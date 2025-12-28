A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Indicator) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral no México; situação financeira e intenções em termos de poupanças e de gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. O índice de confiança do consumidor ajuda a estimar as perspectivas de curto prazo para o desenvolvimento da economia mexicana.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Confiança do Consumidor (Mexico Consumer Confidence Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).