7 mil
10 jun. 2025
62.7 mil
64.4 mil
3 jun. 2025
64.4 mil
61.4 mil
27 mai. 2025
61.4 mil
62.5 mil
20 mai. 2025
62.5 mil
65.7 mil
13 mai. 2025
65.7 mil
68.6 mil
6 mai. 2025
68.6 mil
59.5 mil
29 abr. 2025
59.5 mil
41.2 mil
22 abr. 2025
41.2 mil
33.3 mil
15 abr. 2025
33.3 mil
39.1 mil
8 abr. 2025
39.1 mil
51.1 mil
1 abr. 2025
51.1 mil
59.0 mil
25 mar. 2025
59.0 mil
56.0 mil
18 mar. 2025
56.0 mil
30.1 mil
11 mar. 2025
30.1 mil
19.5 mil
4 mar. 2025
19.5 mil
28.7 mil
25 fev. 2025
28.7 mil
14.7 mil
18 fev. 2025
14.7 mil
15.9 mil
11 fev. 2025
15.9 mil
12.3 mil
4 fev. 2025
12.3 mil
5.2 mil
28 jan. 2025
5.2 mil
-1.5 mil
21 jan. 2025
-1.5 mil
6.0 mil
14 jan. 2025
6.0 mil
12.4 mil
7 jan. 2025
12.4 mil
18.8 mil
12345678...19
Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

