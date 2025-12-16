Discussão do artigo "Introdução ao MQL5 (Parte 11): Um guia para iniciantes sobre como trabalhar com indicadores incorporados no MQL5 (II)"
Obrigado, senhor
Olá Israel, obrigado por dedicar tanto tempo aos projetos claros, especialmente suas analogias me atraem, você mantém sua promessa de "fazer tudo em pequenas etapas". Obrigado, vou começar o projeto agora (11) e estou bastante animado.
De nada, obrigado por suas palavras gentis.
Novo artigo Introdução ao MQL5 (Parte 11): Um guia para iniciantes sobre como trabalhar com indicadores incorporados no MQL5 (II) foi publicado:
É crucial lembrar que o único objetivo deste projeto é educacional. Construir sua confiança no uso do MQL5 e aprender a reconhecer esses padrões de forma programática são seus principais objetivos. Assim, vamos começar este projeto prático que aumentará sua compreensão do MQL5 e permitirá que você avance suas habilidades de negociação.
Neste artigo, você aprenderá:
Autor: Israel Pelumi Abioye