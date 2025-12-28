A Produção Industrial - Mensal - (Industrial Production m/m) representa a variação percentual da produção no México, no mês de relatório em comparação com o anterior. Ao calcular o indicador, são levadas em consideração indicadores da indústria de mineração; da produção, da transmissão e distribuição de eletricidade, água e gás até o usuário final; da construção; da produção da indústria de reciclagem. O crescimento do índice pode ter um impacto positivo nas cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Produção Industrial (Mensal) (Mexico Industrial Production m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).