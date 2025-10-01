The ORB Master

4.88

PROP FIRM READY! 

PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO:

  • NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL!
  • Preço final: 990$
  • A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação)


Oferta Combo Definitiva   ->   clique aqui

JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:  Clique aqui  


LIVE RESULTS

REVISÃO INDEPENDENTE


Bem-vindo ao "The ORB Master"  :  Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts

Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master EA: um Expert Advisor refinado e de alto desempenho, projetado para traders modernos.

O ORB ganhou popularidade por sua capacidade de capturar o momento inicial do mercado, e este EA representa minha opinião pessoal sobre essa abordagem comprovada.


Como o ORB Master fornece resultados  :

O ORB Master entra em ação logo após a abertura do mercado de ações dos EUA e da Europa, visando as faixas de abertura críticas de quatro índices poderosos: SP500, US30 (Dow Jones), NASDAQ e DAX.

Esses rompimentos geralmente sinalizam a tendência dominante do dia, fornecendo uma tendência direcional confiável.

O EA capitaliza essa vantagem com precisão, entrando em negociações que aproveitam o momento para obter o máximo potencial de lucro.

Para cada índice, o EA implementa três variações de estratégia distintas, criando um portfólio robusto de 12 abordagens não correlacionadas.

Essa diversificação minimiza os riscos e amplia as oportunidades.

Cada posição se beneficia do gerenciamento avançado de negociações, incluindo mecanismos dinâmicos de trailing stop-loss (SL) e trailing take-profit (TP) para garantir ganhos e proteger capital.


Desenvolvido para confiabilidade, com testes rigorosos em seu núcleo:

Priorizamos a robustez desde o início.

O ORB Master passou por extensos testes de estresse fora da amostra em dados não vistos, garantindo que ele prospere na volatilidade do mercado real sem as armadilhas do ajuste de curva, que é a principal causa de falhas de EA.

Isso significa a maior probabilidade do sistema funcionar no futuro!


Configuração para conta real/demo: comece a negociar em minutos

Começar é simples, sem necessidade de configurações complexas:

  • Adicione esta URL aos "URLs permitidos" do seu terminal MT4/MT5 (Ferramentas > Opções > Consultores Especialistas): "https : // www . worldtimeserver.com/" (remova os espaços).
  • Habilite o AutoTrading no MT5.
  • Abra um gráfico EURUSD M15.
  • Arraste o EA para o gráfico.
  • Na janela Entradas, clique em Carregar e selecione um  arquivo de conjunto predefinido  .
  • Personalize os nomes dos símbolos para US30, SP500, NASDAQ e DAX para corresponder às convenções da sua corretora.
  • Clique em OK e deixe executar!


Executando Backtests: Valide com Confiança:

  • Execute o backtest no EURUSD M15 (o EA executará automaticamente todos os 4 índices dessa configuração)
  • Carregue um dos  arquivos de conjunto incluídos  .
  • Atualize os nomes dos símbolos para US30, SP500, NASDAQ e DAX de acordo com sua corretora.
  • Certifique-se de ajustar as configurações de deslocamento GMT nos parâmetros OU os horários de negociação dos símbolos para backtesting se sua corretora não estiver usando GMT+2 (inverno)/GMT+3 (verão) 
  • Escolha um período de teste de pelo menos 2 a 3 anos para obter insights abrangentes.



Principais recursos em resumo

Recurso

Detalhes

Gestão de Riscos

Sem grade, sem martingale, sem táticas agressivas — apenas estratégias inteligentes e sustentáveis.

Ativos Otimizados

US30, SP500, NASDAQ e DAX

Prazo recomendado       

M15.

Gráfico para usar

EURUSD (o EA gerencia perfeitamente todos os três índices a partir daqui).

Contagem de Estratégia

12 variações não correlacionadas executadas em paralelo para exposição diversificada.

Prop Firm Compatível

Totalmente compatível e pronto para a maioria das contas financiadas.

Saldo Mínimo

US$ 500 (ajuste com base no tamanho mínimo de lote do seu corretor).

Recomendação do corretor

Recomenda-se um corretor de spread baixo (entre em contato comigo para corretores recomendados)


Parâmetros:

  • ShowInfoPanel   -> exibir o painel de informações no gráfico 
  • Ajuste para tamanho do Infopanel   -> no caso de exibição 4K, defina o valor como "2"
  • atualizar infopanel durante o teste   -> desabilitado para backtesting mais rápido
  • SetSL_TP_After_Entry   -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com SL e TP
  • Usar Expiração Virtual   -> habilitar somente se sua corretora não permitir ordens pendentes com data de expiração
  • BaseMagicNumber   -> o número mágico base que será usado para todas as estratégias
  • Comentário para negociações   -> o comentário a ser usado para as negociações
  • Remover sufixo de comentário   -> remover a parte que adiciona mais informações aos comentários (como 'US500_A')
  • RunUS500   -> habilitar a estratégia para o índice US500 (SP500)
  • US500_Symbol   -> defina o nome do símbolo para o par US500 (muito importante defini-lo corretamente!!)
  • Hora de início/hora de término  -> aqui você pode definir a hora de início e término do filtro para o símbolo
  • US500_Strat1   -> habilitar estratégia 1 para este par
  • US500_Strat2   -> habilitar estratégia 2 para este par
  • US500_Strat3   -> habilitar estratégia 3 para este par
  • Valor em $ de 1 unidade movida   -> o padrão é "0" (automático). Altere isso somente se o tamanho do seu lote for muito alto. Peça-me instruções.
  • US500_MaxSpread   -> spread máximo permitido
  • US500_Randomization   -> isso randomizará um pouco as entradas, saídas e valores do TrailingSL, para que vários usuários da mesma corretora tenham negociações um pouco diferentes. Também é bom para empresas proprietárias.
  • As mesmas  opções para US30, NAS100 (USTECH) e DAX
  • CONFIGURAÇÕES DE NEGOCIAÇÃO ÚNICAS DO PROPIRM   -> aqui você pode modificar a entrada e saída das negociações manualmente, para torná-las diferentes em comparação com outros usuários do EA (para empresas de propriedade)
  • Método de cálculo do tamanho do lote   -> aqui você determina como o tamanho do lote deve ser calculado: Tamanho de lote fixo ou risco máximo por estratégia
  • Lotes iniciais   -> define o valor para o tamanho de lote fixo, quando essa opção for escolhida. Este parâmetro será usado como "tamanho mínimo de lote" ao usar qualquer uma das outras 2 opções para cálculo do tamanho de lote.
  • Risco Máximo por Estratégia   -> O drawdown total máximo permitido (em %) para cada estratégia. O EA determinará então o tamanho do lote com base no DD máximo histórico dessa estratégia.
  • Definir Drawdown Diário Máximo   -> Aqui você pode definir um drawdown diário máximo permitido (em %). Se for atingido, o EA fechará todas as negociações e ordens pendentes e aguardará o dia seguinte. Isso é útil para empresas de suporte.
  • Use o Patrimônio Líquido em vez do Saldo   -> use o Patrimônio Líquido da conta para calcular todos os valores de tamanho de lote
  • OnlyUp   -> isso evitará que o tamanho do lote diminua após perdas (recuperação mais agressiva, mas mais rápida após perdas)
  • AutoGMT   -> deixe o EA calcular o deslocamento GMT correto para sua corretora, para que o horário do NFP esteja correto
  • GMT_OFFSET_Winter   -> para definir o deslocamento GMT manualmente no inverno (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
  • GMT_OFFSET_Summer   -> para definir o deslocamento GMT manualmente no horário de verão (quando o AutoGMT estiver desativado ou durante o backtesting!)
  • EnableNFP_Filter   -> liga ou desliga o filtro NFP
  • NFP_CloseOpenTrades   -> força o EA a fechar todas as negociações abertas quando o NFP começar (X minutos antes do NFP)
  • NFP_ClosePendingOrders   -> força o EA a excluir todos os pedidos pendentes quando o NFP inicia (X minutos antes do NFP)
  • NFP_MinutesBefore   -> quantos minutos antes do evento NFP, para fechar negociações e ordens pendentes
  • NFP_MinutesAfter   -> quantos minutos após o evento NFP, antes que o EA retome a negociação novamente
  • IR_FILTER    (Taxa de Juros) e CPI FILTER funcionam da mesma forma que o Filtro NFP
  • Habilitar filtro de horário de negociação  -> aqui você pode habilitar/desabilitar o filtro de horário de negociação
  • Fonte de tempo  -> selecione qual fonte de tempo usar (“Otimizado” é recomendado!)
  • DeletePending  -> as ordens pendentes serão excluídas fora do fuso horário da negociação
  • DeleteOpen  -> a negociação aberta será fechada no final do fuso horário da negociação



Sobre mim:

Eu não participo do discurso de vendas de "rede neural/aprendizado de máquina IA/ChatGPT/computador quântico/backtests de linha reta perfeita".

Em vez disso, estou focado em construir sistemas de negociação reais e honestos, com base em uma metodologia comprovada para desenvolvimento e execução ao vivo.

Como desenvolvedor, tenho mais de 15 anos de experiência na criação de sistemas de negociação automatizados e um histórico em MQL5 de produtos altamente avaliados.

Eu sei o que tem potencial para funcionar e o que não tem. 

Eu crio sistemas honestos, com a maior probabilidade de ter resultados ao vivo de acordo com os backtests, sem trapaças.


Comentários 27
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
111
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

Produtos recomendados
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
AI Hybrid Trader
Catur Cipto Nugroho
Experts
AI-Hybrid Trader: Dominate Gold with Adaptive Artificial Intelligence The Gold (XAUUSD) revolution is here. An advanced AI system that learns, adapts, and turns market volatility into precision profits. Limited Launch Offer – Act Now! To celebrate the launch of     AI Hybrid Trader , we are offering a special introductory price that will not last. This is your chance to own one of the most advanced AI trading systems on the market for an investment far below its true value. Our Pricing Struc
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
Experts
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Experts
Raja Trading PRO - The Smart BEP Recovery Grid Product Description  Are you tired of ordinary Grid EAs that get stuck in drawdown for days, chasing unrealistic profit targets? Raja Trading PRO takes the original concept to a much higher level, offering professional-grade features that are far superior to the standard version. This EA is designed with a completely different philosophy: Fast Recovery. This is not a passive EA. It is an aggressive grid system paired with the smartest exit strategy
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
EA Dance BTC h1
Sergey Demin
Experts
Automatic Advisor for the   Bitcoin   instrument.   Timeframe H1. Terminal MT5 I created this Advisor specifically for a prop company. All the efforts of five years went into creating a safe product. The Advisor consists of 8 small Advisors and is a ready-made Portfolio. Attention: The Advisor uses two large trading strategies (!): Trend Trading; Trading by Seasonal Patterns (time cycles) The Advisor   DOES NOT use   toxic strategies: Strategy Availability                                      
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 é um Expert Advisor para MetaTrader 5, baseado em algoritmos avançados de análise de mercado e gestão de risco. O robô funciona em modo totalmente automático e requer mínima intervenção do trader. Atenção! Entre em contato comigo imediatamente após a compra para receber as instruções de configuração! IMPORTANTE: Todos os exemplos, capturas de tela e testes são fornecidos apenas para fins demonstrativos. Se
ET9 for MT5
Hui Qiu
3 (4)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT5 Updated v4.80 !!      Important update:  Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters ,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free ET1 for MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116514 Descriptions ET9
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - concebido para abrir negociações! Este é um robô comercial que utiliza algoritmos especiais inovadores e avançados para calcular os seus valores, o seu assistente no mundo dos mercados financeiros. Utilize o nosso conjunto de indicadores da série SolarTrade Suite para escolher melhor o momento de lançamento deste robô. Veja os nossos outros produtos da série SolarTrade Suite na parte inferior da descrição. Quer navegar com confiança
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Kintech Gold
Doan Van Hai
Experts
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalper de alta velocidade com seleção automática de parâmetros para cada par de moedas automaticamente. Você sonha com um consultor que calcule automaticamente os parâmetros de negociação? Otimizado e ajustado automaticamente? A versão completa do sistema para o MetaTrader 4:    Scalper  TickSniper  para MetaTrader 4 \ TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF O EA foi desenvolvido com base na experiência adquirida em quase 10 anos de programação. Para começar a negociar co
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
RSI Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
RSI Intelligent is a fully automated scalping robot that uses a very efficient Relative Strength Index (RSI) breakout strategy, Probabilistic analysis with (RSI). Most effective in the price Cumulative probability of a normal distribution that occupy the bulk of the market time. Transactions happen almost every day like Scalping follow trend. A Forex robot using the Relative Strength Index (RSI) indicator combined with an artificial neural network would be an advanced automated trading system th
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 499$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barão Quântico EA Há uma razão para o petróleo ser chamado de ouro negro — e agora, com o Quantum Baron EA, você pode explorá-lo com precisão e confiança incomparáveis. Projetado para dominar o mundo de alta octanagem do XTIUSD (petróleo bruto) no gráfico M30, o Quantum Baron é sua arma definitiva para subir de nível e negociar com precisão de elite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Com desconto  
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
SEXTA-FEIRA NEGRA 50% DE DESCONTO - NANO MACHINE GPT Preço regular: $997 até Sexta-feira Negra: $498.50 (O preço com desconto será refletido durante a promoção.) Início da venda: 27 de novembro de 2025 - evento de Sexta-feira Negra por tempo limitado. Sorteio da Sexta-feira Negra: Todos os compradores do Nano Machine GPT durante o evento da Sexta-feira Negra podem participar de um sorteio aleatório para ganhar: 1 x ativação do Syna 1 x ativação do AiQ 1 x ativação do Mean Machine GPT Como part
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 A versão mais avançada do nosso EA até agora, totalmente reconstruída com tomada de decisão baseada em IA , votação multi-IA e lógica de negociação dinâmica . Agora não está mais limitado apenas ao XAUUSD (Ouro) no M1, mas também suporta BTCUSD e ETHUSD , com entradas de alta frequência, gestão de risco inteligente e total adaptabilidade. Este EA combina modelos de IA gratuitos conectados via OpenRouter com filtros avançados para negociação de precisão em qualquer co
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizagem + Modelo de Aprendizagem XGBoost +112 IAs Pagos e Gratuitos + Sistema de Votação + Prompts Externos e Editáveis) Enquanto a maioria dos EAs no mercado afirma usar "IA" ou "redes neurais" mas na realidade executam apenas scripts básicos, o Aria Connector EA V4 redefine o que significa trading verdadeiramente alimentado por IA. Isto não é teoria, não é exagero de marketing, é uma conexão direta e verificável entre sua plataforma MetaTrader 5 e 112
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experts
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP é um Expert Advisor automatizado projetado para analisar as condições de mercado e executar negociações com base em lógica algorítmica. O sistema utiliza uma estrutura analítica de múltiplas camadas para avaliar a ação do preço, volume e sentimento do mercado sem intervenção manual. Monitoramento ao vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitetura do Sistema O EA incorpora módulos de processamento especializados para lidar com difer
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Versão 5.0 - Inteligência Autônoma Através de Arquitetura Institucional A evolução da automação baseada em regras para inteligência autônoma genuína representa a progressão natural do trading algorítmico. O que as mesas quantitativas institucionais começaram a explorar há mais de uma década amadureceu em implementação prática. AIQ Versão 5.0 incorpora essa maturação: análise sofisticada de IA multi-modelo, arquitetura de validação independente e sistemas de aprendizado contínuo refinados at
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA é baseado na estratégia de posição pendente (PPS) e um algoritmo de negociação secreta muito avançado. A estratégia da Bonnitta EA é uma combinação de um indicador personalizado secreto, linhas de tendência, níveis de suporte e resistência (ação de preço) e o algoritmo de negociação secreta mais importante mencionado acima. NÃO COMPRE UM EA SEM QUALQUER TESTE COM DINHEIRO REAL DE MAIS DE 3 MESES, DEMOREI MAIS DE 100 SEMANAS (MAIS DE 2 ANOS) PARA TESTAR BONNITTA EA COM DINHEIRO REAL
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Experts
Apresento pra você um EA pesado, criado em cima do meu sistema manual de trading — o Algo Pumping . Dei um upgrade monstro nessa estratégia, adicionei várias melhorias, filtros e tecnologia de ponta, e agora estou lançando esse bot que: Opera usando o algoritmo avançado Algo Pumping Swing Trading, Sempre coloca Stop Loss para proteger seu capital, Serve tanto para "Prop Firm Trading" quanto para "Personal Trading", Trabalha sem martingale nem grids pesados, Opera no timeframe M15 (em breve també
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experts
Aura Neuron é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, Aura Neuron oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar pares de moedas como XAUUSD (GOLD). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 1999 a 2023. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento de din
Mais do autor
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Goldbot One MT5
Profalgo Limited
5 (14)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação) JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui LIVE SIGNAL Apresentando     o Goldbot One   , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro. Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para ide
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação d
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independent
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequên
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.04 (26)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT     traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os m
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.67 (33)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas um número muito limitado de cópias estará disponível pelo preço atual! Preço final: 999$ NOVO (a partir de US$ 349) --> GANHE 1 EA GRÁTIS (para 2 números de conta comercial). Oferta combinada definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bem-vindo ao BITCOIN REAPER!   Depois do tremendo sucesso do Gold Reaper, decidi que era hora de aplicar os mesmos princípios vencedores ao mercado de Bi
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Promoção de lançamento! Restam apenas algumas cópias por 449$! Próximo preço: 599$ Preço final: 999$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro junta-se ao clube dos EAs de negociação de
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção de lançamento: Número limitado de cópias disponíveis no preço atual Preço final: 990$ NOVO: ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bem-vindo ao DayTrade Pro Algo!   Depois de anos estudando os mercados e programando diferentes estratégias, encontrei um algoritmo que tem tudo o que um bom sistema de negociação precisa: É corretor independente
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 349 $ Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   Baixo risco ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 O Viper EA usa entradas de "reversão à média" nítidas e eficazes durante o período de variação dos pregões (entre 23h e 1h GMT+2, horário de verão dos EUA).    Essas negociações já têm uma taxa de sucesso muito alta, mas se o mercado virar contra a posição, o EA inicial
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bem-vindo ao Indicement! PROP FIRM READY! -> baixe os arquivos do conjunto   aqui PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS A INDICEMENT   traz meus 15 anos de experiência na criação de algoritmos de negociação profissionais para os mer
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
Promoção de lançamento: Apenas 1 exemplares disponíveis por 399$ Preço final: 2.000$ Haverá apenas um número limitado de cópias vendidas deste EA Libere o poder da inteligência artificial e leve sua negociação a níveis sem precedentes com o   Luna AI Pro EA   , o robô de negociação "reverso médio" mais avançado do mercado. Projetado para atender traders experientes e iniciantes, este sistema avançado orientado por IA está equipado com uma ampla gama de recursos para otimizar sua estratégia de
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ NOVO: Compre Goldbot One e escolha 1 EA grátis!! (para 2 contas de negociação) JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   Oferta de combinação definitiva     ->     clique aqui LIVE SIGNAL Apresentando     o Goldbot One   , um robô de negociação altamente sofisticado projetado para o mercado de ouro. Com foco em negociações de rompimento, o Goldbot One aproveita os níveis de suporte e resistência para ide
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: APENAS 34 9 $ em vez de 990$! Restam apenas alguns exemplares com esse preço promocional! Não deixe de conferir nosso "   pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados ao vivo de baixo risco Resultados ao vivo de alto risco Bem-vindo ao STABILITY PRO   : um dos sistemas de rede mais avançados, estáveis ​​e de baixo risco do mercado! Este EA foi testado ao longo de todo o histórico disponível dos pares forex q
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.97 (115)
Experts
MAIS DE 4 ANOS DE RESULTADOS DE COMÉRCIO AO VIVO JÁ     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOVA PROMOÇÃO: Apenas algumas cópias disponíveis em 349 $ Próximo preço: 449$ Obtenha 1 EA grátis! Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !!   LEIA O GUIA DE CONFIGURAÇÃO ANTES DE EXECUTAR O EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Outros resultados ao vivo   :    https://www.mql5.com/en/signals/1931084 O Advanced Scalp
Starlight MT5
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promoção atual: Agora apenas 349$! Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   STARLIGHT é um scalper noturno muito avançado e de baixo risco que usa uma abordagem única para o algoritmo de entrada em comparação com outros scalpers noturnos.  Ele foi desenvolvido usando anos de experiência em negociação ao vivo com a estratégia média-reversa e selecionou apenas os melhores pares e técnicas para serem incluídos neste EA.
Apex Trader MT5
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas 2 exemplares disponíveis por 199 $ Preço final: 999$ NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Resultados ao vivo:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -     o Apex Trader   . Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.   Como
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Red Hawk MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Recommended for HEDGING MT5 account types only! Since this kind of strategy works best with low spread and fast executi
Night Owl
Profalgo Limited
3.5 (8)
Experts
NIGHT OWL is a night scalper that trades during the most quiet times of the market. Markets tend to range in that period and the EA will trade those ranging movements. Each trade will have an initial stop loss and take profit, but the EA uses also advanced SL management algorithms that will evaluate the strength of the trades and close out early if necessary. The EA works on all pairs that have stable spread and quiet moves during the night. But it is programmed to also handle bigger spreads wit
Grid King
Profalgo Limited
4.12 (41)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Grid King is a revolution in grid trading.  The main focus when developing the EA was safety, by eliminating the margin-call risk which is usually associated with most grid systems on the market.  It also strives to achieve much higher returns than the average grid system, by spreading risk amongst multiple pairs and strategies which all have a li
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent high and lows and will trade the breakouts.  The actual execution of this strategy however, is what makes this EA truly shine.  Entry calculations and exit algorithms are not only unique but also very advanced. LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/75
Red Hawk EA
Profalgo Limited
4.18 (17)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
The Viper EA
Profalgo Limited
3.18 (11)
Experts
NOTE: only recommended for these pairs currently: EURAUD;GBPAUD;GBPCHF;EURCHF;AUDCAD and AUDUSD NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Live monitoring :  https://www.mql5.com/en/signals/1422803 The Viper EA uses sharp and effective "mean reversion" entries during the ranging period of the trading sessions (between 23h and 1h GMT+2, US DST).    These trades already have a very high su
Starlight MT4
Profalgo Limited
3.2 (5)
Experts
Promoção atual: Agora apenas 349$! Preço final: 999$ Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   STARLIGHT é um scalper noturno muito avançado e de baixo risco que usa uma abordagem única para o algoritmo de entrada em comparação com outros scalpers noturnos.  Ele foi desenvolvido usando anos de experiência em negociação ao vivo com a estratégia média-reversa e selecionou apenas os melhores pares e técnicas para serem incluídos neste EA.
Little trade helper
Profalgo Limited
Indicadores
Little Trade Helper is a fine tool for manual traders. It can quickly draw trendlines and support/resistance lines that will help to identify good price levels for placing entries, or set SL/TP levels. This indicator will not provide any direct buy/sell signals or notification, but is purely meant for those traders that want to get a quick graphical help in finding important levels on the chart. When switching to another timeframe, the indicator will immediately adjust and re-calculate all le
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Apex Trader MT4
Profalgo Limited
5 (4)
Experts
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: Apenas 5 exemplares disponíveis por 199$ Preço final: 999$ NOVO: Compre agora e ganhe 1 EA grátis!   (para 2 contas comerciais) Resultados ao vivo:   https://www.mql5.com/en/signals/1836525 high risk account Apresentamos a mais recente adição à nossa linha de robôs de negociação forex -     o Apex Trader   . Desenvolvido com anos de experiência na criação de consultores especializados, o Apex Trader é uma poderosa ferramenta de negociação para o mercado cambial.   Como
Filtro:
Naeem Rehman Lakha
296
Naeem Rehman Lakha 2025.12.11 21:10 
 

Almost every EA from Wim can be profitable if YOU want it to!! Key is long term success so please manage your risk well and let the EAs make money for you:) Wim's EAs are definitely great investments!!

Nice Trader
2756
Aller Uja 2025.12.10 19:23 
 

I have been running The ORB Master on demo accounts with IC Trading and Fusion Markets since October 2025, using the full ORB portfolio on US500, US30, NAS100 and DAX.

So far the EA has behaved very well in live market conditions – execution is stable, drawdowns are controlled and the behaviour matches the strategy description. 📊

At the moment I own 5 different products from Wim and all of them have proven to be reliable and robust in the long run – some with more moderate returns, others with stronger growth,

but always with a clear concept and realistic risk profile. In the past I have sometimes been quite critical in my first reviews of some products,

but my ratings are always based on my own real trading and demo experience over time,

and I am thankful that Wim keeps releasing transparent and trustworthy EAs to the Market. Based on my current results, my plan is to add The ORB Master to a real-money account in the first half of next year. 🤖✅

Rudy74
111
Rudy74 2025.11.30 10:32 
 

The ORB Master quickly became one of my favorite EA’s from Wim. It follows a very smart and robust breakout logic, trades with consistency, and fits perfectly with the rest of Wim’s systems. The results have been impressive, steady performance, controlled risk, and great synergy when used alongside his other EA’s. As always, Wim proves he is one of the very few honest and reliable developers on MQL5. He keeps improving his products, responds quickly, and provides exceptional support to every user, even with a large community. The ORB Master is a highly reliable EA and an excellent addition for anyone looking to build a strong, diversified long-term portfolio. Highly recommended.

De Wet Nel
1190
De Wet Nel 2025.11.24 06:32 
 

Profitable after 2 weeks. Already made back the money I spent on the EA. What I also want to add, Wim the author gives you the "free EA" immediately, you do not even have to review or anything like that, just think that needs to be mentioned. Tx for a great EA Wim.

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.11.24 06:36
thx mate! And yes, I don't think "giving free stuff in exchange for 5 star reviews" is a good approach to an honest market. So I prefer to simply give the free EA "no questions asked" :-)
RussellKing
29
RussellKing 2025.11.21 13:47 
 

Couldn't be happier with the EA performance or the support from Wim. This is my first experience with an EA and Wim was helpful and quick to respond in getting me past the few learning hurdles. As expected there are negative days but on average my account has been heading very clearly in the right direction. I have been running it for just over a month so I still keep a close eye on it but so far it has behaved extremely well.

Trendtrader2015
295
Trendtrader2015 2025.11.15 14:06 
 

Another great EA from legendary WIM.Using it since the launch on Oct 1 2025 and since then iam 8% in profit and it keeps growing!!!!!

dte011
256
dte011 2025.11.13 21:22 
 

Using the EA for about 6 weeks now, and results are very good. There will be periods of drawdown, and with backtesting you can get a good indication of what to expect for the risk-settings that you choose, but so far the equity is going one direction, and that's up!

Kali
329
Kali 2025.11.13 16:39 
 

I've been using The Orb Master live for the past month and it has been a phenomenal EA. It's reliable and consistent, and I especially like its positive R:R. It has been a great way to diversify my EA portfolio as well since 95% of EAs on the marketplace just trade gold nowadays. I would highly recommend giving The Orb a try!

Soravit Tangkana
217
Soravit Tangkana 2025.11.13 15:00 
 

best one Strong profit low DD

Shui Hua Li
507
Shui Hua Li 2025.11.13 01:30 
 

总体挺好的，跟回测表现一致。就是追踪止损好像不是很灵，有好几次明明赚挺多，回头一看又亏损止损了。

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.11.13 05:14
Hi thx for the review. Regarding the trailingSL: a trailingSL is not some magical thing that will make sure all profits are locked in. Using an aggressive trailingSL will also cause a lot more "small profits" instead of less but much bigger profits from time to time. And then when a SL is hit, those small profits have less weights against that full SL, than those few big TP. my settings for trailingSL are based on the most robust and best performing "long term" results. Short term, there might be instances where indeed the SL could have been managed better, but long term, I believe my setup will give the best results. And for me, longterm is all that matters
Zappie
181
Zappie 2025.11.07 11:06 
 

I have been running the EA for a month since I purchased and I am very happy with the results. Thanks Wim

Dominic Wilhelmus Joseph Marie Voets
133
Dominic Wilhelmus Joseph Marie Voets 2025.11.07 09:55 
 

Very satisfied with this product

Dominic
324
Dominic 2025.11.05 12:16 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

W. Fassbender
503
W. Fassbender 2025.10.24 16:57 
 

Wim is the real deal — straightforward, reliable, and committed to quality. His Expert Advisors are truly plug-and-play, complete with set files and regular updates. No hype, no empty talk — just solid, professional trading tools that actually deliver. Wim and his EAs are one of a kind. In other words: Excellent!

jackfoster91
37
jackfoster91 2025.10.23 10:54 
 

SCAM EA - I bought The Orb Master after seeing so many positive reviews. Since I purchased it, this EA has only generated losses, and my account is already down more than $360 The developer seems inexperienced, and all his signal accounts perform poorly or eventually fail. There’s no real evidence of a profitable strategy behind this EA. I regret buying it and feel deceived by the fake hype created through manipulated reviews - probably by his circle of friends

Profalgo Limited
83406
Resposta do desenvolvedor Wim Schrynemakers 2025.11.13 15:36
my live account is up this month ( https://www.mql5.com/en/signals/2336314 )... what are you talking about? you started 1 week ago. What exactly did you expect from trading EA's? A money printing machine? there will be losing weeks and months. Anybody who tries to convince you that trading is a straight line up in profits, is a scammer. not me, who tries to educate people about what trading really is about. And I’m the last one ever to be “buying” reviews in exchange for something free. That is just a complete lie based on no evidence whatsoever. Edit: this review hasn’t aged well… clearly it was simply an attempt to hurt my credibility based on lies
shino1486
338
shino1486 2025.10.17 09:10 
 

It's only been four days since I started using it, so it's still too early to fully evaluate the EA. However, for those eager to buy and try it out, I'll share my experience from these first four days. Every trade has both a stop loss (SL) and take profit (TP), and they close within minutes of opening. Some days hit the SL, while others leave a profit—I believe this is how trading should be. The total profit over these four days is 2.8%. I think that's amazing! This EA isn't for those expecting constant wins (such a thing doesn't exist). It's an EA that makes you want to use it long-term overall. I'll update again around the one-month mark.

1/11/2025

It's been three weeks since I started operations.

Day by day, the results are neck and neck between SL and TP, but every now and then we see a big profit, so I look forward to that as I monitor things daily.

ChrisDax
79
ChrisDax 2025.10.14 21:27 
 

Der EA ist eine wahre Meisterleistung. Er läuft seit der Veröffentlichung sehr präzise und konstant mit sehr komfortablen Gewinnen. Da sich der EA den täglichen Marktverhältnissen sehr gut anpasst, wird er auch in Zukunft ein fester Bestandteil in meinem Handel sein. Danke Wim.

Antoine Castagné
54
Antoine Castagné 2025.10.09 16:01 
 

C'est une Masterclass ce produit. Wow, je trade avec sur compte réel et sur Darwinex, les résultats sont impressionnants. Ravi de mon achat, surtout que je l'ai eu au prix de lancement ;)

kwikky69
87
kwikky69 2025.10.06 12:25 
 

Having spent the past few days trading with the ORB Master EA by Wim Schrynemakers, I can confidently say it’s one of the most thoughtfully designed Expert Advisors I’ve come across. What immediately impressed me was its strategic depth — it doesn’t rely on a single breakout method but instead runs multiple uncorrelated strategies across major indices like DAX, US30, NAS100, and US500. This layered approach gives it a level of consistency and resilience that’s rare in automated trading. Setup was refreshingly straightforward. The documentation is clear, and the presets provided are well-optimized, so I didn’t have to spend hours tweaking parameters. I especially appreciate the built-in news filter and the virtual trade expiration feature — both of which have helped me avoid unnecessary drawdowns during volatile sessions. Performance-wise, the EA has delivered steady results. It doesn’t chase trades recklessly, and I’ve noticed it handles risk with a level of discipline that reflects Wim’s experience in algorithmic trading. Even during choppy market conditions, it maintains composure and avoids overtrading — something many EAs struggle with. What I value most is the transparency and integrity behind the product. Wim doesn’t overpromise, and the EA’s behavior aligns closely with its backtest profile. It’s clear this isn’t just another flashy tool — it’s built for traders who understand the importance of long-term edge and capital preservation. In short, ORB Master EA has earned a permanent spot in my trading arsenal. If you’re looking for a reliable, well-engineered system that respects risk and delivers consistent breakout performance, I highly recommend giving it a serious look.

Dany Steyaert
1005
Dany Steyaert 2025.10.03 05:59 
 

Every EA Wim makes has been made professionally. Full confidence in the good performance of this new EA !

12
Responder ao comentário