Calendário Econômico
MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
As Posições líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC MXN (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions) é de um relatório semanal da Commodity Futures Trading Commission que reflete a diferença entre a quantidade de posições longas e curtas em futuros sobre o peso mexicano, abertas por especuladores, isto é, por traders “não comerciais”. O relatório considera apenas os mercados de futuros dos EUA (nas bolsas de Chicago e New York). Assim, o indicador representa o volume líquido de posições para o peso mexicano nos Estados Unidos.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "MXN - Posições Líquidas de Especuladores no Relatório da CFTC (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)".
