O PIB sem Ajuste Sazonal - Anual - (GDP n.s.a. y/y) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos no México, no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O cálculo leva em conta o consumo privado, os gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. Para o indicador, não é aplicado nenhum ajuste de sazonalidade. O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações do peso mexicano.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Produto Interno Bruto (PIB) sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).