México - Confiança do Consumidor (Mexico Consumer Confidence Indicator)

País:
México
MXN, Peso mexicano
Fonte:
Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Setor:
Consumidor
Baixa 44.2 47.0
45.8
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
45.2
44.2
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Confiança do Consumidor (Consumer Confidence Indicator) reflete o nível de expetativas dos indivíduos em relação à atividade econômica. Ele é calculado de acordo com um inquérito a famílias, ele inclui as opiniões dos consumidores sobre as seguintes questões: situação econômica geral no México; situação financeira e intenções em termos de poupanças e de gastos dos entrevistados. Os participantes da pesquisa apresentam uma estimativa das tendências dos últimos doze meses e uma previsão para os próximos doze meses. O índice de confiança do consumidor ajuda a estimar as perspectivas de curto prazo para o desenvolvimento da economia mexicana.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "México - Confiança do Consumidor (Mexico Consumer Confidence Indicator)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
44.2
47.0
45.8
out. 2025
46.1
46.9
46.4
set. 2025
46.5
46.3
46.7
ago. 2025
46.7
45.8
46.0
jul. 2025
45.9
46.1
45.5
jun. 2025
45.4
46.1
46.5
mai. 2025
46.7
47.8
45.5
abr. 2025
45.3
47.8
45.9
mar. 2025
46.0
48.0
46.3
fev. 2025
46.3
48.1
46.6
jan. 2025
46.7
48.3
47.0
dez. 2024
47.1
48.2
47.6
nov. 2024
47.7
48.7
49.5
out. 2024
49.4
47.5
47.4
set. 2024
47.1
47.5
47.6
ago. 2024
47.6
47.0
47.1
jul. 2024
46.9
47.0
47.4
jun. 2024
47.5
47.4
46.9
mai. 2024
46.7
47.5
47.2
abr. 2024
47.3
47.6
47.3
mar. 2024
47.3
46.5
47.2
fev. 2024
47.0
46.4
47.1
jan. 2024
47.1
46.6
46.8
dez. 2023
46.8
46.8
47.2
nov. 2023
47.3
46.5
46.2
out. 2023
46.0
46.6
46.7
set. 2023
46.8
47.5
46.8
ago. 2023
46.7
45.8
46.3
jul. 2023
46.2
44.9
45.3
jun. 2023
45.2
44.3
44.5
mai. 2023
44.4
43.7
44.1
abr. 2023
44.1
44.5
44.4
mar. 2023
44.5
44.6
44.8
fev. 2023
44.8
43.5
44.3
jan. 2023
44.2
42.2
42.7
dez. 2022
42.5
41.5
41.9
nov. 2022
41.7
40.7
41.0
out. 2022
41.0
40.4
41.0
set. 2022
41.0
41.1
40.9
ago. 2022
40.9
42.5
41.4
jul. 2022
41.3
44.0
43.0
jun. 2022
43.6
44.4
44.1
mai. 2022
44.2
44.2
44.2
abr. 2022
44.3
43.8
43.9
mar. 2022
43.9
43.5
43.5
fev. 2022
43.4
45.3
43.4
jan. 2022
43.4
45.3
44.4
dez. 2021
44.5
44.9
46.0
nov. 2021
45.8
43.6
44.1
out. 2021
43.6
43.2
43.4
