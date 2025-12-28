Calendário Econômico
México - Investimento Fixo Bruto sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)
|Baixa
|-8.4%
|-6.1%
|
-8.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-6.3%
|
-8.4%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Investimento Fixo Bruto sem Ajuste Sazonal - Anual - (Gross Fixed Investments n.s.a. y/y) representam a variação no total de investimentos no capital fixo do México, para o período do relatório em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Ao calcular o indicador, são levados em consideração os ativos que são usados no processo de produção mais de um ano e que estão sujeitos a direitos de propriedade. Os dados são fornecidos sem levar em conta flutuações sazonais.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Investimento Fixo Bruto sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Gross Fixed Investments n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
