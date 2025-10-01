PROP FIRM READY! PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL!

Bem-vindo ao "The ORB Master" : Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts

Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master EA: um Expert Advisor refinado e de alto desempenho, projetado para traders modernos.

O ORB ganhou popularidade por sua capacidade de capturar o momento inicial do mercado, e este EA representa minha opinião pessoal sobre essa abordagem comprovada.





Como o ORB Master fornece resultados :

O ORB Master entra em ação logo após a abertura do mercado de ações dos EUA e da Europa, visando as faixas de abertura críticas de quatro índices poderosos: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ e DAX.

Esses rompimentos geralmente sinalizam a tendência dominante do dia, fornecendo uma tendência direcional confiável.

O EA capitaliza essa vantagem com precisão, entrando em negociações que aproveitam o momento para obter o máximo potencial de lucro.

Para cada índice, o EA implementa três variações de estratégia distintas, criando um portfólio robusto de 12 abordagens não correlacionadas.

Essa diversificação minimiza os riscos e amplia as oportunidades.

Cada posição se beneficia do gerenciamento avançado de negociações, incluindo mecanismos dinâmicos de trailing stop-loss (SL) e trailing take-profit (TP) para garantir ganhos e proteger capital.





Desenvolvido para confiabilidade, com testes rigorosos em seu núcleo:

Priorizamos a robustez desde o início.

O ORB Master passou por extensos testes de estresse fora da amostra em dados não vistos, garantindo que ele prospere na volatilidade do mercado real sem as armadilhas do ajuste de curva, que é a principal causa de falhas de EA.

Isso significa a maior probabilidade do sistema funcionar no futuro!





Configuração para conta real/demo: comece a negociar em minutos

Começar é simples, sem necessidade de configurações complexas:

Adicione esta URL aos "URLs permitidos" do seu terminal MT4/MT5 (Ferramentas > Opções > Consultores Especialistas): "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços).

Habilite o AutoTrading no MT5.

Abra um gráfico EURUSD M15.

Arraste o EA para o gráfico.

arquivo de conjunto predefinido . Na janela Entradas, clique em Carregar e selecione um

Personalize os nomes dos símbolos para US30, SP500, NASDAQ e DAX para corresponder às convenções da sua corretora.

Clique em OK e deixe executar!





Executando Backtests: Valide com Confiança:

Execute o backtest no EURUSD M15 (o EA executará automaticamente todos os 4 índices dessa configuração)

arquivos de conjunto incluídos . Carregue um dos

Atualize os nomes dos símbolos para US30, SP500, NASDAQ e DAX de acordo com sua corretora.

Certifique-se de ajustar as configurações de deslocamento GMT nos parâmetros OU os horários de negociação dos símbolos para backtesting se sua corretora não estiver usando GMT+2 (inverno)/GMT+3 (verão)

Escolha um período de teste de pelo menos 2 a 3 anos para obter insights abrangentes.









Principais recursos em resumo

Recurso Detalhes Gestão de Riscos Sem grade, sem martingale, sem táticas agressivas — apenas estratégias inteligentes e sustentáveis. Ativos Otimizados US30, SP500, NASDAQ e DAX Prazo recomendado M15. Gráfico para usar EURUSD (o EA gerencia perfeitamente todos os três índices a partir daqui). Contagem de Estratégia 12 variações não correlacionadas executadas em paralelo para exposição diversificada. Prop Firm Compatível Totalmente compatível e pronto para a maioria das contas financiadas. Saldo Mínimo US$ 500 (ajuste com base no tamanho mínimo de lote do seu corretor). Recomendação do corretor Recomenda-se um corretor de spread baixo (entre em contato comigo para corretores recomendados)





Parâmetros:

ShowInfoPanel -> exibir o painel de informações no gráfico

Ajuste para tamanho do Infopanel -> no caso de exibição 4K, defina o valor como "2"

atualizar infopanel durante o teste -> desabilitado para backtesting mais rápido

SetSL_TP_After_Entry -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP

Usar Expiração Virtual -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração

BaseMagicNumber -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias

Comentário para negociações -> o comentário a ser usado para as negociações

Remover sufixo de comentário -> remover a parte que adiciona mais informações aos comentários (como 'US500_A')

RunUS500 -> habilitar a estratégia para o índice US500 (SP500)

US500_Symbol -> defina o nome do símbolo para o par US500 (muito importante defini-lo corretamente!!)

Hora de início/hora de término -> aqui você pode definir a hora de início e término do filtro para o símbolo

US500_Strat1 -> habilitar estratégia 1 para este par

US500_Strat2 -> habilitar estratégia 2 para este par

US500_Strat3 -> habilitar estratégia 3 para este par

Valor em $ de 1 unidade movida -> o padrão é "0" (automático). Altere isso somente se o tamanho do seu lote for muito alto. Peça-me instruções.

US500_MaxSpread -> spread máximo permitido

US500_Randomization -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores do TrailingSL, para que vários usuários da mesma corretora tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas proprietárias.

As mesmas opções para US30, NAS100 (USTECH) e DAX

CONFIGURAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ÚNICAS DO PROPIRM -> aqui você pode modificar a entrada e saída das negociações manualmente, para torná-las diferentes em comparação com outros usuários do EA (para empresas de propriedade)

Método de cálculo do tamanho do lote -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo ou risco máximo por estratégia

Lotes iniciais -> define o valor para o tamanho de lote fixo, quando essa opção for escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho mínimo de lote" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo do tamanho de lote.

Risco Máximo por Estratégia -> O drawdown total máximo permitido (em %) para cada estratégia. O EA determinará então o tamanho do lote com base no DD máximo histórico dessa estratégia.

Definir Drawdown Diário Máximo -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte. Isso é útil para empresas de suporte.

Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote

OnlyUp -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)

AutoGMT -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto

GMT_OFFSET_Winter -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

GMT_OFFSET_Summer -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)

EnableNFP_Filter -> liga ou desliga o filtro NFP

NFP_CloseOpenTrades -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começar (X minutos antes do NFP)

NFP_ClosePendingOrders -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)

NFP_MinutesBefore -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes

NFP_MinutesAfter -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente

IR_FILTER (Taxa de Juros) e CPI FILTER funcionam da mesma forma que o Filtro NFP

Habilitar filtro de horário de negociação -> aqui você pode habilitar/desabilitar o filtro de horário de negociação

Fonte de tempo -> selecione qual fonte de tempo usar (“Otimizado” é recomendado!)

DeletePending -> as ordens pendentes serão excluídas fora do fuso horário da negociação

DeleteOpen -> a negociação aberta será fechada no final do fuso horário da negociação









Sobre mim: Eu não participo do discurso de vendas de "rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita". Em vez disso, estou focado em construir sistemas de negociação reais e honestos, com base em uma metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo. Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados e um histórico em MQL5 de produtos altamente avaliados. Eu sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de ter resultados ao vivo de acordo com os backtests, sem trapaças.



