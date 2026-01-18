Calendário Econômico
México - Produto Interno Bruto (PIB) sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)
|Moderada
|-0.2%
|0.3%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.1%
|
-0.2%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O PIB sem Ajuste Sazonal - Anual - (GDP n.s.a. y/y) reflete o valor monetário de todos os bens e serviços produzidos no México, no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano passado. O cálculo leva em conta o consumo privado, os gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. Para o indicador, não é aplicado nenhum ajuste de sazonalidade. O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações do peso mexicano.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Produto Interno Bruto (PIB) sem Ajuste Sazonal (Anual) (Mexico Gross Domestic Product (GDP) n.s.a. y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
