Discussão do artigo "Introdução ao MQL5 (Parte 11): Um guia para iniciantes sobre como trabalhar com indicadores incorporados no MQL5 (II)"

Novo comentário
 

Novo artigo Introdução ao MQL5 (Parte 11): Um guia para iniciantes sobre como trabalhar com indicadores incorporados no MQL5 (II) foi publicado:

Descubra como desenvolver um Expert Advisor (EA) em MQL5 usando múltiplos indicadores como RSI, MA e Oscilador Estocástico para detectar divergências ocultas de alta e de baixa. Aprenda a implementar um gerenciamento de risco eficaz e a automatizar negociações com exemplos detalhados e código-fonte totalmente comentado para fins educacionais!

É crucial lembrar que o único objetivo deste projeto é educacional. Construir sua confiança no uso do MQL5 e aprender a reconhecer esses padrões de forma programática são seus principais objetivos. Assim, vamos começar este projeto prático que aumentará sua compreensão do MQL5 e permitirá que você avance suas habilidades de negociação.

Neste artigo, você aprenderá:

  • Como examinar mínimas e máximas do RSI em relação ao movimento de preço correspondente para descobrir divergências ocultas de alta e de baixa.
  • Desenvolver Expert Advisors usando múltiplos indicadores (RSI, MA e Oscilador Estocástico).
  • Identificar e visualizar divergências ocultas de alta e de baixa no gráfico.
  • Implementar gerenciamento de risco calculando tamanhos de lote com base no risco em dólares e na distância do stop-loss para tamanhos de candle inconsistentes ao usar indicadores incorporados.
  • Automatizar negociações com uma Relação Risco-Recompensa (RRR) predefinida usando sinais de divergência.


Autor: Israel Pelumi Abioye

 
Obrigado, senhor
 
Oluwatosin Mary Babalola #:
Obrigado, senhor
Não tem de quê
 
Olá Israel, obrigado por dedicar tanto tempo aos projetos claros, especialmente suas analogias me atraem, você mantém sua promessa de "fazer tudo em pequenas etapas". Obrigado, vou começar o projeto agora (11) e estou bastante animado.
 
Jee_Pee projetos claros, especialmente suas analogias me atraem, você mantém sua promessa de "fazer tudo em pequenas etapas". Obrigado, vou começar o projeto agora (11) e estou bastante animado.

De nada, obrigado por suas palavras gentis.

Novo comentário