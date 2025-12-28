O Balanço Fiscal (Fiscal Balance) reflete o uso de recursos financeiros pelo governo ou pelo setor público do México. O balanço fiscal é calculado como a diferença entre receitas e despesas para o período coberto pelo relatório. Quando as receitas excedem as despesas, é gerado um excedente orçamental. Caso contrário, existe um déficit comercial. Um valor positivo do balanço fiscal pode ter um efeito positivo nas cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Balanço Fiscal (Mexico Fiscal Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).