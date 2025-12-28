Calendário Econômico
México - Balanço Fiscal (Mexico Fiscal Balance)
|Baixa
|Mex$-16.753 bilh
|Mex$65.514 bilh
|
Mex$-197.792 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|Mex$-0.900 bilh
|
Mex$-16.753 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Balanço Fiscal (Fiscal Balance) reflete o uso de recursos financeiros pelo governo ou pelo setor público do México. O balanço fiscal é calculado como a diferença entre receitas e despesas para o período coberto pelo relatório. Quando as receitas excedem as despesas, é gerado um excedente orçamental. Caso contrário, existe um déficit comercial. Um valor positivo do balanço fiscal pode ter um efeito positivo nas cotações do peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Balanço Fiscal (Mexico Fiscal Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
