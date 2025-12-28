CalendárioSeções

México - Balanço Fiscal (Mexico Fiscal Balance)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Secretaria da Fazenda e Crédito Público (Secretariat of Finance and Public Credit)
Setor:
Comércio
Baixa Mex$​-16.753 bilh Mex$​65.514 bilh
Mex$​-197.792 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-16.753 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Balanço Fiscal (Fiscal Balance) reflete o uso de recursos financeiros pelo governo ou pelo setor público do México. O balanço fiscal é calculado como a diferença entre receitas e despesas para o período coberto pelo relatório. Quando as receitas excedem as despesas, é gerado um excedente orçamental. Caso contrário, existe um déficit comercial. Um valor positivo do balanço fiscal pode ter um efeito positivo nas cotações do peso mexicano.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Balanço Fiscal (Mexico Fiscal Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
Mex$​-16.753 bilh
Mex$​65.514 bilh
Mex$​-197.792 bilh
set. 2025
Mex$​-198.109 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-22.475 bilh
ago. 2025
Mex$​-21.031 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-108.615 bilh
jul. 2025
Mex$​-101.427 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-192.290 bilh
jun. 2025
Mex$​-194.280 bilh
Mex$​-33.901 bilh
Mex$​-116.187 bilh
mai. 2025
Mex$​-117.904 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​10.125 bilh
abr. 2025
Mex$​0.293 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-23.277 bilh
mar. 2025
Mex$​-24.596 bilh
Mex$​-63.005 bilh
Mex$​-96.759 bilh
fev. 2025
Mex$​-95.310 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-18.919 bilh
jan. 2025
Mex$​-19.419 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-618.561 bilh
dez. 2024
Mex$​-618.561 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-105.953 bilh
nov. 2024
Mex$​-110.231 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​37.641 bilh
out. 2024
Mex$​37.657 bilh
Mex$​-24.390 bilh
Mex$​-160.170 bilh
set. 2024
Mex$​-161.085 bilh
Mex$​-56.146 bilh
Mex$​-3.706 bilh
ago. 2024
Mex$​-4.393 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-136.686 bilh
jul. 2024
Mex$​-137.208 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-166.619 bilh
jun. 2024
Mex$​-166.735 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-174.885 bilh
mai. 2024
Mex$​-174.071 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​99.265 bilh
abr. 2024
Mex$​102.953 bilh
Mex$​24.267 bilh
Mex$​-37.171 bilh
mar. 2024
Mex$​-37.219 bilh
Mex$​-62.357 bilh
Mex$​-263.552 bilh
fev. 2024
Mex$​-263.064 bilh
Mex$​-53.162 bilh
Mex$​-136.610 bilh
jan. 2024
Mex$​-159.136 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-291.232 bilh
dez. 2023
Mex$​-291.232 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-87.084 bilh
nov. 2023
Mex$​-87.776 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-29.285 bilh
out. 2023
Mex$​-29.577 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-132.514 bilh
set. 2023
Mex$​-132.563 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-39.150 bilh
ago. 2023
Mex$​-38.944 bilh
Mex$​-60.593 bilh
Mex$​-78.106 bilh
jul. 2023
Mex$​-77.562 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-258.114 bilh
jun. 2023
Mex$​-258.046 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-104.727 bilh
mai. 2023
Mex$​-104.275 bilh
Mex$​18.183 bilh
Mex$​58.647 bilh
abr. 2023
Mex$​58.630 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​7.223 bilh
mar. 2023
Mex$​6.992 bilh
Mex$​79.075 bilh
Mex$​-74.282 bilh
fev. 2023
Mex$​-74.370 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-31.125 bilh
jan. 2023
Mex$​-33.517 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-456.328 bilh
dez. 2022
Mex$​-456.328 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-122.653 bilh
nov. 2022
Mex$​-154.834 bilh
Mex$​0.204 bilh
Mex$​-59.990 bilh
out. 2022
Mex$​-59.990 bilh
Mex$​0.204 bilh
Mex$​-111.252 bilh
set. 2022
Mex$​-111.252 bilh
Mex$​-13.253 bilh
Mex$​-30.880 bilh
ago. 2022
Mex$​-30.880 bilh
Mex$​-22.532 bilh
Mex$​-49.342 bilh
jul. 2022
Mex$​-49.342 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-146.393 bilh
jun. 2022
Mex$​-146.393 bilh
Mex$​-0.900 bilh
Mex$​-45.415 bilh
mai. 2022
Mex$​-45.415 bilh
Mex$​-77.628 bilh
Mex$​53.438 bilh
abr. 2022
Mex$​53.438 bilh
Mex$​-28.854 bilh
Mex$​103.929 bilh
mar. 2022
Mex$​103.929 bilh
Mex$​-34.098 bilh
Mex$​-111.571 bilh
fev. 2022
Mex$​-111.571 bilh
Mex$​-2.119 bilh
Mex$​-58.837 bilh
jan. 2022
Mex$​-58.837 bilh
Mex$​-183.757 bilh
Mex$​-308.053 bilh
dez. 2021
Mex$​-308.053 bilh
Mex$​-153.859 bilh
Mex$​-98.701 bilh
nov. 2021
Mex$​-98.701 bilh
Mex$​-77.755 bilh
Mex$​10.978 bilh
out. 2021
Mex$​10.978 bilh
Mex$​-13.284 bilh
Mex$​-99.578 bilh
set. 2021
Mex$​-99.578 bilh
Mex$​-7.387 bilh
Mex$​-19.758 bilh
